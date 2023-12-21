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Николай Арутюнов: Россию нужно интегрировать в ЛДНР

Николай Арутюнов: Россию нужно интегрировать в ЛДНР - 21.12.2023 Украина.ру

Николай Арутюнов: Россию нужно интегрировать в ЛДНР

Социолог, руководитель Культурного Пространства "Солнце Севера" Николай Арутюнов об отношении к спецоперации в российских академических кругах, Народном университете им. Дарьи Дугиной, целостном мировоззрении жителей Донбасса и о том, почему Россию нужно интегрировать в культурное пространство новых регионов, а не наоборот.

2023-12-21T04:00

2023-12-21T04:00

2023-12-21T04:00

россия

днр

лнр

новые регионы

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— Николай, расскажите, как появилась идея образовательного проекта для новых регионов?— В Петербурге есть коллектив преподавателей, которые с 2019 года читали лекции на базе культурного пространства "Солнце севера". С двумя из них — Ольгой Бонч-Осмоловской и Павлом Тугариным — мы однажды летом 2021 года допоздна заседали в баре, и Павел предложил сделать что-то вроде переездного лектория, приезжать в региональный город, занимать там на неделю или две какой-то ДК и проводить серию мероприятий: лекционные курсы, выставки художников, поэтов. Столицы в этом плане пресыщены, а в небольших городах люди голодные и приходят практически на все. Через месяц мы обсудили идею с антропологом Денисом Пижемским, а в конце августа — с режиссером и поэтом Олесей Шигиной и она стала совершенно автономно описывать ту же идею. По сути, идея уже носилась в воздухе. А потом, в феврале 2022 года началась спецоперация. В марте мы уже пришли к согласию, что надо ездить не по городам старой России, а по новым территориям. И что лично для меня было важно, что ни один из преподавателей, которые в дальнейшем участвовали в проекте, не спросил о деньгах.— И это особенно интересно с учетом того, что немало людей в академической среде спорно отнеслись к присоединению новых территорий. Некоторые даже покинули из-за этого страну.— В Петербурге ситуация в этом плане еще хуже, чем в Москве. Как Петр открыл здесь окно в Европу, так оно до сих пор и не закрылось. В академической среде настроения не то, чтобы проукраинские, но точно осуждающие спецоперацию. Эти представители академической среды не выступают против России, но и не выступают за. Задаешь им вопрос: что делать с людьми из городов, где происходили или происходят военные действия? А ответа нет. Для них это как будто территория отчуждения — не надо было и все. А то, что у проблемы есть предыстория, то, что есть пострадавшие, они предпочитают не замечать. С такой точки зрения люди из Донбасса воспринимаются как неприкаянные, никому как бы и не нужные.— Не понимаю, в чем проблема. Даже если они считают неправильным присоединение территорий, то есть же факт пострадавших людей. Пусть они считают, что пострадавших именно от России, тем более им стоило бы помогать. Если ты против войны, помогай людям, от нее пострадавшим.— Ну да, помогай мирным. Я тоже до конца не понимаю их точку зрения. То, что я вижу — это просто любое отрицание войны, конфликта, будто закрываешь уши, закрываешь глаза и все. А то, что Россия постоянно на протяжении всей своей истории вела какие-то войны на своих рубежах, их это как будто бы не касается, как будто они родились в "прекрасной России", где не было совсем недавно никаких конфликтов в Абхазии, Таджикистане, Чечне, Приднестровье, а происходящее сегодня — что-то совершенно уникальное и беспрецедентное. Как будто всю историю, даже современную, они замели куда-то под ковер и все.— Но есть и другая позиция.— Потрясающе, что, когда мы в марте 2022 года решили работать с новыми регионами, все девять человек, которые изначально поддержали инициативу, согласились с таким подходом безо всяких условий. Одним из этой девятки преподавателей была Дарья Дугина. Она должна была читать курс о метафизике фронтира. Но в августе она погибла и недели через две еще один преподаватель, философ Валентин Чередников, предложил наш проект назвать в ее честь. Никто, естественно, не был против.— Кто помог реализовать его на практике?— Мы получили грант от Президентского фонда культурных инициатив. В конце ноября 2022 года нам подтвердили заявку и за 2023 год мы провели три выезда, где собирали студентов, аспирантов и преподавателей. Первые два выезда были в рамках гранта. В январе и апреле в Ростове-на-Дону собирали ребят из Донецка, Луганска и областей и знакомили их с будущей программой курса, а для них это был своеобразный отдых — выехать с обстреливаемых территорий. У луганских с этим, конечно, попроще, а все дончане радовались, что можно постоять на улице и не держать на подкорке мысль, что в любой момент может прилететь. Таким образом мы вывезли 170 человек — студентов, аспирантов, преподавателей. Затем мы записали курсы и выложили их на сайт. А в начале сентября получилось сделать выезд вне грантовой программы. Нас поддержал РАНХиГС, откликнулся доктор наук, директор Северо-Западного института управления РАНХиГС Владимир Шамахов и дал возможность собраться на их базе под Сестрорецком. За счет частных инвестиций мы нашли возможность оплатить питание и автобус, который забрал из Ростова студентов, аспирантов и преподавателей из ЛДНР, которые набрали высшие баллы при прохождении курсов. В Сестрорецке мы провели три полных дня, потом повезли ребят в Питер, где они смогли немного погулять, и на этом же автобусе отправились обратно.К третьему выезду мы уже поняли, как правильно составлять программу. На первой встрече мы затерроризировали народ очень жесткой программой с 10 утра до 10 вечера. Жутко устали все — и студенты, и преподаватели. На втором выезде нагрузка была уже меньше, а в третий раз мы сделали перерывы в течение дня и сами мероприятия в Сестрорецке были семинарскими. Это оказался самый адекватный формат.— А что представляют из себя сами курсы?— Это онлайн-обучение, где можно прослушать лекцию, написать по ней эссе и на выезде пообщаться с преподавателями. Всего пять направлений: философия, философия науки, сравнительное религиоведение, история и историософия и антропология. Конечно, философия проходит красной нитью через все курсы, ей уделено наибольшее внимание. Никита Сюндюков и Игорь Евлампиев говорят о русской философии. Евлампиев прочитал и второй курс о том, как философия влияла на историческое развитие научного знания. С его точки зрения философия всегда была ведущей в отношениях с так называемой позитивной наукой, и только в новое время произошел переворот, когда позитивная наука своей служанкой сделала философию. Он говорит о кризисе современной европейской науки, который произошел вследствие этого переворота, а возврат ученых к философии ознаменует какую-то новую эпоху. Интересно, что Евлампиев по первому образованию закончил физмат, т.е. он говорит не просто как философ, а как технический специалист, который перешел к изучению философии. Валентин Чередников говорит о связи науки и поэзии, поэзии и философии науки. Курс по истории ведет доктор наук, специалист по славянам Надежда Платонова — она говорит об исторических личностях Новороссии, начиная с древних времен. Ольга Бонч-Осмоловская говорит об историософии, о подходах к изучению истории.Сравнительное религиоведение ведет научный сотрудник Музея истории религии Павел Тугаринов. Отец Александр Тимофеев в своем курсе рассказывает об истории религий в Новороссии с античности до современности. Отец Александр, кстати, с 2018 года ездит на Донбасс с гуманитаркой на десятки миллионов рублей. А я выступаю как организатор, занимаюсь администраторской частью проекта.— Если по-крупному, чего вы хотели добиться с помощью такой образовательной программы?— В целом мы ставили перед собой задачу создать корпус из курсов, которые связывали бы различные разрозненные научные дисциплины. Каждая наука сейчас развивается куда-то вглубь себя и наступила ситуация, когда не просто физик не понимает лирика, а физики не понимают других физиков, математики не понимают других математиков и т.д. Даже смежные направления так сильно разошлись, что исследователи и ученые часто не могут договориться друг с другом, работая, казалось бы, в рамках одной дисциплины. Миссия нашего курса — создание универсального, от слов универсум и университет, целостного человека. Это то, что лежит в основе классического университетского образования XVIII – XIX веков. Специалитет, углубление в конкретную область — это проблема XX века. С одной стороны, таковой и была задача, благодаря этому науки достигли поразительных высот. Но с другой стороны, так человек может дойти до такого погружения в свою узкую специальность, в свой отдельный мир, когда он отрывается от действительного мира. Как, например, вызванный на дом электрик не будет ремонтировать сантехнику — это не его специализация — так происходит и в науке. Мы хотели столкнуть студентов, аспирантов и преподавателей с проблематикой воспитания целостной личности и попробовать в этом направлении продвинуться.— И как вы сами оценили результаты?— Наш грант непосредственно касался интеграции ЛДНР в Российское культурно-образовательное пространство. Но по итогу наших выездов мы поняли, что это Россию нужно интегрировать в ЛДНР. Потому что именно на этих землях люди мыслят строже, жестче, определеннее, нет двоякости, двусмысленности, которой полно в том же Петербурге. Мы говорили о тех, кто против спецоперации, а есть такие, которые как бы и за и против одновременно, и они вообще не знают, какова их позиция. У ребят из Донбасса все ясно и определенно. В ноябре 2022 года мы ездили по университетам Донбасса, устанавливали контакты, и там то же самое. Мировоззрение этих людей как раз и является целостным. Так что это нам нужно равняться на них, а не наоборот.— Насколько я понял, грантовый проект завершается. Как дальше людям записаться на курсы?— В конце декабря мы откроем лекции для общего доступа на сайте Народного университета им. Дарьи Дугиной. Туда можно зайти, заполнить анкету с элементарными данными: ФИО, почта, какой курс выбираете, и в течение двух-трех дней по такой заявке будет открыт доступ к лекциям. Все, естественно, бесплатно.

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2023

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

россия, днр, лнр, новые регионы, дарья дугина, образование, философия, наука, сво, интервью