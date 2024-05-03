https://ukraina.ru/20240503/1054887982.html
Зеленский предупредил о расширении российского наступления
Зеленский предупредил о расширении российского наступления - 03.05.2024 Украина.ру
Зеленский предупредил о расширении российского наступления
Российские подразделения расширят наступление, а уже сегодня Украина стоит перед новым этапом ведения боевых действий. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в обращении к пограничникам во время своей поездки в Хмельницкий 3 мая
2024-05-03T19:18
2024-05-03T19:18
2024-05-03T19:20
новости
украина
владимир зеленский
россия
хмельницкий (город)
вооруженные силы украины
сво
наступление
вс рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/16/1053469451_0:0:1079:607_1920x0_80_0_0_6636a416426b04bbb94d50bc4e40dd6d.png
Он напомнил, что сегодня исполнилось ровно 800 дней с начала российской спецоперации и завершить боевые действия может только мирный договор на условиях Киева. "Чрезвычайно сложный и жесткий путь, который пришлось пройти нашему государству, и путь, который еще предстоит пройти, чтобы завершить войну на справедливых условиях, на условиях Украины. Сейчас мы перед новым этапом войны. Оккупант готовится к попытке расширить наступательные действия", – сказал украинский лидер. Зеленский добавил, что сейчас все жители страны и союзники киевского режима должны сделать "все возможное, чтобы сорвать планы России". Глава государства верит, что таким образом РФ не достигнет своих целей. Ранее замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий анонсировал наступление российской армии в Харьковской и Сумской областях в конце мая – начале июня этого года. Он утверждал, что армия России действует как "единое тело" с четким планом и под единым командованием, в то время как у ВСУ нет никаких шансов одержать победу на поле боя
https://ukraina.ru/20240503/1054887551.html
украина
россия
хмельницкий (город)
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/02/16/1053469451_31:0:840:607_1920x0_80_0_0_33976298a60b5ab21b23e659cd899fd1.png
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, владимир зеленский, россия, хмельницкий (город), вооруженные силы украины, сво, наступление, вс рф
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Россия, Хмельницкий (город), Вооруженные силы Украины, СВО, наступление, ВС РФ
Зеленский предупредил о расширении российского наступления
19:18 03.05.2024 (обновлено: 19:20 03.05.2024)
Российские подразделения расширят наступление, а уже сегодня Украина стоит перед новым этапом ведения боевых действий. Об этом заявил глава киевского режима Владимир Зеленский в обращении к пограничникам во время своей поездки в Хмельницкий 3 мая
Он напомнил, что сегодня исполнилось ровно 800 дней с начала российской спецоперации и завершить боевые действия может только мирный договор на условиях Киева.
"Чрезвычайно сложный и жесткий путь, который пришлось пройти нашему государству, и путь, который еще предстоит пройти, чтобы завершить войну на справедливых условиях, на условиях Украины. Сейчас мы перед новым этапом войны. Оккупант готовится к попытке расширить наступательные действия", – сказал украинский лидер.
Зеленский добавил, что сейчас все жители страны и союзники киевского режима должны сделать "все возможное, чтобы сорвать планы России". Глава государства верит, что таким образом РФ не достигнет своих целей.
Ранее замначальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий анонсировал
наступление российской армии в Харьковской и Сумской областях в конце мая – начале июня этого года. Он утверждал, что армия России действует как "единое тело" с четким планом и под единым командованием, в то время как у ВСУ нет никаких шансов одержать победу на поле боя