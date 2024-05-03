https://ukraina.ru/20240503/1054886513.html

Симулякр в разговорном жанре. Мирный саммит в Швейцарии как яркий пример бессмысленной болтологии

Симулякр в разговорном жанре. Мирный саммит в Швейцарии как яркий пример бессмысленной болтологии - 03.05.2024 Украина.ру

Симулякр в разговорном жанре. Мирный саммит в Швейцарии как яркий пример бессмысленной болтологии

Почти полтора месяца остается до события, которое может стать для фюрера украинского народа Владимира Зеленского либо триумфом, либо сокрушительным фиаско. Либо ни тем, ни другим, и все останется без изменений. Ненадолго и бессмысленно

2024-05-03T18:15

2024-05-03T18:15

2024-05-03T18:15

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Речь идет о так называемом "саммите мира" ─ конференции по урегулированию конфликта между Украиной и Россией, которая состоится в Швейцарии, в городке Бюргеншток 15-16 июня 2024 года.Швейцария вдруг вспомнила, что она когда-то была нейтральной и могла служить посредником в улаживании конфликтов. И когда Зеленский попросил ее президента Виолу Амхерд помочь провести "саммит мира", то женщина согласилась. И вот Швейцария уже разослала приглашение на мероприятие лидерам 160 стран – приехать, засвидетельствовать верность миру и поучаствовать, чтобы по очереди всем желающим "высказать идеи и представления о справедливом и долгосрочном мире в Украине". Приглашены, в частности, члены "Большой семерки", "Большой двадцатки", БРИКС, ЕС, трех международных организаций (ООН, ОБСЕ и Совета Европы) и представители религиозных конфессий — католической церкви (Ватикана) и Вселенского патриарха (Константинопольский патриархат).Цель саммита так и обозначена: "приблизить будущий мирный процесс и разработать практические шаги в его направлении". Все думают, что мероприятие продлится чуть больше суток и будет включать в себя как пленарные дискуссии в присутствии всех глав делегаций, так и дискуссии по различным темам в меньших форматах. Плюс участники встречи постараются "определить "дорожную карту" для вовлечения Украины и России в мирный процесс и выработать общее представление о его возможных рамках.Но Россию на это мероприятие не пригласили. По просьбе Зеленского, который рассчитывает на фоне Альп привычно солировать в роди "единственного защитника демократии" и "победителя Путина".В Швейцарии он на полном серьезе намерен победить. Победу он обозначил четко: "восстановление справедливого мира". Для этого все страны мира должны объединиться вокруг Украины и "формулы мира", предложенной Зеленским и предполагающей полную и безоговорочную капитуляцию России – уход с новых земель, отвод войск, выплату репараций и контрибуций, то да се. Зеленский так и упредил всех: "Мы все должны понимать, что только глобальная сила способна принудить Россию к миру, и именно поэтому работаем, чтобы привлечь как можно больше участников к саммиту в Швейцарии и соответствующей коммуникации".Чтобы понять бессмысленность этих надежд Зеленского, нужно вспомнить, что:а) он надоел даже своим кураторам на коллективном Западе, где огромное количество стран открыто демонстрирует усталость от Украины и в гробу видело планы ее президента;б) Россия явно и видимо побеждает на фронтах СВО, и у Украины пока нет никаких предпосылок изменить сложившееся положение дел даже с помощью Запада;в) прежний обнадеживающий слоган "Весь мир с Украиной!" живет только в воспаленном мозгу Зеленского и его своры.На самом же деле в Украину не верят не только "отщепенцы" Запада типа Венгрии и Словакии, но и огромное количество стран так называемого Глобального Юга. Они понимают цену победы России на Украине – речь идет о том, утвердится ли с победой Москвы многополярный мир взамен гегемонии Запада и США. Страны Африки, Азии и Латинской Америки, не желающие нового витка колонизации, в большинстве своем ждут победы России.Следовательно, Зеленский в Бюргенштоке скорее всего, огребет поражение, что сразу станет очевидным, когда коллективный Запад не сможет прогнуть под себя участников конференции. Или же все в схватке между Украиной и Россий, точнее – между Россией и коллективным Западом, использующим Украину как расходный материал, останется без изменений. Для Зеленского это тоже равнозначно поражению.Ведь что хочет Запад в Швейцарии для себя и для Зеленского, как покорного и безропотного исполнителя своей воли? Правильно: во-первых, участием фигуранта в мировом саммите лидеров стран подтвердить легитимность самого Зеленского, которая с истечением его полномочий 20 мая сего года станет весьма условной. То есть незаконной и держащейся лишь на нормах, сомнительных даже в рамках украинского законодательства.Лидеры мира, якшающиеся с Зеленским, как бы признают его право на президентство на Украине. Пока идет война. Но ничего такого не обозначено ни в Конституции, ни в законах самой Украины. А вот Уголовный кодекс четко имеет статью за узурпацию власти.Во-вторых, еще раз попробовать объединить мир вокруг обвинений России в том, что она агрессивна и империалистична, раз начала агрессию против суверенной Украины, а теперь якобы всячески противится миру. И, ясное дело, воссоздать иллюзию того, что весь мир с Украиной. И против России. Очень в тему тут идут обвинения в том, что Россия якобы угрожает миру применением ядерного оружия по воинам блока НАТО, несущего мир и процветание .В-третьих, мобилизовать весь мир на помощь Украине всем, что ей нужно для войны. Типа всемирная поддержка борющегося с Мордором Киева должны раскрыть кошельки и склады с оружием всех сомневающихся. Хотя бы в Европе и среди всевозможных экономических "тигров", ориентирующихся на США и зависящих от них, но колеблющихся в колеблющемся мире.В-четвертых, попытаться и попробовать санкционными и прочими угрозами, высказанными на высоком уровне, оторвать от России Китай и лидеров Глобального Юга типа Индии или Бразилии, либо соблюдающих нейтралитет в конфликте Украины и России, либо симпатизирующих последней.Но у Запада ничего не получается. И результат тут налицо. Например, Зеленский в очередной раз голословно, ни с того, ни с сего, обвинил Россию в якобы планировании срыва конференции. В отместку за то, что её не пригласили.И Швейцария эту тему охотно подхватила. Её МИД заявил, что страна, дескать, "всегда открыта к приглашению России на саммит, однако Россия неоднократно и публично заявляла, что не заинтересована участвовать в этом первом саммите".Хотя в Кремле отмечали совсем другое: вести переговоры без России бессмысленно, а сама "формула Зеленского", обсуждение которой запланировано на саммите, содержит исключительно ультиматумы, что для Москвы неприемлемо.Но что самое прикольное: формула Зеленского неприемлема не только для России. Редко кто из мировых лидеров вне коллективного Запада не предложил свой план урегулирования – Китай, Бразилия, Турция, даже страны Африки. Все хотят повысить свой международный статус успешным миротворчеством.И сейчас многое в судьбе саммита в Швейцарии и его итогах зависит от участия в нем Китая. Министр обороны Украины Рустем Умеров уже исключил участие российской стороны в швейцарском саммите, потому что это, мол, "сверхпринципиальная позиция" Киева. Но вот перед Китаем он буквально пластался. "…Мы все делаем, чтобы Китай был, потому что Китай очень важен, и постоянно ведутся на разных уровнях с участием наших партнеров консультации. Мы сделаем все, чтобы Китай присутствовал", - заявлял Умеров.И действительно: без мнения Китая любой коллективный взгляд сегодня выглядит куцым и неполным, и коллективный Запад это уже понимает, четко оценивая, что без веского слова Пекина любое мероприятие превращается в урезанный вариант-симулякр болтологии, за которой совсем нет дел.Позиция же России в отношении саммита в Швейцарии остается неизменной. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что странам Мирового большинства следует отказаться от участия в швейцарской конференции, чтобы не дать втянуть себя в антироссийские провокации, которые, по ее словам, "нацелены не на мир, а на продолжения противостояния с Россией". До тех пор, пока Украина не станет нормальной страной и перестанет быть угрозой национальной безопасности Россию Это если коротко охарактеризовать позицию Кремля.Но еще более четко об отношении России к швейцарским посиделкам без России высказался зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.А кто не верит Медведеву, тем в самый раз на Поклонную гору в Парке Победы в Москве – там как раз развернута выставка западной техники, переданной режиму Зеленского, чтобы "резать русню". Интересное зрелище…

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

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