Киевской области "исчезли" 20 млн грн, выделенные на восстановление - 03.05.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240503/1054890236.html
Киевской области "исчезли" 20 млн грн, выделенные на восстановление
Киевской области "исчезли" 20 млн грн, выделенные на восстановление - 03.05.2024 Украина.ру
Киевской области "исчезли" 20 млн грн, выделенные на восстановление
Недостачу в размере 19,8 миллионов гривен удалось выявить в Бородянском поселковом совете путем ревизии деятельности местных властей. Такую сумму Киев выделил на восстановление населенного пункта, сообщает пресс-служба Северного офиса Государственной аудиторской службы
2024-05-03T22:40
2024-05-03T22:41
новости
киевская область
киев
коррупция
сво
восстановление
обстрелы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102620/22/1026202270_0:50:960:590_1920x0_80_0_0_c818ff36cf52ae62d96d719af965c89e.jpg
По данным источника, что больше всего нарушений было зафиксировано за отсутствие металлопластиковых окон, которые "должен был установить поселковый совет в рамках восстановления региона". Так "испарились" 14 миллионов гривен. Отмечается, что и стоимость тех работ, которые все же проводились, была значительно выше рыночных. "Такие нарушения привели к неэффективному использованию бюджетных средств на сумму 5,2 млн грн", – добавили в ведомстве. Помимо этого, по данным чек-листов на ремонт поврежденных домов была предоставлена помощь на сумму 2,6 миллионов гривен, но аудиторы выяснили, что деньги были потрачены на те же работы, что привело к их фактическому удвоению. Таким образом, некоторые отдельные лица получили двойное финансирование за счет других налогоплательщиков. Собранные доказательства хищения средств переданы в Офис генерального прокурора для привлечения виновных к уголовной ответственности, заключили в Госаудитслужбе. Ранее руководитель одного из департаментов Херсонской областной военной администрации, будучи в сговоре с владельцем частного товарищества, более чем в 15 раз увеличил стоимость обследования объектов, повреждённых в результате обстрелов.
https://ukraina.ru/20240423/1054675449.html
киевская область
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102620/22/1026202270_54:0:907:640_1920x0_80_0_0_590ec8476cdbcfc0da5c74e3b0fcfcb2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, киевская область, киев, коррупция, сво, восстановление, обстрелы
Новости, Киевская область, Киев, коррупция, СВО, восстановление, обстрелы

Киевской области "исчезли" 20 млн грн, выделенные на восстановление

22:40 03.05.2024 (обновлено: 22:41 03.05.2024)
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Національний банк Українигривна гривны
гривна гривны - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Національний банк України
Читать в
Недостачу в размере 19,8 миллионов гривен удалось выявить в Бородянском поселковом совете путем ревизии деятельности местных властей. Такую сумму Киев выделил на восстановление населенного пункта, сообщает пресс-служба Северного офиса Государственной аудиторской службы
"Во время ревизии Бородянского поселкового совета аудиторы Северного офиса Госаудитслужбы обнаружили убытки на 19,8 млн грн, которые были выделены на восстановление населенного пункта, значительно пострадавшего во время российской оккупации", - сказано в опубликованном сообщении.
По данным источника, что больше всего нарушений было зафиксировано за отсутствие металлопластиковых окон, которые "должен был установить поселковый совет в рамках восстановления региона". Так "испарились" 14 миллионов гривен.
Отмечается, что и стоимость тех работ, которые все же проводились, была значительно выше рыночных.

"Такие нарушения привели к неэффективному использованию бюджетных средств на сумму 5,2 млн грн", – добавили в ведомстве.

Помимо этого, по данным чек-листов на ремонт поврежденных домов была предоставлена помощь на сумму 2,6 миллионов гривен, но аудиторы выяснили, что деньги были потрачены на те же работы, что привело к их фактическому удвоению.
Таким образом, некоторые отдельные лица получили двойное финансирование за счет других налогоплательщиков. Собранные доказательства хищения средств переданы в Офис генерального прокурора для привлечения виновных к уголовной ответственности, заключили в Госаудитслужбе.
Ранее руководитель одного из департаментов Херсонской областной военной администрации, будучи в сговоре с владельцем частного товарищества, более чем в 15 раз увеличил стоимость обследования объектов, повреждённых в результате обстрелов.
- РИА Новости, 1920, 23.04.2024
23 апреля, 17:22
Кличко разозлили проверки его работы, а Киев все равно намерены лишить местного самоуправленияМэр украинской столицы Виталий Кличко публично возмутился проверкам работы его администрации в Киеве комиссией Верховной Рады. Деятельность организации по мониторингу и оценке эффективности органов местного самоуправления и исполнительной власти во время военного положения он назвал "опасной тенденцией"
 
НовостиКиевская областьКиевкоррупцияСВОвосстановлениеобстрелы
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала