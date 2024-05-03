Нацбанк Украины запретил банкам и ломбардам принимать в залог беспилотники и тепловизоры
18:52 03.05.2024 (обновлено: 18:54 03.05.2024)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 67 омбрснаряжение ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / 67 омбр
Национальный банк Украины (НБУ) ввел ограничения для банков и ломбардов, которые теперь не смогут принимать в залог товары, которые применяют в военных целях. Об этом 3 мая сообщила пресс-служба Нацбанка
Речь идет о запрете на прием в залог товаров, которые могут применять на поле боя и которые внесены в Единый список товаров двойного назначения: беспилотные летательные аппараты, тепловизоры и приборы ночного видения.
В пресс-службе НБУ добавили, что такие меры были введены в рамках выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины для "противодействия негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет".
В этом году проблема неконтролируемых онлайн-казино на Украине приобрела небывалый масштаб. По официальный данным, только за год операторы азартных игр приумножили свое состояние в 28 раз. Основная категория граждан, играющих в казино, – военнослужащие украинской армии.
Известно, что казино дешево скупает данные украинцев, а в Раде сожалеют, что не россиян.
10 апреля, 12:35Страна-рулетка. Пока украинцы гибнут, онлайн-казино считают миллиардыНа текущей неделе украинское издание "Экономическая правда" опубликовало отчет о доходах игорного бизнеса. Оказалось, что за год операторы азартных игр приумножили свое состояние в 28 раз – с 1,9 млрд гр в 2022 до 54,9 млрд. в 2023. Вряд ли какая-нибудь еще сфера может похвастаться таким резким ростом прибыльности за короткий промежуток времени.