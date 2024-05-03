https://ukraina.ru/20240503/1054890381.html

Америка утратила статус гегемона, констатировал Боррель

Америка утратила статус гегемона, констатировал Боррель - 03.05.2024 Украина.ру

Америка утратила статус гегемона, констатировал Боррель

Установленный после холодной войны миропорядок уже прекратил свое существование, Америка утратила "статус гегемона" и это "не очень приятная картина", заявил 3 мая глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в ходе выступления в Великобритании

2024-05-03T22:54

2024-05-03T22:54

2024-05-03T22:55

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Боррель также подчеркнул, что сегодня Европа видит рост Китая и превращение этой страны в супердержаву. В связи с этим, Евросоюзу и Великобритании следует определить свою роль в новом миропорядке, реагируя на "растущие угрозы". "Это имеет срочную важность, поскольку мы слышим предостережения о том, что Европа может умереть", - подчеркнул Боррель. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что диктатура одного гегемона дряхлеет, она пошла "вразнос и просто опасна для окружающих, что понятно мировому большинству". В то же время, сегодня именно РФ находится в авангарде формирования более справедливого мироустройства.

https://ukraina.ru/20240330/1054194415.html

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новости, америка, великобритания, жозеп боррель, европа, ес, американская гегемония, холодная война, многополярный мир, владимир путин, россия