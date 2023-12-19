https://ukraina.ru/20231219/1052226451.html

"Что происходит?" Гончаренко* убедил полицию, что его тоже прослушивают

"Что происходит?" Гончаренко* убедил полицию, что его тоже прослушивают - 19.12.2023 Украина.ру

"Что происходит?" Гончаренко* убедил полицию, что его тоже прослушивают

Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* заявил, что его прослушивают. Об этом он написал 19 декабря в своём телеграм-канале

2023-12-19T12:32

2023-12-19T12:32

2023-12-19T12:32

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алексей гончаренко

прослушка

прослушивание

прослушка

валерий залужный

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"Полиция открыла уголовное производство из-за установки прослушки у меня дома", - написал Гончаренко*.В посте он разметил ответ Национальной полиции Украины, которые всё-таки будут рассматривать его запрос. По словам депутата, дело возбуждено по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни".Служба безопасности Украины (СБУ) 18 декабря подтвердила обнаружение прослушивающего устройства в одном из помещений, которое мог использовать для работы главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По факту обнаружения технического устройства открыто уголовное производство.В ведомстве отметили, что устройство найдено не в кабинете Залужного, а в "одном из помещений, которое могло в будущем использоваться им для работы".Бывшая замминистра обороны Украины Анна Маляр, комментируя эту информацию, заявила, что военная тайна на Украине уже не раз становилась публичной.Прослушивающее устройство у главкома ВСУ Валерия Залужного могло быть установлено как российскими спецслужбами, так и украинскими, заявил подполковник ФСБ в запасе, эксперт в области безопасности Сергей Храпач в интервью изданию "Украина.ру".19 декабря генерал-майор СБУ Виктор Ягун заявил, что прослушка в кабинете Залужного якобы оказалась муляжом.* Внесен в список экстремистов и террористов.

https://ukraina.ru/20231218/1052206398.html

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новости, украина, алексей гончаренко, прослушка, прослушивание, прослушка, валерий залужный