Бывшего подчиненного замминистра обороны Филатова арестовали по делу о растрате - 27.04.2024 Украина.ру
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Бывшего подчиненного замминистра обороны Филатова арестовали по делу о растрате
Бывшего подчиненного замминистра обороны Филатова арестовали по делу о растрате - 27.04.2024 Украина.ру
Бывшего подчиненного замминистра обороны Филатова арестовали по делу о растрате
Басманный суд Москвы арестовал бывшего подчиненного заместителя министра обороны Тимура Иванова — Антона Филатова. Ему вменяется часть 4 статьи 160 УК "Присвоение или растрата" имущества
2024-04-27T21:46
2024-04-27T21:46
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коррупция
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Как уточняет издание "Коммерсант", Филатов — бывший руководитель нескольких подведомственных Министерству обороны компаний. Одним из кураторов ООО "Оборонлогистика", где Филатов работал до 2019 года, был арестованный недавно за взятки заместитель министра обороны Тимур Иванов. Ранее по этому же делу был арестован совладелец "Олимпситистрой" Александр Фомин, обвиняемый в даче взятки заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову. Позже он обжаловал свой арест.
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новости, москва, филатов, тимур иванов, россия, минобороны рф, коррупция
Новости, Москва, Филатов, Тимур Иванов, Россия, Минобороны РФ, коррупция

Бывшего подчиненного замминистра обороны Филатова арестовали по делу о растрате

21:46 27.04.2024
 
© РИА Новости . Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 27.04.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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Басманный суд Москвы арестовал бывшего подчиненного заместителя министра обороны Тимура Иванова — Антона Филатова. Ему вменяется часть 4 статьи 160 УК "Присвоение или растрата" имущества
"Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Филатова А. В. рассмотрено", — говорится в карточке дела.
Как уточняет издание "Коммерсант", Филатов — бывший руководитель нескольких подведомственных Министерству обороны компаний. Одним из кураторов ООО "Оборонлогистика", где Филатов работал до 2019 года, был арестованный недавно за взятки заместитель министра обороны Тимур Иванов.
Ранее по этому же делу был арестован совладелец "Олимпситистрой" Александр Фомин, обвиняемый в даче взятки заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову. Позже он обжаловал свой арест.
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Заголовок открываемого материала
22:08Верховный суд Украины открыл дело в связи с неназначением президентских выборов
21:46Бывшего подчиненного замминистра обороны Филатова арестовали по делу о растрате
21:30От обстрелов и мин ВСУ за сутки в ДНР пострадали 3 мирных жителя
21:11Подозреваемый по делу о взятке замминистра обороны РФ обжаловал свой арест
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