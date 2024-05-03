https://ukraina.ru/20240503/1054883923.html
В Латвии за возложение цветов к советскому памятнику жителю грозит до 5 лет тюрьмы
В Латвии за возложение цветов к советскому памятнику жителю грозит до 5 лет тюрьмы - 03.05.2024 Украина.ру
В Латвии за возложение цветов к советскому памятнику жителю грозит до 5 лет тюрьмы
Латвийские правоохранители переквалифицировали административное дело на уголовное после того, как мужчина трижды возложил гвоздики к месту снесенного памятника советским воинам на востоке страны. За это фигурант может получить пятилетний тюремный срок или про же его привлекут к общественным работам, или заставят платить штраф, передает госполиция
2024-05-03T17:04
2024-05-03T17:04
2024-05-03T17:04
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латвия
великая отечественная война
памятник
память
осквернение
уголовное дело
декоммунизация
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Правоохранители старательно посчитали, что в марте фигурант положил к месту ранее стоявшего памятника семь красных гвоздик, в апреле – три белые гвоздики, а после – еще пять красных гвоздик. Первоначально по каждому из эпизодов было возбуждено дело об административном правонарушении, но после того, как было установлено, что все три раза цветы возлагал один и тот же 48-летний мужчина, а также после "допроса и выяснения мотивов было принято решение переквалифицировать дело на уголовное на основании оправдания военных преступлений". Госполиция Латвии также напомнила, что в День Победы в стране запрещено проведение праздничных мероприятий, митингов и шествий, которые "ставят под сомнение солидарность с украинским народом". За соблюдением предписанного порядка будут усиленно следить правоохранители, добавили в полиции. Памятник советским воинам "Алеша", установленный в честь красноармейцев, погибших при освобождении Резекне в годы Второй мировой войны, был уничтожен в ноябре 2022 года. Глава города тогда настаивал на том, чтобы монумент перенесли на Мирное кладбище.
https://ukraina.ru/20240427/1054776605.html
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новости, латвия, великая отечественная война, памятник, память, осквернение, уголовное дело, декоммунизация
Новости, Латвия, Великая Отечественная война, памятник, память, осквернение, уголовное дело, декоммунизация
В Латвии за возложение цветов к советскому памятнику жителю грозит до 5 лет тюрьмы
Латвийские правоохранители переквалифицировали административное дело на уголовное после того, как мужчина трижды возложил гвоздики к месту снесенного памятника советским воинам на востоке страны. За это фигурант может получить пятилетний тюремный срок или про же его привлекут к общественным работам, или заставят платить штраф, передает госполиция
"Государственная полиция в период с марта до середины апреля зафиксированы три эпизода, в которых мужчина в городе Резекне положил красные и белые гвоздики туда, где раньше находился во времена СССР был построен памятник, который назывался "Алеша", – передает сообщение полиции портал"Delfi".
Правоохранители старательно посчитали, что в марте фигурант положил к месту ранее стоявшего памятника семь красных гвоздик, в апреле – три белые гвоздики, а после – еще пять красных гвоздик.
Первоначально по каждому из эпизодов было возбуждено дело об административном правонарушении, но после того, как было установлено, что все три раза цветы возлагал один и тот же 48-летний мужчина, а также после "допроса и выяснения мотивов было принято решение переквалифицировать дело на уголовное на основании оправдания военных преступлений".
Госполиция Латвии также напомнила, что в День Победы в стране запрещено проведение праздничных мероприятий, митингов и шествий, которые "ставят под сомнение солидарность с украинским народом". За соблюдением предписанного порядка будут усиленно следить правоохранители, добавили в полиции.
Памятник советским воинам "Алеша", установленный в честь красноармейцев, погибших при освобождении Резекне в годы Второй мировой войны, был уничтожен в ноябре 2022 года. Глава города тогда настаивал на том, чтобы монумент перенесли на Мирное кладбище.