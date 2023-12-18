https://ukraina.ru/20231218/1052206398.html

"Вершина мастерства": подполковник ФСБ рассказал, кто мог установить прослушку у Залужного

"Вершина мастерства": подполковник ФСБ рассказал, кто мог установить прослушку у Залужного - 18.12.2023 Украина.ру

"Вершина мастерства": подполковник ФСБ рассказал, кто мог установить прослушку у Залужного

Прослушивающее устройство у главкома ВСУ Валерия Залужного могло быть установлено как российскими спецслужбами, так и украинскими, заявил 18 декабря подполковник ФСБ в запасе, эксперт в области безопасности Сергей Храпач в интервью изданию "Украина.ру"

2023-12-18T17:41

2023-12-18T17:41

2023-12-18T17:41

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прослушка

прослушивание

валерий залужный

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Служба безопасности Украины (СБУ) 18 декабря подтвердила обнаружение прослушивающего устройства в одном из помещений, которое мог использовать для работы главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По факту обнаружения технического устройства открыто уголовное производство.В ведомстве отметили, что устройство найдено не в кабинете Залужного, а в "одном из помещений, которое могло в будущем использоваться им для работы".Бывшая замминистра обороны Украины Анна Маляр, комментируя эту информацию, заявила, что военная тайна на Украине уже не раз становилась публичной.Прослушивающие устройства могли быть установлены как российскими спецслужбами, там и одной из украинских структур, предположил в комментарии для Украина.ру подполковник ФСБ в запасе, эксперт в области безопасности Сергей Храпач.Если предположить, что прослушивающие устройства были установлены российскими спецслужбами, то можно только похлопать и выразить большую благодарность такому мастерству, сказал он.Храпач сравнил случай со временами СССР, когда КГБ разместила систему прослушивания в американском посольстве. После этого руководителей американских контрразведовательных органов выгнали с работы. "Операция КГБ была беспрецедентной по уровню мастерства и качества, и огромный позор для спецслужб США, которые считались тогда хвалёными и непревзойдёнными", пояснил он.Если исходить из того, что это было сделано российской стороной, то отчасти, полученная таким путём информация помогла в успешном отражении украинского контрнаступления. Подполковник ФСБ отметил, что в режимных помещениях "обычно не стесняются в выражениях и говорят объективно друг с другом". По его мнению, там украинское военное руководство озвучивает реальные потери ВСУ, а не те, что звучат из пресс-релизов украинских ведомств.Согласно второй версии, установление прослушивающего устройства указывает на внутренние межклановые разборки среди украинской элиты в борьбе за власть. Борьба за власть и будущее Украины обостряется между партией "войны до победного конца" и партией "заключения мира с РФ", отметил Храпач.Исходя из этого, прослушивающие устройства могли быть установлены "конкурирующим кланом" для того, чтобы понимать внутренний расклад своего политического конкурента и давить на больные места или манипулировать таким образом. Межклановые разборки среди украинского руководства тоже на руку России, поскольку люди отвлекаются на другое, а не на противодействие нашим войскам.Советник главы Офиса президента Украины Сергей Лещенко у себя в соцсетях 18 декабря прокомментировал новость о найденном у главкома ВСУ Валерия Залужного прослушивающем устройстве. По словам Лещенко, речь идёт об устаревшем устройстве, которое использовалось украинскими службами еще во времена экс-президента Виктора Януковича. Само же средство не имело оборудования для передачи сигнала или накопления информации, рассказал представитель.По словам Лещенко, Залужный с помощником в последний раз были в этом помещении год назад.Храпач полагает, что это может быть оправданием того, что прокололись местные спецслужбы. И теперь убеждают, что прослушка стоит давно и никаких секретных обсуждений в кабинете не велось. В любом случае, это будет большой скандал.Подполковник рассказал, что о том, что кто-то ушёл в отставку или перешёл на другое место работы, станет известно спустя пару месяцев, так как между украинскими силовыми ведомствами существует корпоративная этика. Кадровые изменения могут коснутся как Министерства обороны Украины, где есть люди, отвечающие за техническую безопасность, так и СБУ, где есть люди, отвечающие за контрразведывательное обеспечение. "То есть как раз те специалисты, которые должны выявлять те закладки и средства съёма информации. И там, и здесь могут быть перестановки", резюмировал эксперт.Дзен-канал "Украина.ру" провёл опрос среди читателей канала, и большинство проголосовавших - почти 50% - считают, что прослушивал Залужного президент Украины Владимир Зеленский. Еще примерно треть уверены, что это провокация самого главкома ВСУ.

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новости, украина, прослушка, прослушка, прослушивание, валерий залужный