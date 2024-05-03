Завод по производству ПВО в Германии выгорел до крыши
19:45 03.05.2024 (обновлено: 19:46 03.05.2024)
Завод по производству ПВО в Германии выгорел до крыши
Здание завода Diehl, которое задействовано в производстве систем ЗРК IRIS-T, которые в том числе использует Украина, сгорело до крыши. Пожар начался утром, 3 мая, и по состоянию на вечер, локализировать возгорание не получилось, заявил представитель берлинской пожарной бригады Адриан Венцель
Уточняется, что бригады спасателей, состоящие из 160 сотрудников противопожарной службы, работают только снаружи, а локализовать пожар изнутри уже невозможно.
"Мы пока не взяли горение под контроль... здание выгорело вплоть до крыши и часть здания обрушилась... мы оставляем предупреждение об опасности в силе, поскольку не знаем, как ситуация будет развиваться дальше", – цитирует Венцеля РИА Новости.
Причины пожара пока не сообщаются.
Как пишет издание Der Spiegel, ЧП на одном из заводов оборонно-промышленной компании Diehl в Берлине не затронуло производство систем ЗРК Iris-T.
"Пожар не затронул производство системы ПВО Iris-T. Завод в Берлине – это гальваническое производство для автомобильного сектора (...). Оборонное подразделение не пострадало", – уточнило СМИ.
В пятницу утром в результате крупного пожара спасатели предупредили о возможной опасности для здоровья. Жителей призвали закрыть окна и двери и отключить кондиционеры.
Выгоревший завод входит в группу Diehl, которая также производит и поставляет оружие на Украину.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал страны альянса подражать Германии, которая уже поставила Киеву три системы ПВО, а обещает передать еще шесть.
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