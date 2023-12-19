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Украина – Вьетнам: конгрессмен заявил, что в Киеве крадут американские деньги

Украина – Вьетнам: конгрессмен заявил, что в Киеве крадут американские деньги - 19.12.2023 Украина.ру

Украина – Вьетнам: конгрессмен заявил, что в Киеве крадут американские деньги

США следует прекратить финансировать киевский режим и подогревать украинский конфликт, так как это не соответствует интересам Америки. Такое громкое заявление сделал член палаты представителей американского конгресса Тим Берчетт в интервью Fox News

2023-12-19T01:55

2023-12-19T01:55

2023-12-19T01:55

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По его словам, сегодня Украина всё больше напоминает Вьетнам, а в сам украинский конфликт США "невероятно вовлечены", что не представляет никакой выгоды для Америки. Ранее член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что Пентагон одержим иностранными войнами и именно по этой причине США "находятся в войне на Украине". По её словам, "разжигатели войны в Вашингтоне не хотят стремиться к миру с Россией".

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, конгресс сша, сша, киев, украина, сво, спецоперация, всу, вооруженные силы украины, финансирование, военная помощь, вьетнам