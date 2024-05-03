Киевской области "исчезли" 20 млн грн, выделенные на восстановление
22:40 03.05.2024 (обновлено: 22:41 03.05.2024)
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Національний банк Українигривна гривны
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Національний банк України
Недостачу в размере 19,8 миллионов гривен удалось выявить в Бородянском поселковом совете путем ревизии деятельности местных властей. Такую сумму Киев выделил на восстановление населенного пункта, сообщает пресс-служба Северного офиса Государственной аудиторской службы
"Во время ревизии Бородянского поселкового совета аудиторы Северного офиса Госаудитслужбы обнаружили убытки на 19,8 млн грн, которые были выделены на восстановление населенного пункта, значительно пострадавшего во время российской оккупации", - сказано в опубликованном сообщении.
По данным источника, что больше всего нарушений было зафиксировано за отсутствие металлопластиковых окон, которые "должен был установить поселковый совет в рамках восстановления региона". Так "испарились" 14 миллионов гривен.
Отмечается, что и стоимость тех работ, которые все же проводились, была значительно выше рыночных.
"Такие нарушения привели к неэффективному использованию бюджетных средств на сумму 5,2 млн грн", – добавили в ведомстве.
Помимо этого, по данным чек-листов на ремонт поврежденных домов была предоставлена помощь на сумму 2,6 миллионов гривен, но аудиторы выяснили, что деньги были потрачены на те же работы, что привело к их фактическому удвоению.
Таким образом, некоторые отдельные лица получили двойное финансирование за счет других налогоплательщиков. Собранные доказательства хищения средств переданы в Офис генерального прокурора для привлечения виновных к уголовной ответственности, заключили в Госаудитслужбе.
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