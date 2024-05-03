В США объяснили, почему Киев не получит все обещанное оружие
20:15 03.05.2024 (обновлено: 20:16 03.05.2024)
ВСУ вскоре будут использовать новые дроны и робокомплексы украинского производства
Соединенным Штатам Америки нужно больше времени, чтобы определить, что из обещанного Украине они могут отправить. Об этом пишет газета The New York Times, ссылаясь на заявление американского чиновника
Речь идет о том, что поставки некоторых видов вооружений могут истощить страны Североатлантического альянса, а потому следует сперва оценить свой арсенал, а потом – делиться с Киевом.
"Ситуация осложняется тем, что не все оружие, которое было обещано, может быть доступно немедленно. (...) Понадобится время, чтобы разобраться, что может быть передано Украине, чтобы не истощить подразделения НАТО, которые должны находиться в боевой готовности", — приводит слова чиновника СМИ.
Уточняется, что могут пройти месяцы, прежде чем обещанные США, Великобританией и ФРГ вооружения "поступят в количестве, достаточном для укрепления обороны Украины на поле боя".
Собеседник NYT также обратил внимание на то, что необходимые ВСУ снаряды 155-го калибра не могут быть поставлены оперативно, так как такого оружия не достает во всем мире.
Таким образом, большая часть тяжелого вооружения американского производства и боеприпасов не будет передана Украине "до конца лета — или даже позже", заключил источник.
Ранее в Белом доме прогнозировали новые успехи ВС РФ в зоне спецоперации и заявили, что ситуацию не сможет изменить новый пакет военной помощи для Киева.