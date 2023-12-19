https://ukraina.ru/20231219/1052234513.html

Вадим Трухачёв: Даже если Польша пошлет уголовников на войну с Россией, Украина останется пушечным мясом

Вадим Трухачёв: Даже если Польша пошлет уголовников на войну с Россией, Украина останется пушечным мясом - 19.12.2023 Украина.ру

Вадим Трухачёв: Даже если Польша пошлет уголовников на войну с Россией, Украина останется пушечным мясом

Рассчитывать на то, что в Польше появится лояльный России политик, смешно. Русофобия является основой польского политического сознания, считает политолог, доцент Государственного Гуманитарного Университета Вадим Трухачев

2023-12-19T15:20

2023-12-19T15:20

2023-12-19T15:20

интервью

польша

украина

россия

война

финляндия

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.На саммите ЕС в Брюсселе Венгрия снова заблокировала на саммите Евросоюза выделение экономической помощи Украине в размере 50 миллиардов евро.- Вадим Вадимович, как долго Венгрия будет находиться в оппозиции и додавят ли ее страны Евросоюза?- Вопрос о принятии Украины в Евросоюз на повестке дня не стоит. Это морковка, которую держат перед украинским руководством и обществом, чтобы они дальше воевали с Россией. Чтобы у них была мечта и цель, ради которой они воюют.ЕС не собирается принимать Украину в свои ряды, это стоило бы 17% бюджета Евросоюза и отдельных европейских стран. Большое расширение 2004 года, когда сразу 10 стран приняли, стоило примерно 10%. А ведь есть не только Украина. Основное расширение планируется на Балканы. Это регион не самый спокойный и не самый богатый. То есть расширение за счет Черногории, Северной Македонии и Албании, трех первоочередных кандидатов, тоже влетит в копеечку. Евросоюз отодвинул этот вопрос на 2030 год, хотя эти страны меньше, чем Украина. Поэтому мечтать не вредно, но это чистой воды спектакль. И здесь Орбан может ничего не делать.- А как вы прокомментируете то, что визит Зеленского отменили за сутки до мероприятия?- Со свиным рылом в калашный ряд не лезут. Украине указали ее место. За барским столом холопа не посадят. Холоп должен выполнять свою роль – воевать с Россией. Никакой другой роли холопу не отводят.- Поговорим о новом старом премьере Польши Дональде Туске. Из Брюсселя он привез 5 млрд евро. Что Польша будет должна за такой аванс?- Взамен она должна отменить конституционную реформу, которую затеяла "Право и справедливость" и представитель которой Анджей Дуда остается президентом. Суть реформы была в том, что судебная власть подчинялась исполнительной, когда министерство юстиции получало право назначать судей, что противоречит базовым принципам Евросоюза о разделении властей.Второе, за что ругали Польшу, это то, что ее угольные шахты отравляли воздух соседям, прежде всего Чехии и в меньшей степени Германии. Польша должна их закрыть. Это второе, что Туск должен выполнить. Это сложнее, потому что грозит социальными потрясениями и тратами из польского бюджета, который завязан на уголь. В такой большой стране как Польше до сих пор нет атомной станции.И третье, но здесь Туск и Качинський едины. Польша отказалась принимать беженцев из стран Ближнего Востока и Африки по квоте Евросоюза. Но ни одно польское правительство не готов их принимать. И несогласие с линией ЕС здесь останется.- А по поводу русофобии: пробьют ли дно дальше?- В отношении России и Украины не поменяется ничего. Разница в том, что "ПиС" уповала на историческую вражду между Россией и Польшей, а Туск и его соратники будут делать упор на современность. На то, что Россия нарушает европейские нормы и правила игры. Жесткая антироссийская политика будет продолжаться. И рассчитывать на то, что в Польше появится лояльный России политик смешно. Русофобия является основой польского политического сознания. Разница может быть по отношению к ЕС, Германии, ЛГБТ*, зеленой повестке, но по отношению к России разницы нет никакой.- Могут ли Польша, Румыния и Словакия стать участниками конфликта на Украине?- Нет, Польша и Румыния – это полноценные национальные государства, которые не будут разбрасываться своими гражданами. Да, Польша ненавидит Россию, называя вещи своими именами. Но отправлять сотни тысяч своих граждан на убой она не станет. Польша, как и Украина вассал США, но это вассалы разного порядка. Польша напрямую воевать не будет. Поставить оружие она готова. Предоставить военные базы? С этим посложнее. Торг там будет при любой власти. Сделать Украину заслоном против России она готова, а работать пушечным мясом не готова. Тем более им не готова работать Румыния, где глубинной русофобии, как в Польше, нет.Там нельзя объяснить гражданам, почему они должны идти воевать за страну, где притесняют этнических румын. Вопрос участия регулярной армии Польши и Румынии исключается. Уголовников отправлять на фронт, да. "Солдат удачи" - да, они и так это делают. Польская речь и так звучит в радиоперехватах. Тем более на это не готова маленькая Словакия, где на европейском фоне к России относятся неплохо. Словаки совсем не русофилы, не надо вводить себя в заблуждение, но воевать ради Украины исключено, Словакия уже ВВС лишилась из-за ее поддержки.- В Финляндии на границе с Россией намечается открытие американских баз. Насколько это серьезно?- На постоянной основе вряд ли. Базы подготовят для размещения частей быстрого реагирования, там будут проходить учения. Размещение ядерного оружия в Финляндии исключено, учитывая настрой общества и силу местных зеленых. За большими объемами товарооборота у нас предпочитали не замечать, что Финляндия была антироссийской страной все эти годы. Хотя Финляндия – смягченный вариант Эстонии. Русофобия там была на очень высоком уровне, хотя пониже чем в Польше и Прибалтике. Еще 15 лет назад 70% финнов говорили о своем осторожном, а то и плохом отношении к России. Сейчас Финляндия фасадом показала то, что находилось в торце. Де-факто Финляндия находилась в НАТО с 1994 года.*Движение ЛГБТ - признано экстремистским и запрещено в России.

https://ukraina.ru/20230306/1044140010.html

https://ukraina.ru/20231219/1052223776.html

https://ukraina.ru/20231219/1052198271.html

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Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, польша, украина, россия, война, финляндия