От обстрелов и мин ВСУ за сутки в ДНР пострадали 3 мирных жителя - 27.04.2024 Украина.ру
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От обстрелов и мин ВСУ за сутки в ДНР пострадали 3 мирных жителя
От обстрелов и мин ВСУ за сутки в ДНР пострадали 3 мирных жителя - 27.04.2024 Украина.ру
От обстрелов и мин ВСУ за сутки в ДНР пострадали 3 мирных жителя
В результате украинской агрессии пострадали три мирных жителя в Донецкой Народной Республике, одна женщина в тяжелом состоянии доставлена в больницу, сообщил глава Республики Денис Пушилин
2024-04-27T21:30
2024-04-27T21:30
новости
донецкая народная республика
донецк
денис пушилин
вооруженные силы украины
обстрелы
всу
сво
спецоперация
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Так, в субботу Куйбышевском районе Донецка под обстрел украинской армии попали 73-летняя и 91-летняя пенсионерки. Одна из них получила тяжелое ранение, уточнил Пушилин. "В населенном пункте Набережное Новоазовского района Республики в результате детонации взрывоопасного предмета ранения средней тяжести получил&nbsp;мужчина 1955 г.р", – добавил глава региона. Помимо этого, обстрелами ВСУ повреждены три дома в Куйбышевском районе Донецка, линии электропередач и центральные очистные сооружения в Никитовском районе Горловки. Всего украинская армия 15 раз за сутки обстреляла территорию ДНР, выпустив 37 боеприпасов. Применялась реактивная и ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, а также ударные дроны. Ранее советник главы ДНР рассказал какую угрозу для ВС РФ несут дальнобойные ракеты ATACMS, которые США пообещали поставить Украине.
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новости, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, вооруженные силы украины, обстрелы, всу, сво, спецоперация
Новости, Донецкая Народная Республика, Донецк, Денис Пушилин, Вооруженные силы Украины, обстрелы, ВСУ, СВО, Спецоперация

От обстрелов и мин ВСУ за сутки в ДНР пострадали 3 мирных жителя

21:30 27.04.2024
 
© из личного архиваДенис Пушилин
Денис Пушилин
© из личного архива
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В результате украинской агрессии пострадали три мирных жителя в Донецкой Народной Республике, одна женщина в тяжелом состоянии доставлена в больницу, сообщил глава Республики Денис Пушилин
Так, в субботу Куйбышевском районе Донецка под обстрел украинской армии попали 73-летняя и 91-летняя пенсионерки. Одна из них получила тяжелое ранение, уточнил Пушилин.

"В населенном пункте Набережное Новоазовского района Республики в результате детонации взрывоопасного предмета ранения средней тяжести получил мужчина 1955 г.р", – добавил глава региона.

Помимо этого, обстрелами ВСУ повреждены три дома в Куйбышевском районе Донецка, линии электропередач и центральные очистные сооружения в Никитовском районе Горловки.
Всего украинская армия 15 раз за сутки обстреляла территорию ДНР, выпустив 37 боеприпасов. Применялась реактивная и ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, а также ударные дроны.
Ранее советник главы ДНР рассказал какую угрозу для ВС РФ несут дальнобойные ракеты ATACMS, которые США пообещали поставить Украине.
Контрбатарейная борьба артиллерии ЦВО на Краснолиманском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
22 апреля, 05:00
Сейчас мы штурмуем три города: эксперт рассказал о "широком" наступлении на Донецком направленииСейчас российские военные создают хорошие условия для наступления. В основном оно будет на Донецком направлении. В целом надо думать о решении проблемы мирного населения Горловки, которая находится под постоянными обстрелами. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт Института стран СНГ Владимир Евсеев
 
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