https://ukraina.ru/20231215/1052153848.html

Юрий Кнутов: Если в Киеве не сменится режим, Россия разорвет Донбасское кольцо и дойдет до Днепра

Юрий Кнутов: Если в Киеве не сменится режим, Россия разорвет Донбасское кольцо и дойдет до Днепра - 15.12.2023 Украина.ру

Юрий Кнутов: Если в Киеве не сменится режим, Россия разорвет Донбасское кольцо и дойдет до Днепра

Сейчас Украина делает выводы и собирается строить мощную линию укреплений в Харьковской, Черниговской и Сумской области. Но зимой столь протяженную линию обороны в короткие сроки построить невозможно, считает военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов

2023-12-15T15:08

2023-12-15T15:08

2023-12-15T15:08

интервью

россия

днепр

кольцо

решение

всу

марьинка

артемовск

угледар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/08/1a/1038162830_65:15:882:475_1920x0_80_0_0_4b33d0adbad2cf6d9450479a4ad31ab3.jpg.webp

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.Во время прямой линии президент России Владимир Путин назвал Одессу русским городом. По его словам, все Причерноморье отошло к России по итогам русско-турецких войск, когда Украины еще не было.- Юрий Альбертович, станет ли побережье Черного моря в обозримом будущем приоритетной целью для российской армии в ходе СВО?- Вся Новороссия представляет интерес для России. Одесса и Николаев играют ключевую роль в безопасности морского судоходства. Оттуда запускают морские беспилотники, которые атакуют военные и гражданские суда, создавая угрозу не только для нашего флота, но и для судов других государств. Там же базируются и корабли-матки, с которых эти беспилотники сбрасываются.Если мы хотим создать безопасную ситуацию в акватории Черного моря, необходимо освобождать Одессу и Николаев. Но такая задаче если и рассматривается, то в отдаленной перспективе. Ближайшая задача – освобождение территории ДНР и ЛНР. Дальше нужно смотреть на политическое решение военного конфликта между Россией и Украиной, потому что киевский режим может быть сменен на другой, лояльный России. И тогда многие вопросы отпадут, продолжение СВО станет необязательным.Но Одесса и Николаев – исконно российские города, вошедшие в состав Империи, когда Украины еще не существовало. Они же позволяют получить выход к Приднестровью с русскоязычным населением, которое будет притесняться, если регион попадет под контроль Молдавии или Украины.- Кажется, что президент вчера больше внимания уделил южному направлению СВО, говоря в том числе и об огромных потерях ВСУ на плацдарме в Крынках.- Украина захватила плацдарм в районе Антоновского моста, чтобы попытаться двинуться в сторону Крыма. До Перекопа там от 100 до 80 километров. Плюс движение по Левому берегу Днепра – это движение к Запорожью в сторону АЭС. Еще год назад Зеленский обещал, что над ней будет установлен контроль. В связи с этим ВСУ поставлена задача свернуть наступательные действия в районе Орехова и Мелитополя.Отчасти боевые действия сокращены и на южно-донецком направлении в районе Угледара. Высвободившиеся ресурсы они используют, чтобы расширить плацдарм на левом берегу Днепра. Тактика действий там очень своеобразная. Ночью они перебрасывают около 100 солдат. 20-30 человек у них остается на берегу. Но на следующий день мы накрываем эти позиции с помощью ФАБов и дальнобойной артиллерии. Противник сотню эту теряет, ночью эта история повторяется, и так уже почти два месяца. Потери там катастрофические, но киевский режим не останавливается.- Вчера президент назвал количеств военнослужащих в зоне СВО, оценив его в 617 тысяч человек. Это то количество, которое может потянуть наша экономика, обеспечив всем необходим, или оптимальная численность группировки, способной решить задачи СВО?- Мы можем содержать и большую армию, но с точки зрения задач СВО иметь группировку больших масштабов нецелесообразно. Это будет избыточно количество войск, которое должно будет участвовать в активных наступательных действиях. Или боевые задачи не будут выполняться должным образом, в силу того, что сразу несколько частей и подразделений будут получать задачи и перекладывать ответственность друг на друга.- Командование ВСУ, видимо, все-таки опасается начала мобилизации в России, если приступило к строительству оборонительных линий в Черниговской области, рассматривая возможность удара из Белоруссии и Брянской области?- Они рассматривают возможность удара из Белоруссии. В свое время он оказался внезапным и эффективным: наша армия дошла до Киева. Дальнейшего продвижения не произошло, потому что Киев нужно было равнять с землей. Примерно то же самое делает Израиль в Секторе Газа. Это не наш путь. Мы отошли оттуда в обмен на парафирование Украиной Стамбульских соглашений, но нас обманули.Сейчас Украина делает выводы и собирается строить мощную линию укреплений в Харьковской, Черниговской и Сумской области. Но зимой столь протяженную линию обороны в короткие сроки построить невозможно. Думаю, эта линия будет очаговая и не столь хорошо защищенная, как линия Суровикина.- Согласитесь ли вы с тем, что освобождение Марьинки, которое де-факто уже состоялось, одно из наиболее значительных событий военной кампании уходящего года?- Согласен с вами, Марьинка играет важнейшую роль, так же, как и Авдеевка. Освобождение Авдеевки позволит нашим войскам зайти с тыла в район Угледара, который окажется в клещах. Это существенный момент, как и успешные бои в районе Артемовска. Это Клещеевка, продвижение наших войск севернее Артёмовска, возвращение ряда утраченных позиций южнее. Все это указывает на то, что есть возможность двигаться в сторону Часов Яра и Северска.Группировка в районе Северска, Краматорска, Часов Яра, Славянска и Артемовска на Украине называлась Донбасское кольцо, которая представляла собой ряд городов-крепостей. Они должны держать мощную оборону против российской армии. Освобождение одного из звеньев этого кольца, Артемовска, играет важнейшую роль. В дальнейшем цепочку этих городов мы будем разбирать по кольцам, и тем самым получим освобождение ДНР.- Начальник пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк считает, что "россияне пытаются измотать украинскую систему ПВО". Насколько эта тактика себя оправдывает?- Мы используем разную тактику. Для этого мы используем усовершенствованные "Герани", которые не так просто сбить с помощью зенитной артиллерии и обнаружить с помощью РЛС. Мы активно действуем по комплексам Patriot. Один из них был уничтожен под Житомиром, другой под Киевом - с помощью ракет "Кинжал".Чтобы прикрыть наиболее важные объекты на территории Украины, нужно несколько сотен комплексов класса Patriot, или французского SAMP/T, или же NASAMS последней модификации. Но Украина такого количества комплексов не получит, поэтому они создают систему ПВО лишь для отдельных городов. Это частично Киев, припортовые города Одесса и Николаев, потому что туда можно сухогрузами поставлять оружие, а обратно вывозить зерно. ПВО Украины не представляет собой достаточно четкой системы. В основном она нацелена на борьбу с дронами "Герань" с помощью ЗУ "Гепард" и ЗРК Iris-T и борьбу с крылатыми ракетами либо ракетами Х-101, которые несут наши стратегические бомбардировщики. Но наша ударная мощь превосходит возможности ПВО Украины, которая чаще всего захлебывается. Последний удар показал, что тревога была объявлена в Киеве и других городах после окончания атаки, когда объекты были уже разрушены.

https://ukraina.ru/20220401/1033674308.html

https://ukraina.ru/20231214/1052101051.html

https://ukraina.ru/20231215/1052134079.html

https://ukraina.ru/20231215/1052112973.html

угледар

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, россия, днепр, кольцо, решение, всу, марьинка, артемовск, угледар