США начали переговоры об использовании активов России для Украины - 21.12.2023 Украина.ру
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США начали переговоры об использовании активов России для Украины
США начали переговоры об использовании активов России для Украины - 21.12.2023 Украина.ру
США начали переговоры об использовании активов России для Украины
Белый дом начал срочные переговоры с союзниками об использовании замороженных российских активов для военной поддержки Киева. Об этом сообщает издание New York Times со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников
2023-12-21T22:12
2023-12-21T22:12
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сша
замороженные активы
россия
антироссийские санкции
сво
финансирование
всу
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Уточняется, что американская администрация "тихо сигнализирует" свою поддержку использования замороженных российских средств в условиях, когда среди конгрессменов укрепляется поддержка законодательной инициативы, позволяющей предпринять такие меры. В то же время, Белый дом давит на Великобританию, Францию, Германию, Италию, Канаду и Японию, чтобы страны представили стратегию по данному направлению к годовщине российской Спецоперации. Дискуссии по линиям министров финансов, дипломатов и юристов усилились в последние месяцы, утверждают журналисты. В частности, они не могут определиться – будут ли средства поступать напрямую Украине или могут быть использованы другими способами. Как пишет СМИ, не решено, сможет ли Киев тратить передаваемые ей российские средства на военные нужды или цели их использования будут ограничены только расходами на восстановление и поддержку экономики. На Западе считаю, что использование российских средств может вынудить Россию пойти на переговоры по завершению украинского конфликта. Ранее издание Financial Times сообщало, что в США разрабатывают варианты передачи Киеву российских активов. Европейский центральный банк предупреждал, что использование Евросоюзом замороженных российских активов для финансирования Украины может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что конфискация российский активов повлечёт очень серьёзные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет и воспользуется. Он также отметил, что Россия будет прорабатывать ответные меры. Всего после начала Спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро.
https://ukraina.ru/20231221/1052297125.html
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новости, украина, сша, замороженные активы, россия, антироссийские санкции, сво, финансирование, всу
Новости, Украина, США, замороженные активы, Россия, антироссийские санкции, СВО, финансирование, ВСУ

США начали переговоры об использовании активов России для Украины

22:12 21.12.2023
 
© AP / Andrew Harnik
- РИА Новости, 1920, 21.12.2023
© AP / Andrew Harnik
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Белый дом начал срочные переговоры с союзниками об использовании замороженных российских активов для военной поддержки Киева. Об этом сообщает издание New York Times со ссылкой на источники среди американских и европейских чиновников
"Администрация Байдена… начала срочные переговоры с союзниками об использовании средств для помощи военным усилиям Украины в момент, когда финансовая поддержка снижается", - сказано в статье.
Уточняется, что американская администрация "тихо сигнализирует" свою поддержку использования замороженных российских средств в условиях, когда среди конгрессменов укрепляется поддержка законодательной инициативы, позволяющей предпринять такие меры.
В то же время, Белый дом давит на Великобританию, Францию, Германию, Италию, Канаду и Японию, чтобы страны представили стратегию по данному направлению к годовщине российской Спецоперации.
Дискуссии по линиям министров финансов, дипломатов и юристов усилились в последние месяцы, утверждают журналисты. В частности, они не могут определиться – будут ли средства поступать напрямую Украине или могут быть использованы другими способами.
Как пишет СМИ, не решено, сможет ли Киев тратить передаваемые ей российские средства на военные нужды или цели их использования будут ограничены только расходами на восстановление и поддержку экономики.
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11:57
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На Западе считаю, что использование российских средств может вынудить Россию пойти на переговоры по завершению украинского конфликта.
Ранее издание Financial Times сообщало, что в США разрабатывают варианты передачи Киеву российских активов. Европейский центральный банк предупреждал, что использование Евросоюзом замороженных российских активов для финансирования Украины может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что конфискация российский активов повлечёт очень серьёзные судебные и юридические издержки для тех, кто такие решения примет и воспользуется. Он также отметил, что Россия будет прорабатывать ответные меры.
Всего после начала Спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро.
- РИА Новости, 1920, 12.12.2023
12 декабря, 23:59
Зеленский заявил Байдену о притязаниях на замороженные активы РФВо время встречи в Овальном кабинете Белого дома, президент Украины Владимир Зеленский заявил своему американскому коллеге о притязаниях на 300 миллиардов замороженных российских активов
 
НовостиУкраинаСШАзамороженные активыРоссияантироссийские санкцииСВОфинансированиеВСУ
 
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