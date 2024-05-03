Зеленский предупредил о расширении российского наступления - 03.05.2024 Украина.ру
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Зеленский предупредил о расширении российского наступления
Зеленский предупредил о расширении российского наступления - 03.05.2024 Украина.ру
Зеленский предупредил о расширении российского наступления
Российские подразделения расширят наступление, а уже сегодня Украина стоит перед новым этапом ведения боевых действий. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в обращении к пограничникам во время своей поездки в Хмельницкий 3 мая
2024-05-03T19:18
2024-05-03T19:20
новости
украина
владимир зеленский
россия
хмельницкий (город)
вооруженные силы украины
сво
наступление
вс рф
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Он напомнил, что сегодня исполнилось ровно 800 дней с начала российской спецоперации и завершить боевые действия может только мирный договор на условиях Киева. "Чрезвычайно сложный и жесткий путь, который пришлось пройти нашему государству, и путь, который еще предстоит пройти, чтобы завершить войну на справедливых условиях, на условиях Украины. Сейчас мы перед новым этапом войны. Оккупант готовится к попытке расширить наступательные действия", – сказал украинский лидер. Зеленский добавил, что сейчас все жители страны и союзники киевского режима должны сделать "все возможное, чтобы сорвать планы России". Глава государства верит, что таким образом РФ не достигнет своих целей. Ранее замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий анонсировал наступление российской армии в Харьковской и Сумской областях в конце мая – начале июня этого года. Он утверждал, что армия России действует как "единое тело" с четким планом и под единым командованием, в то время как у ВСУ нет никаких шансов одержать победу на поле боя
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, украина, владимир зеленский, россия, хмельницкий (город), вооруженные силы украины, сво, наступление, вс рф
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Россия, Хмельницкий (город), Вооруженные силы Украины, СВО, наступление, ВС РФ

Зеленский предупредил о расширении российского наступления

19:18 03.05.2024 (обновлено: 19:20 03.05.2024)
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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Российские подразделения расширят наступление, а уже сегодня Украина стоит перед новым этапом ведения боевых действий. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в обращении к пограничникам во время своей поездки в Хмельницкий 3 мая
Он напомнил, что сегодня исполнилось ровно 800 дней с начала российской спецоперации и завершить боевые действия может только мирный договор на условиях Киева.
"Чрезвычайно сложный и жесткий путь, который пришлось пройти нашему государству, и путь, который еще предстоит пройти, чтобы завершить войну на справедливых условиях, на условиях Украины. Сейчас мы перед новым этапом войны. Оккупант готовится к попытке расширить наступательные действия", – сказал украинский лидер.
Зеленский добавил, что сейчас все жители страны и союзники киевского режима должны сделать "все возможное, чтобы сорвать планы России". Глава государства верит, что таким образом РФ не достигнет своих целей.
Ранее замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий анонсировал наступление российской армии в Харьковской и Сумской областях в конце мая – начале июня этого года. Он утверждал, что армия России действует как "единое тело" с четким планом и под единым командованием, в то время как у ВСУ нет никаких шансов одержать победу на поле боя
Вадим Скибицкий - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
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