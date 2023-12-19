"Что происходит?" Гончаренко* убедил полицию, что его тоже прослушивают - 19.12.2023 Украина.ру
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"Что происходит?" Гончаренко* убедил полицию, что его тоже прослушивают
"Что происходит?" Гончаренко* убедил полицию, что его тоже прослушивают - 19.12.2023 Украина.ру
"Что происходит?" Гончаренко* убедил полицию, что его тоже прослушивают
Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* заявил, что его прослушивают. Об этом он написал 19 декабря в своём телеграм-канале
2023-12-19T12:32
2023-12-19T12:32
новости
украина
алексей гончаренко
прослушка
прослушивание
прослушка
валерий залужный
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"Полиция открыла уголовное производство из-за установки прослушки у меня дома", - написал Гончаренко*.В посте он разметил ответ Национальной полиции Украины, которые всё-таки будут рассматривать его запрос. По словам депутата, дело возбуждено по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни".Служба безопасности Украины (СБУ) 18 декабря подтвердила обнаружение прослушивающего устройства в одном из помещений, которое мог использовать для работы главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По факту обнаружения технического устройства открыто уголовное производство.В ведомстве отметили, что устройство найдено не в кабинете Залужного, а в "одном из помещений, которое могло в будущем использоваться им для работы".Бывшая замминистра обороны Украины Анна Маляр, комментируя эту информацию, заявила, что военная тайна на Украине уже не раз становилась публичной.Прослушивающее устройство у главкома ВСУ Валерия Залужного могло быть установлено как российскими спецслужбами, так и украинскими, заявил подполковник ФСБ в запасе, эксперт в области безопасности Сергей Храпач в интервью изданию "Украина.ру".19 декабря генерал-майор СБУ Виктор Ягун заявил, что прослушка в кабинете Залужного якобы оказалась муляжом.* Внесен в список экстремистов и террористов.
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новости, украина, алексей гончаренко, прослушка, прослушивание, прослушка, валерий залужный
Новости, Украина, Алексей Гончаренко, прослушка, прослушивание, прослушка, Валерий Залужный

"Что происходит?" Гончаренко* убедил полицию, что его тоже прослушивают

12:32 19.12.2023
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкТоржественное заседание Верховной рады Украины
Торжественное заседание Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© РИА Новости . Стрингер
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Депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко* заявил, что его прослушивают. Об этом он написал 19 декабря в своём телеграм-канале
"Полиция открыла уголовное производство из-за установки прослушки у меня дома", - написал Гончаренко*.
В посте он разметил ответ Национальной полиции Украины, которые всё-таки будут рассматривать его запрос. По словам депутата, дело возбуждено по статье о нарушении неприкосновенности частной жизни".
"Я смотрю, что прослушивающие средства сейчас очень популярная тема, учитывая, что позавчера такие средства нашли в кабинете Залужного. Что происходит?" - удивлён украинский депутат.
Служба безопасности Украины (СБУ) 18 декабря подтвердила обнаружение прослушивающего устройства в одном из помещений, которое мог использовать для работы главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По факту обнаружения технического устройства открыто уголовное производство.
В ведомстве отметили, что устройство найдено не в кабинете Залужного, а в "одном из помещений, которое могло в будущем использоваться им для работы".
Бывшая замминистра обороны Украины Анна Маляр, комментируя эту информацию, заявила, что военная тайна на Украине уже не раз становилась публичной.
Прослушивающее устройство у главкома ВСУ Валерия Залужного могло быть установлено как российскими спецслужбами, так и украинскими, заявил подполковник ФСБ в запасе, эксперт в области безопасности Сергей Храпач в интервью изданию "Украина.ру".
19 декабря генерал-майор СБУ Виктор Ягун заявил, что прослушка в кабинете Залужного якобы оказалась муляжом.
* Внесен в список экстремистов и террористов.
- РИА Новости, 1920, 18.12.2023
Вчера, 17:41
"Вершина мастерства": подполковник ФСБ рассказал, кто мог установить прослушку у ЗалужногоПрослушивающее устройство у главкома ВСУ Валерия Залужного могло быть установлено как российскими спецслужбами, так и украинскими, заявил 18 декабря подполковник ФСБ в запасе, эксперт в области безопасности Сергей Храпач в интервью изданию "Украина.ру"
 
НовостиУкраинаАлексей ГончаренкопрослушкапрослушиваниепрослушкаВалерий Залужный
 
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