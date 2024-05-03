https://ukraina.ru/20240503/1054887551.html

Мрачные пророчества ГУР. Итоги 3 мая на Украине

Мрачные пророчества ГУР. Итоги 3 мая на Украине - 03.05.2024 Украина.ру

Мрачные пророчества ГУР. Итоги 3 мая на Украине

Замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий рассказал о тяжести положения его страны

2024-05-03T19:02

2024-05-03T19:02

2024-05-03T19:02

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Свою оценку и прогнозы генерал-майор Скибицкий озвучил в интервью изданию The Economist."Наша проблема очень проста: у нас нет оружия. Они (россияне — Ред.) всегда знали, что апрель и май будут для нас трудными", — заявил Скибицкий.По его словам, наибольшее беспокойство у Украины вызывает расположенный на высоте укрепрайон в городе Часов Яр. Скибицкий называет город ключом к дальнейшему продвижению ВС РФ в Донбассе. При этом он уверен, что рано или поздно украинские военные покинут город — так же, как это было раньше с Авдеевкой."Не сегодня и не завтра, конечно, но всё зависит от наших резервов и запасов", — отметил Скибицкий.Он также признал, что Россия уже добилась тактического успеха на юго-западе в районе села Очеретино, где недавняя ротация украинских войск была провалена. Российские войска сумели прорвать первый рубеж обороны и создали выступ площадью 25 квадратных километров. При этом Скибицкий указал, что Украине пока не удаётся стабилизировать ситуацию, а Россия прикладывает все усилия для развития успеха. Также Скибицкий указал на большой эволюционный путь, который проделала армия России с 2022 года.Генерал-майор ГУР заявил, что сейчас российская армия действует как "единый организм, с четким планом и под единым командованием".Также Скибицкий предположил, что Россия может готовить наступление в районе Харьковской и Сумской областей. Время наступления, по его словам, будет зависеть от прочности и долговечности украинской обороны в Донбассе. Однако Скибицкий считает, что речь идёт о конце мая или начале июня.Он оценил численность российской группировки у Харьковской области в 35 тыс. человек с перспективой увеличения до 50-70 тыс. По его словам, такого количества личного состава недостаточно для операции по взятию крупного города, но хватит для выполнения менее значимых задач."Быстрая операция по входу и выходу? Такое возможно. А вот операция по взятию Харькова или даже города Сумы — это уже другой порядок. Русские это знают. И мы знаем", — отметил Скибицкий.В любом случае, отметил Скибицкий, впереди Харьков ждут "мрачные времена".В любом случае, город Харьков с населением 1,2 миллиона человек, отразивший первое российское наступление в 2022 году, впереди ждут мрачные времена.Также Скибицкий заявил, что болезненной для Украины мобилизиации мешают политические междоусобицы и нерешительность Киева."Зимний призыв застопорился после того, как Зеленский уволил военкомов, руководивших призывными пунктами. Парламенту понадобилось несколько месяцев, чтобы согласовать новый закон о снижении призывного возраста до 25 лет и обязать годных к несению службы мужчин регистрироваться в новой базе данных", - отмечалось в публикации.Сейчас же украинское руководство обеспокоено тем, что в новую волну мобилизации попадут слабо мотивированные призывники с низким боевым духом.Примечательно, что, как утверждается в материале, Скибицкий признал невозможность военной победы Украины."Генерал Скибицкий говорит, что не видит шансов для Украины одержать победу только на поле боя. Даже если она сумеет выдавить российские войска на границы 1991 года, что "кажется все менее вероятным", военные действия на этом не закончатся. Такие военные конфликты заканчиваются только подписанием договоров, заявляет он. А сейчас стороны ведут борьбу за "наиболее выгодную позицию" перед возможным началом переговорного процесса. Однако Скибицкий считает, что содержательные переговоры могут начаться не раньше второй половины 2025 года", - указывалось в публикации.По его словам, к тому времени Россия может упереться в потолок своих возможностей в начале 2026 года. Однако у Украины запасы боевой техники и вооружений закончатся ещё раньше, отметил Скибицкий.Он также назвал Европу неизвестным фактором происходящего, но предостерёг и ЕС и НАТО от пассивности в деле помощи Украине. Более того, Скибицкий с большим скепсисом оценил боеспособность НАТО."Русские возьмут Прибалтику за семь дней. А время реагирования у НАТО — 10 дней", — заявил Скибицкий.Он призвал Европу помочь Украине."Мы будем продолжать борьбу. У нас нет выбора. Мы хотим жить. Но исход зависит не только от нас", — подытожил Скибицкий.Его интервью вызвало широкий резонанс."Публикации в изданиях уровня The Economist не появляются случайно, и Скибицкий совершенно явно посылает очередной тревожный сигнал западным спонсорам режима Зеленского. Тактические успехи российской армии медленно, но верно перерастают в стратегические. О продолжающемся вынужденном отступлении говорит и главком ВСУ Сырский, и всем уже понятно, что у Украины нет ресурсов для того, чтобы переломить ситуацию, а Запад и на третий год СВО больше занят антироссийской риторикой и не торопится напрямую втягиваться в конфликт. День простоять, да ночь продержаться и надеяться на то, что заграница поможет — такова теперь стратегия Зеленского. Если, конечно, бессмысленное и безответственное убийство собственных граждан можно назвать "стратегией"", - отметил первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв.Российский военкор Александр Коц назвал интервью Скибицкого пессимистичным."Удивительно пессимистичные оценки от замглавы ГУРа Украины. Атипичное интервью дал Вадим Скибицкий. В отличие от своего шефа Маминого Пирожка он не стал обещать выход в Крым, подрыв моста и взятие Белгорода. Более того, анонсировал потерю Украиной новых территорий", - отметил Коц.Он процитировал основные заявления Скибицкого."Дааа, чего только ни наговоришь, лишь бы увеличить объем западной помощи и подогреть идею ввода иностранных контингентов на территорию незалежной", - подытожил военкор.Интервью Скибицкого прокомментировали и на Украине. Так, пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в ответ на просьбу Deutsche Welle* (СМИ, выполняющее функции иноагента - Ред.) дать оценку интервью замглавы ГУР МОУ отметил, что Украина и Швейцария организуют "саммит мира", на котором страны-участницы должны выработать общую переговорную позицию и передать её России.В комментарии изданию "Украинская правда" Никифоров заявил, что может быть несколько согласованных позиций "по отдельным пунктам формулы мира"."Это, например, радиационная безопасность, обмен, свобода судоходства и пищевая безопасность. Затем эти наработки доведут до России", - указал он.Таким образом, по его мнению, саммит в Швейцарии "и станет первым шагом к справедливому миру".

https://ukraina.ru/20240503/1054874211.html

https://ukraina.ru/20240503/1054869228.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, украина, россия, харьков, нато