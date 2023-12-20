Эксперт объяснил, как российские "Кинжалы" и "Герани" уничтожают "Пэтриоты" и выматывают украинскую ПВО - 20.12.2023 Украина.ру
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Эксперт объяснил, как российские "Кинжалы" и "Герани" уничтожают "Пэтриоты" и выматывают украинскую ПВО
Эксперт объяснил, как российские "Кинжалы" и "Герани" уничтожают "Пэтриоты" и выматывают украинскую ПВО - 20.12.2023 Украина.ру
Эксперт объяснил, как российские "Кинжалы" и "Герани" уничтожают "Пэтриоты" и выматывают украинскую ПВО
На Украине нет достаточного количества ЗРК, поэтому они создают систему ПВО только для отдельных городов. Частично "прикрыт" Киев, а также припортовые города Одесса и Николаев, чтобы туда сухогрузами поставлять оружие, а обратно - вывозить зерно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
2023-12-20T05:10
2023-12-20T05:10
новости
украина
россия
пво
герань
пэтриот (зенитный ракетный комплекс )
"кинжал"
рэб
зрк patriot
киев
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Для уничтожения украинской ПВО российские военные применяют разную тактику. Для этого используют новые "Герани", которые не так просто сбить с помощью зенитной артиллерии и обнаружить с помощью РЛС, рассказал эксперт.Российские военные активно работают по американским комплексам Patriot. С помощью ракет "Кинжал" один из них был уничтожен под Житомиром, другой - под Киевом, добавил он.Украинская ПВО в основном нацелена на борьбу с дронами "Герань" с помощью ЗУ "Гепард" и ЗРК Iris-T и борьбу с крылатыми ракетами либо ракетами Х-101, которые несут стратегические бомбардировщики ВКС РФ, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231219/1052234513.html
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новости, украина, россия, пво, герань, пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), "кинжал", рэб, зрк patriot, киев, одесса, николаев, порт
Новости, Украина, Россия, ПВО, Герань, Пэтриот (зенитный ракетный комплекс ), "Кинжал", РЭБ, ЗРК Patriot, Киев, Одесса, Николаев, порт

Эксперт объяснил, как российские "Кинжалы" и "Герани" уничтожают "Пэтриоты" и выматывают украинскую ПВО

05:10 20.12.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олександр ТурчиновЗРК С-125 ВСУ ПВО
ЗРК С-125 ВСУ ПВО - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Олександр Турчинов
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На Украине нет достаточного количества ЗРК, поэтому они создают систему ПВО только для отдельных городов. Частично "прикрыт" Киев, а также припортовые города Одесса и Николаев, чтобы туда сухогрузами поставлять оружие, а обратно - вывозить зерно. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов
Для уничтожения украинской ПВО российские военные применяют разную тактику. Для этого используют новые "Герани", которые не так просто сбить с помощью зенитной артиллерии и обнаружить с помощью РЛС, рассказал эксперт.
Российские военные активно работают по американским комплексам Patriot. С помощью ракет "Кинжал" один из них был уничтожен под Житомиром, другой - под Киевом, добавил он.
"Чтобы прикрыть наиболее важные объекты на территории Украины, нужно несколько сотен комплексов класса Patriot, или французского SAMP/T, или же NASAMS последней модификации. Но Украина такого количества комплексов не получит, поэтому они создают систему ПВО лишь для отдельных городов", - отметил Кнутов.
Украинская ПВО в основном нацелена на борьбу с дронами "Герань" с помощью ЗУ "Гепард" и ЗРК Iris-T и борьбу с крылатыми ракетами либо ракетами Х-101, которые несут стратегические бомбардировщики ВКС РФ, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Вадим Трухачев интервью
Вчера, 15:20
Вадим Трухачёв: Даже если Польша пошлет уголовников на войну с Россией, Украина останется пушечным мясомРассчитывать на то, что в Польше появится лояльный России политик, смешно. Русофобия является основой польского политического сознания, считает политолог, доцент Государственного Гуманитарного Университета Вадим Трухачев
 
НовостиУкраинаРоссияПВОГераньПэтриот (зенитный ракетный комплекс )"Кинжал"РЭБЗРК PatriotКиевОдессаНиколаевпорт
 
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