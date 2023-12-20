Чехия и Словакия попросили ЕС продлить разрешение на российскую нефть – президент "Транснефти" - 20.12.2023 Украина.ру
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Чехия и Словакия попросили ЕС продлить разрешение на российскую нефть – президент "Транснефти"
Чехия и Словакия попросили ЕС продлить разрешение на российскую нефть – президент "Транснефти" - 20.12.2023 Украина.ру
Чехия и Словакия попросили ЕС продлить разрешение на российскую нефть – президент "Транснефти"
Чехия и Словакия обратились к Брюсселю с просьбой сохранить поставки российской нефти, без которой они не смогут существовать, заявил президент "Транснефти" Николай Токарев в интервью телеканалу "Россия 24"
2023-12-20T10:50
2023-12-20T10:50
новости
чехия
словакия
нефть
россия
ес
евросоюз
антироссийские санкции
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"И Чехия, и Словакия обратились сейчас в Брюссель с просьбой сохранить эти объёмы поставок российской нефти, потому что у них реально нет выхода к морю, они не имеют возможности получать нефть из других источников", - сказал Токарев.По его словам, Чехия может получать незначительные объёмы нефти через нефтепровод из Европы."Но в целом без нашей нефти они просто не смогут существовать", - подчеркнул президент "Транснефти".Напомним, что в ноябре Словакия обратилась к Брюсселю с просьбой продлить ещё на год исключение из нефтяного эмбарго, которое заканчивается 5 декабря, а Чехия присоединилась к просьбе Словакии."Без продления возможности для Словакии, Чехии и Венгрии импортировать бензин и дизельное топливо из российской нефти чешские заправки потеряют миллионы литров топлива, прежде всего дизельного, от братиславской компании Slovnaft. А Slovnaft, в свою очередь, лишится своего крупнейшего зарубежного клиента", - сообщило издание Lidové noviny.В настоящее время на Россию приходится 60 процентов всех нефтяных поставок в Чешскую Республику.
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новости, чехия, словакия, нефть, россия, ес, евросоюз, антироссийские санкции
Новости, Чехия, Словакия, нефть, Россия, ЕС, Евросоюз, антироссийские санкции

Чехия и Словакия попросили ЕС продлить разрешение на российскую нефть – президент "Транснефти"

10:50 20.12.2023
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкНПЗ Краснодарского края
НПЗ Краснодарского края - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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Чехия и Словакия обратились к Брюсселю с просьбой сохранить поставки российской нефти, без которой они не смогут существовать, заявил президент "Транснефти" Николай Токарев в интервью телеканалу "Россия 24"
"И Чехия, и Словакия обратились сейчас в Брюссель с просьбой сохранить эти объёмы поставок российской нефти, потому что у них реально нет выхода к морю, они не имеют возможности получать нефть из других источников", - сказал Токарев.
По его словам, Чехия может получать незначительные объёмы нефти через нефтепровод из Европы.
"Но в целом без нашей нефти они просто не смогут существовать", - подчеркнул президент "Транснефти".
Напомним, что в ноябре Словакия обратилась к Брюсселю с просьбой продлить ещё на год исключение из нефтяного эмбарго, которое заканчивается 5 декабря, а Чехия присоединилась к просьбе Словакии.
"Без продления возможности для Словакии, Чехии и Венгрии импортировать бензин и дизельное топливо из российской нефти чешские заправки потеряют миллионы литров топлива, прежде всего дизельного, от братиславской компании Slovnaft. А Slovnaft, в свою очередь, лишится своего крупнейшего зарубежного клиента", - сообщило издание Lidové noviny.
В настоящее время на Россию приходится 60 процентов всех нефтяных поставок в Чешскую Республику.
25 ноября, 07:18
Чехия попросит ЕС продлить разрешение на импорт российских нефтепродуктов - LidovkyЧехия поддержит просьбу Словакии продлить особое разрешение ЕС на импорт российских нефтепродуктов, в противном случае в стране резко подорожает топливо. Об этом пишет чешская газета Lidové noviny
 
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