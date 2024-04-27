Бывшего подчиненного замминистра обороны Филатова арестовали по делу о растрате
Басманный суд Москвы арестовал бывшего подчиненного заместителя министра обороны Тимура Иванова — Антона Филатова. Ему вменяется часть 4 статьи 160 УК "Присвоение или растрата" имущества
"Ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Филатова А. В. рассмотрено", — говорится в карточке дела.
Как уточняет издание "Коммерсант", Филатов — бывший руководитель нескольких подведомственных Министерству обороны компаний. Одним из кураторов ООО "Оборонлогистика", где Филатов работал до 2019 года, был арестованный недавно за взятки заместитель министра обороны Тимур Иванов.
Ранее по этому же делу был арестован совладелец "Олимпситистрой" Александр Фомин, обвиняемый в даче взятки заместителю министра обороны РФ Тимуру Иванову. Позже он обжаловал свой арест.