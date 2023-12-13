Конгрессмен указала на одержимость Пентагона иностранными войнами - 13.12.2023 Украина.ру
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Конгрессмен указала на одержимость Пентагона иностранными войнами
Конгрессмен указала на одержимость Пентагона иностранными войнами - 13.12.2023 Украина.ру
Конгрессмен указала на одержимость Пентагона иностранными войнами
Министерство обороны США одержимо иностранными войнами. Об этом заявила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин в соцсети Х
2023-12-13T09:25
2023-12-13T09:25
сша
россия
война
зарубежье
украина
конгрессмен
новости
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"Наше министерство обороны одержимо иностранными войнами, они не могут ими насытиться", - указала Грин.Она подчеркнула, что именно по этой причине США "находятся в войне на Украине", хотя сдерживание войн является одной из двух главных миссий Пентагона наряду с защитой интересов национальной безопасности страны.Республиканка добавила, что "разжигатели войны в Вашингтоне не хотят стремиться к миру с Россией".
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сша, россия, война, зарубежье, украина, конгрессмен, новости
США, Россия, война, Зарубежье, Украина, конгрессмен, Новости

Конгрессмен указала на одержимость Пентагона иностранными войнами

09:25 13.12.2023
 
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light / Пентагон
Пентагон
© CC BY-SA 4.0 / Touch Of Light /
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Министерство обороны США одержимо иностранными войнами. Об этом заявила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин в соцсети Х
"Наше министерство обороны одержимо иностранными войнами, они не могут ими насытиться", - указала Грин.
Она подчеркнула, что именно по этой причине США "находятся в войне на Украине", хотя сдерживание войн является одной из двух главных миссий Пентагона наряду с защитой интересов национальной безопасности страны.
Республиканка добавила, что "разжигатели войны в Вашингтоне не хотят стремиться к миру с Россией".
Безпалько - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
Вчера, 13:58
При каком условии США договорятся с Россией, как хотят поделить мир и что ждёт Украину - БезпалькоПолитолог, член совета при президенте России по межнациональным отношениям Богдан Безпалько в студии Украина.ру объяснил причины возросшей террористической активности Украины, оценил шансы Зеленского остаться на своём посту и рассказал об особом значении предстоящих выборов президента России
 
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