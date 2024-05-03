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Нацбанк Украины запретил банкам и ломбардам принимать в залог беспилотники и тепловизоры

Нацбанк Украины запретил банкам и ломбардам принимать в залог беспилотники и тепловизоры - 03.05.2024 Украина.ру

Нацбанк Украины запретил банкам и ломбардам принимать в залог беспилотники и тепловизоры

Национальный банк Украины (НБУ) ввел ограничения для банков и ломбардов, которые теперь не смогут принимать в залог товары, которые применяют в военных целях. Об этом 3 мая сообщила пресс-служба Нацбанка

2024-05-03T18:52

2024-05-03T18:52

2024-05-03T18:54

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Речь идет о запрете на прием в залог товаров, которые могут применять на поле боя и которые внесены в Единый список товаров двойного назначения: беспилотные летательные аппараты, тепловизоры и приборы ночного видения. В пресс-службе НБУ добавили, что такие меры были введены в рамках выполнения решения Совета национальной безопасности и обороны Украины для "противодействия негативным последствиям функционирования азартных игр в сети Интернет". В этом году проблема неконтролируемых онлайн-казино на Украине приобрела небывалый масштаб. По официальный данным, только за год операторы азартных игр приумножили свое состояние в 28 раз. Основная категория граждан, играющих в казино, – военнослужащие украинской армии. Известно, что казино дешево скупает данные украинцев, а в Раде сожалеют, что не россиян.

https://ukraina.ru/20240410/1054417295.html

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новости, казино, украина, нацбанк, нбу, военная техника, всу, азартные игры