Нацбанк Украины запретил банкам и ломбардам принимать в залог беспилотники и тепловизоры - 03.05.2024 Украина.ру
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Нацбанк Украины запретил банкам и ломбардам принимать в залог беспилотники и тепловизоры
Нацбанк Украины запретил банкам и ломбардам принимать в залог беспилотники и тепловизоры - 03.05.2024 Украина.ру
Нацбанк Украины запретил банкам и ломбардам принимать в залог беспилотники и тепловизоры
Национальный банк Украины (НБУ) ввел ограничения для банков и ломбардов, которые теперь не смогут принимать в залог товары, которые применяют в военных целях. Об этом 3 мая сообщила пресс-служба Нацбанка
2024-05-03T18:52
2024-05-03T18:54
новости
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украина
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нбу
военная техника
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Речь идет о запрете на прием в залог товаров, которые могут применять на поле боя и которые внесены в Единый список товаров двойного назначения: беспилотные летательные аппараты, тепловизоры и приборы ночного видения. В пресс-службе НБУ добавили, что такие меры были введены в рамках выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины для "противодействия негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет". В этом году проблема неконтролируемых онлайн-казино на Украине приобрела небывалый масштаб. По официальный данным, только за год операторы азартных игр приумножили свое состояние в 28 раз. Основная категория граждан, играющих в казино, – военнослужащие украинской армии. Известно, что казино дешево скупает данные украинцев, а в Раде сожалеют, что не россиян.
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новости, казино, украина, нацбанк, нбу, военная техника, всу, азартные игры
Новости, казино, Украина, Нацбанк, НБУ, военная техника, ВСУ, азартные игры

Нацбанк Украины запретил банкам и ломбардам принимать в залог беспилотники и тепловизоры

18:52 03.05.2024 (обновлено: 18:54 03.05.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 67 омбрснаряжение ВСУ
снаряжение ВСУ - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 67 омбр
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Национальный банк Украины (НБУ) ввел ограничения для банков и ломбардов, которые теперь не смогут принимать в залог товары, которые применяют в военных целях. Об этом 3 мая сообщила пресс-служба Нацбанка
Речь идет о запрете на прием в залог товаров, которые могут применять на поле боя и которые внесены в Единый список товаров двойного назначения: беспилотные летательные аппараты, тепловизоры и приборы ночного видения.
В пресс-службе НБУ добавили, что такие меры были введены в рамках выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины для "противодействия негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет".
В этом году проблема неконтролируемых онлайн-казино на Украине приобрела небывалый масштаб. По официальный данным, только за год операторы азартных игр приумножили свое состояние в 28 раз. Основная категория граждан, играющих в казино, – военнослужащие украинской армии.
Известно, что казино дешево скупает данные украинцев, а в Раде сожалеют, что не россиян.
онлайн-казино
10 апреля, 12:35
Страна-рулетка. Пока украинцы гибнут, онлайн-казино считают миллиардыНа текущей неделе украинское издание "Экономическая правда" опубликовало отчет о доходах игорного бизнеса. Оказалось, что за год операторы азартных игр приумножили свое состояние в 28 раз – с 1,9 млрд гр в 2022 до 54,9 млрд. в 2023. Вряд ли какая-нибудь еще сфера может похвастаться таким резким ростом прибыльности за короткий промежуток времени.
 
НовостиказиноУкраинаНацбанкНБУвоенная техникаВСУазартные игры
 
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