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Америка утратила статус гегемона, констатировал Боррель
Америка утратила статус гегемона, констатировал Боррель - 03.05.2024 Украина.ру
Америка утратила статус гегемона, констатировал Боррель
Установленный после холодной войны миропорядок уже прекратил свое существование, Америка утратила "статус гегемона" и это "не очень приятная картина", заявил 3 мая глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в ходе выступления в Великобритании
2024-05-03T22:54
2024-05-03T22:54
2024-05-03T22:55
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Боррель также подчеркнул, что сегодня Европа видит рост Китая и превращение этой страны в супердержаву. В связи с этим, Евросоюзу и Великобритании следует определить свою роль в новом миропорядке, реагируя на "растущие угрозы". "Это имеет срочную важность, поскольку мы слышим предостережения о том, что Европа может умереть", - подчеркнул Боррель. Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что диктатура одного гегемона дряхлеет, она пошла "вразнос и просто опасна для окружающих, что понятно мировому большинству". В то же время, сегодня именно РФ находится в авангарде формирования более справедливого мироустройства.
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новости, америка, великобритания, жозеп боррель, европа, ес, американская гегемония, холодная война, многополярный мир, владимир путин, россия
Новости, Америка, Великобритания, Жозеп Боррель, Европа, ЕС, американская гегемония, холодная война, многополярный мир, Владимир Путин, Россия
Америка утратила статус гегемона, констатировал Боррель
22:54 03.05.2024 (обновлено: 22:55 03.05.2024)
Установленный после холодной войны миропорядок уже прекратил свое существование, Америка утратила "статус гегемона" и это "не очень приятная картина", заявил 3 мая глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в ходе выступления в Великобритании