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Чехия и Словакия попросили ЕС продлить разрешение на российскую нефть – президент "Транснефти"

Чехия и Словакия попросили ЕС продлить разрешение на российскую нефть – президент "Транснефти" - 20.12.2023 Украина.ру

Чехия и Словакия попросили ЕС продлить разрешение на российскую нефть – президент "Транснефти"

Чехия и Словакия обратились к Брюсселю с просьбой сохранить поставки российской нефти, без которой они не смогут существовать, заявил президент "Транснефти" Николай Токарев в интервью телеканалу "Россия 24"

2023-12-20T10:50

2023-12-20T10:50

2023-12-20T10:50

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"И Чехия, и Словакия обратились сейчас в Брюссель с просьбой сохранить эти объёмы поставок российской нефти, потому что у них реально нет выхода к морю, они не имеют возможности получать нефть из других источников", - сказал Токарев.По его словам, Чехия может получать незначительные объёмы нефти через нефтепровод из Европы."Но в целом без нашей нефти они просто не смогут существовать", - подчеркнул президент "Транснефти".Напомним, что в ноябре Словакия обратилась к Брюсселю с просьбой продлить ещё на год исключение из нефтяного эмбарго, которое заканчивается 5 декабря, а Чехия присоединилась к просьбе Словакии."Без продления возможности для Словакии, Чехии и Венгрии импортировать бензин и дизельное топливо из российской нефти чешские заправки потеряют миллионы литров топлива, прежде всего дизельного, от братиславской компании Slovnaft. А Slovnaft, в свою очередь, лишится своего крупнейшего зарубежного клиента", - сообщило издание Lidové noviny.В настоящее время на Россию приходится 60 процентов всех нефтяных поставок в Чешскую Республику.

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новости, чехия, словакия, нефть, россия, ес, евросоюз, антироссийские санкции