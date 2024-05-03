https://ukraina.ru/20240503/1054888556.html

Завод по производству ПВО в Германии выгорел до крыши

Завод по производству ПВО в Германии выгорел до крыши - 03.05.2024 Украина.ру

Завод по производству ПВО в Германии выгорел до крыши

Здание завода Diehl, которое задействовано в производстве систем ЗРК IRIS-T, которые в том числе использует Украина, сгорело до крыши. Пожар начался утром, 3 мая, и по состоянию на вечер, локализировать возгорание не получилось, заявил представитель берлинской пожарной бригады Адриан Венцель

2024-05-03T19:45

2024-05-03T19:45

2024-05-03T19:46

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Уточняется, что бригады спасателей, состоящие из 160 сотрудников противопожарной службы, работают только снаружи, а локализовать пожар изнутри уже невозможно. Причины пожара пока не сообщаются. Как пишет издание Der Spiegel, ЧП на одном из заводов оборонно-промышленной компании Diehl в Берлине не затронуло производство систем ЗРК Iris-T. В пятницу утром в результате крупного пожара спасатели предупредили о возможной опасности для здоровья. Жителей призвали закрыть окна и двери и отключить кондиционеры.Выгоревший завод входит в группу Diehl, которая также производит и поставляет оружие на Украину.Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса подражать Германии, которая уже поставила Киеву три системы ПВО, а обещает передать еще шесть.

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новости, берлин, украина, пво, сво, спецоперация, военная помощь