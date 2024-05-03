https://ukraina.ru/20240503/1054890768.html
Пожарные не могут ликвидировать возгорание на заводе ПВО в ФРГ
Пожарные не могут ликвидировать возгорание на заводе ПВО в ФРГ - 03.05.2024 Украина.ру
Пожарные не могут ликвидировать возгорание на заводе ПВО в ФРГ
Пожарные прервали тушение огня в Берлине на заводе Diehl, входящем в концерн, который производит системы противовоздушной обороны для Украины. Об этом сообщил представитель пожарной службы Адриан Венцель, передает издание Bild
2024-05-03T23:40
2024-05-03T23:40
2024-05-03T23:40
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По данным на 21:00 (мск) в здании завода оставалось очень много очагов возгорания, но пожарные были вынуждены остановиться из-за угрозы попадания в стоки воды, загрязненной химикатами. "Теперь нам приходится бороться с загрязненной водой для тушения", – сказал Венцель журналистам. Для недопущения попадания токсичных отходов в расположенный неподалеку канал Тельтов, были возведены большие заграждения из мешков с песком, уточнил собеседник газеты. Вместе с тем, вода для ликвидации пожара откачивается и утилизируется специализированной компанией. Пока неизвестно, что послужило причиной масштабного ЧП, но Венцель заявил, что пожар начался в помещении для растений на втором этаже здания. Выгоревший завод входит в группу Diehl, которая также производит и поставляет системы ЗРК Iris-T на Украину. По состоянию на вечер, на предприятии выгорело все до крыши, однако как отмечали СМИ ЧП не затронуло производство.
https://ukraina.ru/20240503/1054890520.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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новости, украина, германия, берлин, bild, производство, оружие, чп, пожар, ликвидация, пожарные, загрязнение, сво, всу, военная помощь, военная техника
Новости, Украина, Германия, Берлин, Bild, производство, оружие, ЧП, пожар, ликвидация, пожарные, загрязнение, СВО, ВСУ, военная помощь, военная техника
Пожарные не могут ликвидировать возгорание на заводе ПВО в ФРГ
Пожарные прервали тушение огня в Берлине на заводе Diehl, входящем в концерн, который производит системы противовоздушной обороны для Украины. Об этом сообщил представитель пожарной службы Адриан Венцель, передает издание Bild
По данным на 21:00 (мск) в здании завода оставалось очень много очагов возгорания, но пожарные были вынуждены остановиться из-за угрозы попадания в стоки воды, загрязненной химикатами.
"Теперь нам приходится бороться с загрязненной водой для тушения", – сказал Венцель журналистам.
Для недопущения попадания токсичных отходов в расположенный неподалеку канал Тельтов, были возведены большие заграждения из мешков с песком, уточнил собеседник газеты. Вместе с тем, вода для ликвидации пожара откачивается и утилизируется специализированной компанией.
Пока неизвестно, что послужило причиной масштабного ЧП, но Венцель заявил, что пожар начался в помещении для растений на втором этаже здания.
Выгоревший завод входит в группу Diehl, которая также производит и поставляет системы ЗРК Iris-T на Украину. По состоянию на вечер, на предприятии выгорело
все до крыши, однако как отмечали СМИ ЧП не затронуло производство.