https://ukraina.ru/20240503/1054890520.html

Украина получит еще шесть радаров ПВО от немцев

Украина получит еще шесть радаров ПВО от немцев - 03.05.2024 Украина.ру

Украина получит еще шесть радаров ПВО от немцев

Киев дополнительно получит еще шесть радиолокационных станций TRML-4D стоимостью более 100 миллионов евро для усиления противовоздушной обороны от немецкой компании HENSOLDT, сообщили в ее пресс-службе

2024-05-03T23:11

2024-05-03T23:11

2024-05-03T23:13

новости

киев

украина

германия

пво

военная помощь

военная техника

всу

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/101652/05/1016520556_44:0:3066:1700_1920x0_80_0_0_753bbbaf16587673232c576157a0963f.jpg

Уточняется, что радары в рамках "комплексного пакета заказов" Киеву поредадут до конца этого года, более точные сроки не называются.Всего Украина располагает девятью радарами TRML-4D, о передаче последней радиолокационной станции Германия объявляла на минувшей неделе.Радары TRML-4D используют новейшую радиолокационную технологию AESA, способную обнаруживать, отслеживать и классифицировать различные типы воздушных целей, сосредотачиваясь на малых, быстрых и низколетящих или маневрирующих крылатых ракетах и самолетах, а также вертолетах, зависающих в воздухе. Ранее завод по производству ПВО в Германии выгорел до крыши.

https://ukraina.ru/20240503/1054878274.html

киев

украина

германия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, киев, украина, германия, пво, военная помощь, военная техника, всу