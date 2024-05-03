Америка утратила статус гегемона, констатировал Боррель - 03.05.2024 Украина.ру
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Америка утратила статус гегемона, констатировал Боррель
Америка утратила статус гегемона, констатировал Боррель - 03.05.2024 Украина.ру
Америка утратила статус гегемона, констатировал Боррель
Установленный после холодной войны миропорядок уже прекратил свое существование, Америка утратила "статус гегемона" и это "не очень приятная картина", заявил 3 мая глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в ходе выступления в Великобритании
2024-05-03T22:54
2024-05-03T22:55
новости
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великобритания
жозеп боррель
европа
ес
американская гегемония
холодная война
многополярный мир
владимир путин
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Боррель также подчеркнул, что сегодня Европа видит рост Китая и превращение этой страны в супердержаву. В связи с этим, Евросоюзу и Великобритании следует определить свою роль в новом миропорядке, реагируя на "растущие угрозы". "Это имеет срочную важность, поскольку мы слышим предостережения о том, что Европа может умереть", - подчеркнул Боррель. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что диктатура одного гегемона дряхлеет, она пошла "вразнос и просто опасна для окружающих, что понятно мировому большинству". В то же время, сегодня именно РФ находится в авангарде формирования более справедливого мироустройства.
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новости, америка, великобритания, жозеп боррель, европа, ес, американская гегемония, холодная война, многополярный мир, владимир путин, россия
Новости, Америка, Великобритания, Жозеп Боррель, Европа, ЕС, американская гегемония, холодная война, многополярный мир, Владимир Путин, Россия

Америка утратила статус гегемона, констатировал Боррель

22:54 03.05.2024 (обновлено: 22:55 03.05.2024)
 
© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкВстреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
Встреча главы МИД РФ С. Лаврова и верховного представителя ЕС Ж. Борреля
© Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
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Установленный после холодной войны миропорядок уже прекратил свое существование, Америка утратила "статус гегемона" и это "не очень приятная картина", заявил 3 мая глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в ходе выступления в Великобритании
"Международная система, в которой мы жили после холодной войны, прекратила существование, Америка потеряла свой статус гегемона, а мировой порядок, сложившийся после 1945 года, теряет позиции", – приводит его слова РИА Новости.
Боррель также подчеркнул, что сегодня Европа видит рост Китая и превращение этой страны в супердержаву. В связи с этим, Евросоюзу и Великобритании следует определить свою роль в новом миропорядке, реагируя на "растущие угрозы".

"Это имеет срочную важность, поскольку мы слышим предостережения о том, что Европа может умереть", - подчеркнул Боррель.

Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что диктатура одного гегемона дряхлеет, она пошла "вразнос и просто опасна для окружающих, что понятно мировому большинству". В то же время, сегодня именно РФ находится в авангарде формирования более справедливого мироустройства.
Олег Неменский пресс-конференция
30 марта, 09:40
Эксперт объяснил, почему Запад никогда не откажется от претензии на гегемониюПотеря влияния в мире - совершенно неприемлема для Запада. Он может этого не пережить. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский
 
НовостиАмерикаВеликобританияЖозеп БоррельЕвропаЕСамериканская гегемонияхолодная войнамногополярный мирВладимир ПутинРоссия
 
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Заголовок открываемого материала
22:54Америка утратила статус гегемона, констатировал Боррель
22:40Киевской области "исчезли" 20 млн грн, выделенные на восстановление
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21:43Боррель заявил об отсутствии единства в ЕС по отношению к России
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