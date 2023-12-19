Украина – Вьетнам: конгрессмен заявил, что в Киеве крадут американские деньги - 19.12.2023 Украина.ру
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Украина – Вьетнам: конгрессмен заявил, что в Киеве крадут американские деньги
Украина – Вьетнам: конгрессмен заявил, что в Киеве крадут американские деньги - 19.12.2023 Украина.ру
Украина – Вьетнам: конгрессмен заявил, что в Киеве крадут американские деньги
США следует прекратить финансировать киевский режим и подогревать украинский конфликт, так как это не соответствует интересам Америки. Такое громкое заявление сделал член палаты представителей американского конгресса Тим Берчетт в интервью Fox News
2023-12-19T01:55
2023-12-19T01:55
новости
конгресс сша
сша
киев
украина
сво
спецоперация
всу
вооруженные силы украины
финансирование
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По его словам, сегодня Украина всё больше напоминает Вьетнам, а в сам украинский конфликт США "невероятно вовлечены", что не представляет никакой выгоды для Америки. Ранее член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что Пентагон одержим иностранными войнами и именно по этой причине США "находятся в войне на Украине". По её словам, "разжигатели войны в Вашингтоне не хотят стремиться к миру с Россией".
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новости, конгресс сша, сша, киев, украина, сво, спецоперация, всу, вооруженные силы украины, финансирование, военная помощь, вьетнам
Новости, Конгресс США, США, Киев, Украина, СВО, Спецоперация, ВСУ, Вооруженные силы Украины, финансирование, военная помощь, Вьетнам

Украина – Вьетнам: конгрессмен заявил, что в Киеве крадут американские деньги

01:55 19.12.2023
 
© AP / Andrew Harnik
- РИА Новости, 1920, 19.12.2023
© AP / Andrew Harnik
Читать в
США следует прекратить финансировать киевский режим и подогревать украинский конфликт, так как это не соответствует интересам Америки. Такое громкое заявление сделал член палаты представителей американского конгресса Тим Берчетт в интервью Fox News
По его словам, сегодня Украина всё больше напоминает Вьетнам, а в сам украинский конфликт США "невероятно вовлечены", что не представляет никакой выгоды для Америки.
"Всё это слишком напоминает Вьетнам. Мы отправляем им наши деньги — половину они крадут. Мы посылаем вооружение — а они не умеют им пользоваться. Нам приходится посылать советников, а затем американские мужчины и женщины оказываются на их земле", — сказал Берчетт.
Ранее член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что Пентагон одержим иностранными войнами и именно по этой причине США "находятся в войне на Украине". По её словам, "разжигатели войны в Вашингтоне не хотят стремиться к миру с Россией".
Безпалько - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
12 декабря, 13:58
При каком условии США договорятся с Россией, как хотят поделить мир и что ждёт Украину - БезпалькоПолитолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в студии Украина.ру объяснил причины возросшей террористической активности Украины, оценил шансы Зеленского остаться на своём посту и рассказал об особом значении предстоящих выборов президента России
 
НовостиКонгресс СШАСШАКиевУкраинаСВОСпецоперацияВСУВооруженные силы Украиныфинансированиевоенная помощьВьетнам
 
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