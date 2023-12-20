https://ukraina.ru/20231220/1052264842.html

Financial Times: в США разрабатывают варианты передачи Киеву российских активов

Financial Times: в США разрабатывают варианты передачи Киеву российских активов - 20.12.2023 Украина.ру

Financial Times: в США разрабатывают варианты передачи Киеву российских активов

Американские чиновники предлагают странам G7 рассмотреть вариант с передачей Киеву заблокированных активов РФ траншами через Всемирный банк или Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР). Об этом 20 декабря сообщила газета Financial Times.

2023-12-20T10:39

2023-12-20T10:39

2023-12-20T10:39

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замороженные активы

украина

всемирный банк

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Газета сослалась на американский документ, который обсуждали на встрече представителей стран G7. В нем конфискация активов РФ описывалась как якобы "контрмера", разрешенная международным правом.Конфискация активов будет считаться законным ответом России, если ее осуществят государства, якобы "пострадавшие" и "особо пострадавшие" от действий РФ. К ним могут относиться союзники Украины, которые выделяли средства на ее экономику и вооруженные силы во время конфликта, говорится в публикации издания."Чиновники США предложили переводить арестованные активы Украине траншами, например, через Всемирный банк или ЕБРР", - отметил Financial Times.Ранее Европейский центральный банк предупреждал, что использование Евросоюзом замороженных российских активов для финансирования Украины может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конфискация российский активов повлечет очень серьезные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет и такими решениями воспользуется. Он также отметил, что Россия будет прорабатывать ответные меры.

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новости, сша, замороженные активы, украина, всемирный банк