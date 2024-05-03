https://ukraina.ru/20240503/1054884771.html
Италия передаст Украине одну систему ПВО
Италия передаст Украине одну систему ПВО - 03.05.2024 Украина.ру
Италия передаст Украине одну систему ПВО
Еще до саммита НАТО, который должен состояться 9 июля в Вашингтоне, Италия передаст Украине новый пакет военной помощи в который войдет система противовоздушной обороны SAMP/T. Об этом сообщает газета Repubblica со ссылкой на источники
2024-05-03T17:26
2024-05-03T17:26
2024-05-03T17:26
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Уточняется, что решение о дополнительной поддержке правительство Италии приняло потому, что российские подразделения успешно наступают на Часов Яр. Так, Киеву будет передана система ПВО, которую пока временно использует Словакия. Уточняется, что Италия располагает еще четырьмя батареями SAMP/T, две из которых перед саммитом "Большой семерки" будут задействованы для обеспечения безопасности. Еще одна находится в резерве, другая – временно передана Кувейту. Ранее ФРГ пообещала передать Киеву еще одну систему ПВО, а генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что странам Запада следует подражать Германии в вопросах поддержки Украины.
https://ukraina.ru/20240503/1054878274.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, италия, украина, военная помощь, военная техника, сво, всу
Новости, Италия, Украина, военная помощь, военная техника, СВО, ВСУ
Италия передаст Украине одну систему ПВО
Еще до саммита НАТО, который должен состояться 9 июля в Вашингтоне, Италия передаст Украине новый пакет военной помощи в который войдет система противовоздушной обороны SAMP/T. Об этом сообщает газета Repubblica со ссылкой на источники