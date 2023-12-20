Эксперт объяснил, как российские "Кинжалы" и "Герани" уничтожают "Пэтриоты" и выматывают украинскую ПВО
На Украине нет достаточного количества ЗРК, поэтому они создают систему ПВО только для отдельных городов. Частично "прикрыт" Киев, а также припортовые города Одесса и Николаев, чтобы туда сухогрузами поставлять оружие, а обратно - вывозить зерно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Для уничтожения украинской ПВО российские военные применяют разную тактику. Для этого используют новые "Герани", которые не так просто сбить с помощью зенитной артиллерии и обнаружить с помощью РЛС, рассказал эксперт.
Российские военные активно работают по американским комплексам Patriot. С помощью ракет "Кинжал" один из них был уничтожен под Житомиром, другой - под Киевом, добавил он.
"Чтобы прикрыть наиболее важные объекты на территории Украины, нужно несколько сотен комплексов класса Patriot, или французского SAMP/T, или же NASAMS последней модификации. Но Украина такого количества комплексов не получит, поэтому они создают систему ПВО лишь для отдельных городов", - отметил Кнутов.
Украинская ПВО в основном нацелена на борьбу с дронами "Герань" с помощью ЗУ "Гепард" и ЗРК Iris-T и борьбу с крылатыми ракетами либо ракетами Х-101, которые несут стратегические бомбардировщики ВКС РФ, резюмировал собеседник Украина.ру.
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