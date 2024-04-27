От обстрелов и мин ВСУ за сутки в ДНР пострадали 3 мирных жителя
© из личного архиваДенис Пушилин
© из личного архива
В результате украинской агрессии пострадали три мирных жителя в Донецкой Народной Республике, одна женщина в тяжелом состоянии доставлена в больницу, сообщил глава Республики Денис Пушилин
Так, в субботу Куйбышевском районе Донецка под обстрел украинской армии попали 73-летняя и 91-летняя пенсионерки. Одна из них получила тяжелое ранение, уточнил Пушилин.
"В населенном пункте Набережное Новоазовского района Республики в результате детонации взрывоопасного предмета ранения средней тяжести получил мужчина 1955 г.р", – добавил глава региона.
Помимо этого, обстрелами ВСУ повреждены три дома в Куйбышевском районе Донецка, линии электропередач и центральные очистные сооружения в Никитовском районе Горловки.
Всего украинская армия 15 раз за сутки обстреляла территорию ДНР, выпустив 37 боеприпасов. Применялась реактивная и ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, а также ударные дроны.
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