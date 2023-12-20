Ракеты, ФАБы и катера-камикадзе. Эксперт объяснил, как армия РФ разнесет в пыль все мосты через Днепр - 20.12.2023 Украина.ру
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Ракеты, ФАБы и катера-камикадзе. Эксперт объяснил, как армия РФ разнесет в пыль все мосты через Днепр
Ракеты, ФАБы и катера-камикадзе. Эксперт объяснил, как армия РФ разнесет в пыль все мосты через Днепр - 20.12.2023 Украина.ру
Ракеты, ФАБы и катера-камикадзе. Эксперт объяснил, как армия РФ разнесет в пыль все мосты через Днепр
Для уничтожения мостов через Днепр Россия может использовать опыт уничтожения энергетических объектов и переправ на Купянском направлении. У противника не хватает средств ПВО, чтобы прикрыть все важные объекты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
2023-12-20T04:00
2023-12-20T04:00
новости
мосты
логистика
днепр
река
украина
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сво
всу
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А если одновременно с наступлением на севере армия РФ уничтожит мосты через Днепр, то левобережная группировка ВСУ окажется без снабжения. Такой опыт есть на Купянском направлении, где уничтожены почти все переправы ВСУ, рассказал обозреватель.Например, мост в порту Рени можно вывести из строя ударом по двум опорам в подъемной части. Безэкипажные катера туда запускали в качестве тренировки. Перед российскими военными не стояла реальная задача уничтожить мост, добавил эксперт.Уничтожить ее невозможно, можно только пытаться уничтожить ее носитель. Но "Бук" бьет только на 40 километров, а бомбы запускают с 70 километров, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231218/1052197740.html
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новости, мосты, логистика, днепр, река, украина, россия, сво, всу, вс рф, ракеты, авиабомбы, зрк бук
Новости, мосты, логистика, Днепр, река, Украина, Россия, СВО, ВСУ, ВС РФ, ракеты, авиабомбы, ЗРК Бук

Ракеты, ФАБы и катера-камикадзе. Эксперт объяснил, как армия РФ разнесет в пыль все мосты через Днепр

04:00 20.12.2023
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкРазрушенный автомобиль у моста через реку Днепр в окрестностях Херсона
Разрушенный автомобиль у моста через реку Днепр в окрестностях Херсона - РИА Новости, 1920, 20.12.2023
© РИА Новости
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Для уничтожения мостов через Днепр Россия может использовать опыт уничтожения энергетических объектов и переправ на Купянском направлении. У противника не хватает средств ПВО, чтобы прикрыть все важные объекты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко
А если одновременно с наступлением на севере армия РФ уничтожит мосты через Днепр, то левобережная группировка ВСУ окажется без снабжения. Такой опыт есть на Купянском направлении, где уничтожены почти все переправы ВСУ, рассказал обозреватель.
"И если бы мы бросили на дюжину мостов тот объем ракет, который мы использовали для уничтожения энергетики, ни одного моста бы там вообще не осталось. Мы бы нанесли тысячу ударов. Даже если ты промажешь, оставшиеся боеприпасы их бы в пыль разнесли", - отметил Онуфриенко.
Например, мост в порту Рени можно вывести из строя ударом по двум опорам в подъемной части. Безэкипажные катера туда запускали в качестве тренировки. Перед российскими военными не стояла реальная задача уничтожить мост, добавил эксперт.
Уничтожить ее невозможно, можно только пытаться уничтожить ее носитель. Но "Бук" бьет только на 40 километров, а бомбы запускают с 70 километров, резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Дмитрий Соин интервью - РИА Новости, 1920, 18.12.2023
18 декабря, 15:02
Дмитрий Соин: Пока "тарантулы" на Украине отгрызают друг другу головы, Россия нанесет удар по ВСУ с тылаГлавком ВСУ Залужный — это фигура, которая находится в первой тройке ответственных за провал, поэтому на него активнейшим образом собирается любой компромат, считает ветеран спецслужб, политолог Дмитрий Соин
 
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