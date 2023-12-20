Financial Times: в США разрабатывают варианты передачи Киеву российских активов - 20.12.2023 Украина.ру
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Financial Times: в США разрабатывают варианты передачи Киеву российских активов
Financial Times: в США разрабатывают варианты передачи Киеву российских активов - 20.12.2023 Украина.ру
Financial Times: в США разрабатывают варианты передачи Киеву российских активов
Американские чиновники предлагают странам G7 рассмотреть вариант с передачей Киеву заблокированных активов РФ траншами через Всемирный банк или Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом 20 декабря сообщила газета Financial Times.
2023-12-20T10:39
2023-12-20T10:39
новости
сша
замороженные активы
украина
всемирный банк
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Газета сослалась на американский документ, который обсуждали на встрече представителей стран G7. В нем конфискация активов РФ описывалась как якобы "контрмера", разрешенная международным правом.Конфискация активов будет считаться законным ответом России, если ее осуществят государства, якобы "пострадавшие" и "особо пострадавшие" от действий РФ. К ним могут относиться союзники Украины, которые выделяли средства на ее экономику и вооруженные силы во время конфликта, говорится в публикации издания."Чиновники США предложили переводить арестованные активы Украине траншами, например, через Всемирный банк или ЕБРР", - отметил Financial Times.Ранее Европейский центральный банк предупреждал, что использование Евросоюзом замороженных российских активов для финансирования Украины может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конфискация российский активов повлечет очень серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет и такими решениями воспользуется. Он также отметил, что Россия будет прорабатывать ответные меры.
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новости, сша, замороженные активы, украина, всемирный банк
Новости, США, замороженные активы, Украина, Всемирный банк

Financial Times: в США разрабатывают варианты передачи Киеву российских активов

10:39 20.12.2023
 
© Фото : goodfon.ruдоллары пачки валюта
доллары пачки валюта - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© Фото : goodfon.ru
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Американские чиновники предлагают странам G7 рассмотреть вариант с передачей Киеву заблокированных активов РФ траншами через Всемирный банк или Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом 20 декабря сообщила газета Financial Times.
Газета сослалась на американский документ, который обсуждали на встрече представителей стран G7. В нем конфискация активов РФ описывалась как якобы "контрмера", разрешенная международным правом.
Конфискация активов будет считаться законным ответом России, если ее осуществят государства, якобы "пострадавшие" и "особо пострадавшие" от действий РФ. К ним могут относиться союзники Украины, которые выделяли средства на ее экономику и вооруженные силы во время конфликта, говорится в публикации издания.
"Чиновники США предложили переводить арестованные активы Украине траншами, например, через Всемирный банк или ЕБРР", - отметил Financial Times.
Ранее Европейский центральный банк предупреждал, что использование Евросоюзом замороженных российских активов для финансирования Украины может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конфискация российский активов повлечет очень серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет и такими решениями воспользуется. Он также отметил, что Россия будет прорабатывать ответные меры.
Алексей Зубец
12 декабря, 17:01
Страны ЕС не хотят платить из своего кармана - Зубец о новой схеме по отбору российских активовЕвропейский союз рассматривает новые варианты использования налога на доходы от замороженных активов российского Центрального банка в целях улучшения финансового положения Украины.
 
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Заголовок открываемого материала
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10:39Financial Times: в США разрабатывают варианты передачи Киеву российских активов
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