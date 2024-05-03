Италия передаст Украине одну систему ПВО - 03.05.2024 Украина.ру
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Италия передаст Украине одну систему ПВО
Италия передаст Украине одну систему ПВО - 03.05.2024 Украина.ру
Италия передаст Украине одну систему ПВО
Еще до саммита НАТО, который должен состояться 9 июля в Вашингтоне, Италия передаст Украине новый пакет военной помощи в который войдет система противовоздушной обороны SAMP/T. Об этом сообщает газета Repubblica со ссылкой на источники
2024-05-03T17:26
2024-05-03T17:26
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италия
украина
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сво
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Уточняется, что решение о дополнительной поддержке правительство Италии приняло потому, что российские подразделения успешно наступают на Часов Яр. Так, Киеву будет передана система ПВО, которую пока временно использует Словакия. Уточняется, что Италия располагает еще четырьмя батареями SAMP/T, две из которых перед саммитом "Большой семерки" будут задействованы для обеспечения безопасности. Еще одна находится в резерве, другая – временно передана Кувейту. Ранее ФРГ пообещала передать Киеву еще одну систему ПВО, а генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что странам Запада следует подражать Германии в вопросах поддержки Украины.
https://ukraina.ru/20240503/1054878274.html
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новости, италия, украина, военная помощь, военная техника, сво, всу
Новости, Италия, Украина, военная помощь, военная техника, СВО, ВСУ

Италия передаст Украине одну систему ПВО

17:26 03.05.2024
 
© Andrew Mansfield / flickr
© Andrew Mansfield / flickr
Читать в
Еще до саммита НАТО, который должен состояться 9 июля в Вашингтоне, Италия передаст Украине новый пакет военной помощи в который войдет система противовоздушной обороны SAMP/T. Об этом сообщает газета Repubblica со ссылкой на источники
Уточняется, что решение о дополнительной поддержке правительство Италии приняло потому, что российские подразделения успешно наступают на Часов Яр. Так, Киеву будет передана система ПВО, которую пока временно использует Словакия.
Уточняется, что Италия располагает еще четырьмя батареями SAMP/T, две из которых перед саммитом "Большой семерки" будут задействованы для обеспечения безопасности. Еще одна находится в резерве, другая – временно передана Кувейту.
Ранее ФРГ пообещала передать Киеву еще одну систему ПВО, а генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что странам Запада следует подражать Германии в вопросах поддержки Украины.
Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 03.05.2024
15:29
"Конечно, доверяю, но всё оружие не дам": Шольц пошутил и сам посмеялся с ответа на вопрос о TaurusКанцлер Германии Олаф Шольц отшутился, отвечая на вопрос об отказе поставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus
 
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