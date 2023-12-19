Украина – Вьетнам: конгрессмен заявил, что в Киеве крадут американские деньги
© AP / Andrew Harnik
© AP / Andrew Harnik
США следует прекратить финансировать киевский режим и подогревать украинский конфликт, так как это не соответствует интересам Америки. Такое громкое заявление сделал член палаты представителей американского конгресса Тим Берчетт в интервью Fox News
По его словам, сегодня Украина всё больше напоминает Вьетнам, а в сам украинский конфликт США "невероятно вовлечены", что не представляет никакой выгоды для Америки.
"Всё это слишком напоминает Вьетнам. Мы отправляем им наши деньги — половину они крадут. Мы посылаем вооружение — а они не умеют им пользоваться. Нам приходится посылать советников, а затем американские мужчины и женщины оказываются на их земле", — сказал Берчетт.
Ранее член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин заявила, что Пентагон одержим иностранными войнами и именно по этой причине США "находятся в войне на Украине". По её словам, "разжигатели войны в Вашингтоне не хотят стремиться к миру с Россией".
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