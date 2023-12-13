https://ukraina.ru/20231213/1052018511.html

Конгрессмен указала на одержимость Пентагона иностранными войнами

Конгрессмен указала на одержимость Пентагона иностранными войнами - 13.12.2023 Украина.ру

Конгрессмен указала на одержимость Пентагона иностранными войнами

Министерство обороны США одержимо иностранными войнами. Об этом заявила член палаты представителей американского конгресса Марджори Тейлор Грин в соцсети Х

2023-12-13T09:25

2023-12-13T09:25

2023-12-13T09:25

сша

россия

война

зарубежье

украина

конгрессмен

новости

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"Наше министерство обороны одержимо иностранными войнами, они не могут ими насытиться", - указала Грин.Она подчеркнула, что именно по этой причине США "находятся в войне на Украине", хотя сдерживание войн является одной из двух главных миссий Пентагона наряду с защитой интересов национальной безопасности страны.Республиканка добавила, что "разжигатели войны в Вашингтоне не хотят стремиться к миру с Россией".

https://ukraina.ru/20231212/1051967208.html

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сша, россия, война, зарубежье, украина, конгрессмен, новости