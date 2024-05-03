Украина получит еще шесть радаров ПВО от немцев - 03.05.2024 Украина.ру
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Украина получит еще шесть радаров ПВО от немцев
Украина получит еще шесть радаров ПВО от немцев - 03.05.2024 Украина.ру
Украина получит еще шесть радаров ПВО от немцев
Киев дополнительно получит еще шесть радиолокационных станций TRML-4D стоимостью более 100 миллионов евро для усиления противовоздушной обороны от немецкой компании HENSOLDT, сообщили в ее пресс-службе
2024-05-03T23:11
2024-05-03T23:13
новости
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Уточняется, что радары в рамках "комплексного пакета заказов" Киеву поредадут до конца этого года, более точные сроки не называются.Всего Украина располагает девятью радарами TRML-4D, о передаче последней радиолокационной станции Германия объявляла на минувшей неделе.Радары TRML-4D используют новейшую радиолокационную технологию AESA, способную обнаруживать, отслеживать и классифицировать различные типы воздушных целей, сосредотачиваясь на малых, быстрых и низколетящих или маневрирующих крылатых ракетах и самолетах, а также вертолетах, зависающих в воздухе. Ранее завод по производству ПВО в Германии выгорел до крыши.
https://ukraina.ru/20240503/1054878274.html
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новости, киев, украина, германия, пво, военная помощь, военная техника, всу
Новости, Киев, Украина, Германия, ПВО, военная помощь, военная техника, ВСУ

Украина получит еще шесть радаров ПВО от немцев

23:11 03.05.2024 (обновлено: 23:13 03.05.2024)
 
© РИА Новости . Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗарубежные страны. Германия. Берлин
Зарубежные страны. Германия. Берлин - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© РИА Новости . Игорь Зарембо
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Киев дополнительно получит еще шесть радиолокационных станций TRML-4D стоимостью более 100 миллионов евро для усиления противовоздушной обороны от немецкой компании HENSOLDT, сообщили в ее пресс-службе
Уточняется, что радары в рамках "комплексного пакета заказов" Киеву поредадут до конца этого года, более точные сроки не называются.
"Наши радары крайне необходимы украинской ПВО, и мы гордимся тем, что сможем поставить все системы в этом году. Отзывы наших клиентов подтверждают, насколько важна быстрая доступность радаров для защиты их граждан", – приводит пресс-служба слова гендиректора компании Оливера Дьорре.
Всего Украина располагает девятью радарами TRML-4D, о передаче последней радиолокационной станции Германия объявляла на минувшей неделе.
Радары TRML-4D используют новейшую радиолокационную технологию AESA, способную обнаруживать, отслеживать и классифицировать различные типы воздушных целей, сосредотачиваясь на малых, быстрых и низколетящих или маневрирующих крылатых ракетах и самолетах, а также вертолетах, зависающих в воздухе.
Ранее завод по производству ПВО в Германии выгорел до крыши.
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
Вчера, 15:29
"Конечно, доверяю, но всё оружие не дам": Шольц пошутил и сам посмеялся с ответа на вопрос о TaurusКанцлер Германии Олаф Шольц отшутился, отвечая на вопрос об отказе поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus
 
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