Конгрессмен указала на одержимость Пентагона иностранными войнами
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
Министерство обороны США одержимо иностранными войнами. Об этом заявила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин в соцсети Х
"Наше министерство обороны одержимо иностранными войнами, они не могут ими насытиться", - указала Грин.
Она подчеркнула, что именно по этой причине США "находятся в войне на Украине", хотя сдерживание войн является одной из двух главных миссий Пентагона наряду с защитой интересов национальной безопасности страны.
Республиканка добавила, что "разжигатели войны в Вашингтоне не хотят стремиться к миру с Россией".
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