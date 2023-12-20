С главной страницы The Washington Post пропала вкладка о конфликте на Украине - 20.12.2023 Украина.ру
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С главной страницы The Washington Post пропала вкладка о конфликте на Украине
С главной страницы The Washington Post пропала вкладка о конфликте на Украине - 20.12.2023 Украина.ру
С главной страницы The Washington Post пропала вкладка о конфликте на Украине
Публикации о конфликте теперь будут не в отдельной рубрике, а внутри большого раздела "Мир"
2023-12-20T12:56
2023-12-20T12:56
новости
новости украины
the washington post
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дмитрий кулеба
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С главной страницы сайта американского ежедневника The Washington Post удалена вкладка "Война на Украине". Именно здесь с начала СВО публиковались материалы, посвящённые конфликту Москвы и Киева. Вкладка почти 2 года располагалась на первой полосе сайта.Теперь материалы об Украине можно почитать в разделе, где публикуется информация о событиях во всех странах – в рубрике "Мир".14 декабря глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что в мире нарастают скептические настроения по перспективам победы Украины."Большинство открыто не утверждают, что Украине следует просто отказаться от борьбы, но пессимизм, подкрепленный якобы прагматическими аргументами, несет в себе ясные стратегические последствия, которые одновременно опасны и неправильны", – написал министрПо словам Кулебы, скептики ожидают значительного снижения поддержки Киева в ближайшие месяцы, многие говорят об усталости от конфликта и мрачных перспективах ВСУ.
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новости, новости украины, the washington post, поддержка, сша, дмитрий кулеба
Новости, Новости Украины, The Washington Post, поддержка, США, Дмитрий Кулеба

С главной страницы The Washington Post пропала вкладка о конфликте на Украине

12:56 20.12.2023
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
Читать в
Публикации о конфликте теперь будут не в отдельной рубрике, а внутри большого раздела "Мир"
С главной страницы сайта американского ежедневника The Washington Post удалена вкладка "Война на Украине". Именно здесь с начала СВО публиковались материалы, посвящённые конфликту Москвы и Киева. Вкладка почти 2 года располагалась на первой полосе сайта.
Теперь материалы об Украине можно почитать в разделе, где публикуется информация о событиях во всех странах – в рубрике "Мир".
The Washington Post
The Washington Post
The Washington Post
14 декабря глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что в мире нарастают скептические настроения по перспективам победы Украины.
"Большинство открыто не утверждают, что Украине следует просто отказаться от борьбы, но пессимизм, подкрепленный якобы прагматическими аргументами, несет в себе ясные стратегические последствия, которые одновременно опасны и неправильны", – написал министр
По словам Кулебы, скептики ожидают значительного снижения поддержки Киева в ближайшие месяцы, многие говорят об усталости от конфликта и мрачных перспективах ВСУ.
Дмитрий Кулеба - РИА Новости, 1920, 15.12.2023
15 декабря, 07:57
В мире растут скептические настроения по перспективам Украины — КулебаГлава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 14 декабря в статье для Foreign Affairs признал, что в мире нарастают скептические настроения по перспективам победы Украины, такие "голоса все громче"
 
НовостиНовости УкраиныThe Washington PostподдержкаСШАДмитрий Кулеба
 
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