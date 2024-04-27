https://ukraina.ru/20240427/1054793305.html

От обстрелов и мин ВСУ за сутки в ДНР пострадали 3 мирных жителя

От обстрелов и мин ВСУ за сутки в ДНР пострадали 3 мирных жителя - 27.04.2024 Украина.ру

От обстрелов и мин ВСУ за сутки в ДНР пострадали 3 мирных жителя

В результате украинской агрессии пострадали три мирных жителя в Донецкой Народной Республике, одна женщина в тяжелом состоянии доставлена в больницу, сообщил глава Республики Денис Пушилин

2024-04-27T21:30

2024-04-27T21:30

2024-04-27T21:30

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донецкая народная республика

донецк

денис пушилин

вооруженные силы украины

обстрелы

всу

сво

спецоперация

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Так, в субботу Куйбышевском районе Донецка под обстрел украинской армии попали 73-летняя и 91-летняя пенсионерки. Одна из них получила тяжелое ранение, уточнил Пушилин. "В населенном пункте Набережное Новоазовского района Республики в результате детонации взрывоопасного предмета ранения средней тяжести получил мужчина 1955 г.р", – добавил глава региона. Помимо этого, обстрелами ВСУ повреждены три дома в Куйбышевском районе Донецка, линии электропередач и центральные очистные сооружения в Никитовском районе Горловки. Всего украинская армия 15 раз за сутки обстреляла территорию ДНР, выпустив 37 боеприпасов. Применялась реактивная и ствольная артиллерия калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, а также ударные дроны. Ранее советник главы ДНР рассказал какую угрозу для ВС РФ несут дальнобойные ракеты ATACMS, которые США пообещали поставить Украине.

https://ukraina.ru/20240422/1054641343.html

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новости, донецкая народная республика, донецк, денис пушилин, вооруженные силы украины, обстрелы, всу, сво, спецоперация