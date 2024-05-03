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Киевской области "исчезли" 20 млн грн, выделенные на восстановление

Киевской области "исчезли" 20 млн грн, выделенные на восстановление - 03.05.2024 Украина.ру

Киевской области "исчезли" 20 млн грн, выделенные на восстановление

Недостачу в размере 19,8 миллионов гривен удалось выявить в Бородянском поселковом совете путем ревизии деятельности местных властей. Такую сумму Киев выделил на восстановление населенного пункта, сообщает пресс-служба Северного офиса Государственной аудиторской службы

2024-05-03T22:40

2024-05-03T22:40

2024-05-03T22:41

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По данным источника, что больше всего нарушений было зафиксировано за отсутствие металлопластиковых окон, которые "должен был установить поселковый совет в рамках восстановления региона". Так "испарились" 14 миллионов гривен. Отмечается, что и стоимость тех работ, которые все же проводились, была значительно выше рыночных. "Такие нарушения привели к неэффективному использованию бюджетных средств на сумму 5,2 млн грн", – добавили в ведомстве. Помимо этого, по данным чек-листов на ремонт поврежденных домов была предоставлена помощь на сумму 2,6 миллионов гривен, но аудиторы выяснили, что деньги были потрачены на те же работы, что привело к их фактическому удвоению. Таким образом, некоторые отдельные лица получили двойное финансирование за счет других налогоплательщиков. Собранные доказательства хищения средств переданы в Офис генерального прокурора для привлечения виновных к уголовной ответственности, заключили в Госаудитслужбе. Ранее руководитель одного из департаментов Херсонской областной военной администрации, будучи в сговоре с владельцем частного товарищества, более чем в 15 раз увеличил стоимость обследования объектов, повреждённых в результате обстрелов.

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новости, киевская область, киев, коррупция, сво, восстановление, обстрелы