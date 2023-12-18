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У главнокомандующего ВСУ Залужного нашли прослушку — СБУ
У главнокомандующего ВСУ Залужного нашли прослушку — СБУ - 18.12.2023 Украина.ру
У главнокомандующего ВСУ Залужного нашли прослушку — СБУ
Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила обнаружение прослушивающего устройства в одном из помещений, которое мог использовать главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный для работы
2023-12-18T07:14
2023-12-18T07:14
2023-12-18T07:24
валерий залужный
прослушка
новости
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"Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обнаружения технического устройства в одном из потенциальных мест дислокации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. Производство открыто по статье "незаконное приобретения, сбыт или использование специальных технических средств получения информации", - говорится в материале СБУ.В ведомстве отметили, что устройство найдено не в кабинете Залужного, а в "одном из помещений, которое могло в будущем использоваться им для работы".Накануне СМИ писали, что "прослушку" нашли не только у главнокомандующего украинскими войсками, но и у его сотрудников.Бывшая замминистра обороны Украины Анна Маляр, комментируя эту информацию, заявила, что военная тайна на Украине уже не раз становилась публичной."Не знаю, что и кто у главкома хотел услышать, потому что в принципе все понимают, что есть вероятность прослушивания и утечки информации. Поэтому это всегда учитывается во время общения голосом. То, что у нас есть сливы секретной информации, скажем, из штабов - да. Военная тайна уже не раз становилась публичной", - написала Маляр в своем телеграм-канале.Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте главкома ВСУ и президента Владимира Зеленского. Журналисты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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валерий залужный, прослушка, новости, сбу, украина, всу
У главнокомандующего ВСУ Залужного нашли прослушку — СБУ
07:14 18.12.2023 (обновлено: 07:24 18.12.2023)
Служба безопасности Украины (СБУ) подтвердила обнаружение прослушивающего устройства в одном из помещений, которое мог использовать главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный для работы
"Служба безопасности Украины открыла уголовное производство по факту обнаружения технического устройства в одном из потенциальных мест дислокации главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного
. Производство открыто по статье "незаконное приобретения, сбыт или использование специальных технических средств получения информации", - говорится в материале СБУ.
В ведомстве отметили, что устройство найдено не в кабинете Залужного, а в "одном из помещений, которое могло в будущем использоваться им для работы".
"По предварительным данным, обнаруженное устройство находилось в нерабочем состоянии. Каких-либо средств накопления информации или средств удаленной передачи аудиозаписей не обнаружено. Данное техническое устройство будет передано на экспертизу", - добавили в спецслужбе.
Накануне СМИ писали, что "прослушку" нашли не только у главнокомандующего украинскими войсками, но и у его сотрудников.
Бывшая замминистра обороны Украины Анна Маляр, комментируя эту информацию, заявила, что военная тайна на Украине уже не раз становилась публичной.
"Не знаю, что и кто у главкома хотел услышать, потому что в принципе все понимают, что есть вероятность прослушивания и утечки информации. Поэтому это всегда учитывается во время общения голосом. То, что у нас есть сливы секретной информации, скажем, из штабов - да. Военная тайна уже не раз становилась публичной", - написала Маляр в своем телеграм-канале.
Ранее ряд украинских и западных СМИ писали о вероятном конфликте главкома ВСУ и президента Владимира Зеленского
. Журналисты Washington Post отмечали, что Залужный, пользующийся популярностью среди сограждан, может представлять угрозу для Зеленского, если решит начать политическую карьеру.