https://ukraina.ru/20231220/1052270414.html

"Квартал-95" представляет: "Слово чушпана"

"Квартал-95" представляет: "Слово чушпана" - 20.12.2023 Украина.ру

"Квартал-95" представляет: "Слово чушпана"

За прошедшие годы мы уже имели возможность убедиться, что Владимир Зеленский сильный политик, к тому же напрочь лишённый тормозов. Это действительно очень опасный враг и каждый раз вспоминать его актёрское прошлое неправильно. Но иногда он сам напоминает об этом прошлом. Вот и нынешняя большая пресс-конференция превратилась в "Вечерний квартал"

2023-12-20T14:12

2023-12-20T14:12

2023-12-20T15:22

эксклюзив

украина

владимир зеленский

пресс-конференция

95 квартал

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Началось всё со скандала: аккредитацию получил анонимный (!) телеграм-канал «Труха» (как считается, связанный с Арсеном Аваковым), но не получило возглавляемое известным журналистом Юрием Бутусовым (не путать с музыкантом) серьёзное пропагандистское издание «Цензор.нет». Второе имеет официальную регистрацию, а вот чем является первое с юридической точки зрения не совсем ясно, но в любом случае это не СМИ.Вообще, разумеется, всё понятно — Бутусов «порохобот», оппозиционер и, несомненно, попытался бы навязать Зеленскому дискуссию по военным вопросам (они в них разбираются примерно на одном уровне, но у Бутусова всё же есть имидж военного журналиста). Но в частности получается некрасиво. На этом фоне сам факт вопроса к Зеленскому от радио «Свобода»* выглядел анекдотом.Но вообще Зеленского в ходе пресс-конференции, что называется, штормило — такое впечатление, что выступление ему готовили райтеры «Квартала-95» и цели у них были вполне квартальские. Описывать происходившее трудно в не фельетонном стиле.Для начала, президент заявил о смене своего титулования. Раньше он был «не лох», но об этом уже подзабыли. Чтобы не расслаблялись Зеленский породил новую концепцию — «я не какая-то тряпка». Явно опыт лоховства его ничему не научил. Или научил? Вот точно ж непонятно: то ли дурку эмулирует, то ли она по нему и правда навзрыд плачет…Ещё в тот раз стоял вопрос, какой именно лох имеется в виду — узколистный или серебристый? Сейчас народ озабочен тем, к какому слову относится «не»: к тряпке или к «какой-то»? В смысле, он вообще не тряпка или не тряпка, в частности, «какая-то». От ответов на этот вопрос зависит содержание темников Офиса президента…Из той же серии признание, что депутаты на Украине… тут сложность – он имел в виду «не моральные авторитеты» или «неморальные авторитеты». Мы, кстати, готовы согласиться: раньше депутаты не были моральными авторитетами. А как посмотришь на Марьяну Безголовую, сразу понимаешь: вот он (в смысле она), авторитет! Правда, не моральный…«Жизнь так изменилась, что мне теперь нужен переводчик с русского», — заявил президент, и тут опять возникли вопросы.Прежде всего, на какой язык ему переводят с родного русского? Нет, он знает украинский и английский, но, судя по его политике, ему нужен перевод на оруэлловский новояз: «война — это мир, свобода — это рабство, незнание — сила».С другой стороны, может это не жизнь изменилась, а сам Зеленский под влиянием власти и наркотиков поменялся до степени невменяемости.Кстати, проблемы с пониманием человеческого языка дают о себе знать и в тех сферах, где речь идёт не о русском языке:«Сейчас вырабатывается единая позиция Украины и 50 стран по "формуле мира". И как только она будет сформулирована, её передадут России».Мы вообще помним формулу Зеленского. Кажется, она была полностью сформулирована… Может дело в том, что эти формулировки даже союзники не поняли? Ну пишите как есть. Для начала по названию: это «формула войны»… Слабоваты оказались западные союзники в новоязе.Тут же были продемонстрированы специальные случае использования украинского новояза.Ну вот как вам такое: «У нас были трудности на юге потому, что все рассказывали, какие у нас там цели. Поэтому я не скажу вам наши цели на следующий год».Ну вы поняли, почему не удалось контрнаступление… Интересно, а признание, что Залужному нужны заготовки под ещё полмиллиона трупов, никак не связано с потерями ВСУ? Просто интересно…А вообще вспоминается анекдот: «Наполеон говорит: если бы у меня был телеграм-канал "Труха" (в оригинале — газета "Правда". — Авт.), то никто бы и сейчас не узнал о моём поражении в битве при Ватерлоо».Правда, это не единственная причина. Помимо болтунов мешали еще и помощники — «то, что Украина не контролирует небо и не имеет достаточного количества амуниции, имело влияние на операцию на юге в 2023 году». Но тут ничего нового нет: у них еще и военные учебники не той системы, сам секретарь СНБОУ, ветеринар Данилов сказал! Право, без союзников Украина уже давно загнала бы русских за Урал…«Нас не приглашают в НАТО, все эти сигналы — бред, это что-то неконкретное», — заявил Зеленский и тут же объяснил причину отсутствия приглашения: «Мы никогда не поддержим такое, что часть Украины будет в НАТО, а часть Украины, которую контролирует Россия, в НАТО не будет».Ну тут хоть логика есть… Но намёков Зеленский всё равно не понимает.— Может, вы идёте к проигрышу? — вопрошает ВВС с явным намёком…— Нет! — гордо отвечает Зеленский… «Чушпана ответ», — заканчивают за него поклонники популярного сериала.Хотя, казалось бы, понятно, что неспособность идти на компромисс с врагами и друзьями ведёт только в одном направлении.«У Трампа точно будет другая политика, если он станет президентом США. Но не нам его выбирать. Мы должны здраво смотреть на то, что лидер оказывает влияние на общество. Но если политика Трампа будет очень экономной, это сильно повлияет на ход войны в Украине».Ну как же, не вам? Вам как раз… Именно нынешняя политика Зеленского вполне ощутимо играет в пользу Трампа, потому что Байден со своими неадекватными союзниками уже несколько достал.Ну и минутка обжигающей правды, как всегда: на ход войны влияет не агрессивная политика Кремля, а степень экономности политики США. Правда, интересно? Но никто такие вопросы на пресс-конференции Зеленского задавать не будет — свобода слова же…Впрочем, он и так проговорился, сообщив, что не увольняет ряд коррумпированных топ-чиновников, потому что это может уменьшить поддержку Украины. Не для себя ж воруют, для поддержки Украины за маленький процент тем, кто эту поддержку оказывает…Ещё интересное наблюдение: никакого контрнаступа не было и фортеці Бахмут не было тоже. Вообще ничего не было. Почему? Ну потому что «Россия не достигла ни одной победы на поле боя за 2023 году». Ну а раз не достигла, то этого всего тоже не было.Впрочем, с контрнаступлением как раз более или менее понятно — мы же помним, что оно сорвалось потому, что кто-то слишком много болтал. А вот куда делся Бахмут… Наверное, туда же, куда делись «Азовсталь» и донецкий аэропорт (автор ещё в 2016 году встречал персонажей, которые верили, что в самых глубоких катакомбах аэропорта ещё держат оборону последние «киборги»).Войну на Ближнем Востоке развязала Россия, чтобы отвлечь всех от Украины. Да-да, прямо в 1948 году, а что тут такого?Ну и безусловный шедевр на все времена: «Надо не книжки читать, а быть образованным!» Высечь в граните. Розгами.* Признана в РФ СМИ-иноагентом.

https://ukraina.ru/20201022/1029358218.html

https://ukraina.ru/20231019/1050300265.html

https://ukraina.ru/20231017/1050226879.html

https://ukraina.ru/20231220/1052266773.html

https://ukraina.ru/20231220/1052252560.html

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эксклюзив, украина, владимир зеленский, пресс-конференция, 95 квартал