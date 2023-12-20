https://ukraina.ru/20231220/1052268047.html

С главной страницы The Washington Post пропала вкладка о конфликте на Украине

С главной страницы The Washington Post пропала вкладка о конфликте на Украине - 20.12.2023 Украина.ру

С главной страницы The Washington Post пропала вкладка о конфликте на Украине

Публикации о конфликте теперь будут не в отдельной рубрике, а внутри большого раздела "Мир"

2023-12-20T12:56

2023-12-20T12:56

2023-12-20T12:56

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С главной страницы сайта американского ежедневника The Washington Post удалена вкладка "Война на Украине". Именно здесь с начала СВО публиковались материалы, посвящённые конфликту Москвы и Киева. Вкладка почти 2 года располагалась на первой полосе сайта.Теперь материалы об Украине можно почитать в разделе, где публикуется информация о событиях во всех странах – в рубрике "Мир".14 декабря глава министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба признал, что в мире нарастают скептические настроения по перспективам победы Украины."Большинство открыто не утверждают, что Украине следует просто отказаться от борьбы, но пессимизм, подкрепленный якобы прагматическими аргументами, несет в себе ясные стратегические последствия, которые одновременно опасны и неправильны", – написал министрПо словам Кулебы, скептики ожидают значительного снижения поддержки Киева в ближайшие месяцы, многие говорят об усталости от конфликта и мрачных перспективах ВСУ.

https://ukraina.ru/20231215/1052139354.html

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новости, новости украины, the washington post, поддержка, сша, дмитрий кулеба