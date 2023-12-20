https://ukraina.ru/20231220/1052223420.html

Ракеты, ФАБы и катера-камикадзе. Эксперт объяснил, как армия РФ разнесет в пыль все мосты через Днепр

Ракеты, ФАБы и катера-камикадзе. Эксперт объяснил, как армия РФ разнесет в пыль все мосты через Днепр - 20.12.2023 Украина.ру

Ракеты, ФАБы и катера-камикадзе. Эксперт объяснил, как армия РФ разнесет в пыль все мосты через Днепр

Для уничтожения мостов через Днепр Россия может использовать опыт уничтожения энергетических объектов и переправ на Купянском направлении. У противника не хватает средств ПВО, чтобы прикрыть все важные объекты. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военно-политический обозреватель Михаил Онуфриенко

2023-12-20T04:00

2023-12-20T04:00

2023-12-20T04:00

новости

мосты

логистика

днепр

река

украина

россия

сво

всу

вс рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103409/05/1034090581_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1f541a6bb5f9307b184a25c7fddde923.jpg

А если одновременно с наступлением на севере армия РФ уничтожит мосты через Днепр, то левобережная группировка ВСУ окажется без снабжения. Такой опыт есть на Купянском направлении, где уничтожены почти все переправы ВСУ, рассказал обозреватель.Например, мост в порту Рени можно вывести из строя ударом по двум опорам в подъемной части. Безэкипажные катера туда запускали в качестве тренировки. Перед российскими военными не стояла реальная задача уничтожить мост, добавил эксперт.Уничтожить ее невозможно, можно только пытаться уничтожить ее носитель. Но "Бук" бьет только на 40 километров, а бомбы запускают с 70 километров, резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь

https://ukraina.ru/20231218/1052197740.html

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, мосты, логистика, днепр, река, украина, россия, сво, всу, вс рф, ракеты, авиабомбы, зрк бук