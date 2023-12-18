https://ukraina.ru/20231218/1052180455.html

Александр Сосновский о том, как 500 миллионов жителей ЕС остались в дураках

Александр Сосновский о том, как 500 миллионов жителей ЕС остались в дураках - 18.12.2023 Украина.ру

Александр Сосновский о том, как 500 миллионов жителей ЕС остались в дураках

"В Москве перед Новым годом я ощущаю праздник, а в Берлине нет", — заявил изданию Украина.ру главный редактор немецкого интернет-журнала World Economy, политолог Александр Сосновский.

2023-12-18T04:20

2023-12-18T04:20

2023-12-18T04:20

интервью

германия

олаф шольц

владимир зеленский

владимир путин

россия

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В интервью изданию «Украина.ру» он прокомментировал импровизацию Шольца и Орбана на саммите по Украине в ЕС, а также рассказал, как власти Германии используют украинский конфликт себе на пользу и бюргерам на горе.Канцлер Германии Олаф Шольц предложил премьеру Венгрии Виктору Орбану выйти за кофе во время обсуждения процедуры приема Украины на саммите в Евросоюзе 14 декабря.— Александр, 14 декабря состоялась прямая линия с Владимиром Путиным. Если бы вы оказались на пресс-конференции, какой бы вопрос задали президенту России?— Наверное, тот же, что ему задавали: что вы будете под Новый год пить и кушать. Потому что все остальные темы были освещены Путиным достаточно подробно.Более всего меня обрадовало то, что российский президент, в течение 4 часов отвечая на все вопросы, сохранил физическую форму, динамику и эмоциональность.Я не могу представить себе ни одного лидера Европы, в том числе Германии, который смог бы выдержать подобный марафон хотя бы полчаса — не говоря уже о четырех.— В Германии следили за выступлением российского президента?— Конечно. Причем хочу отметить два важных момента.В Германии смотреть русские СМИ нельзя, потому что все запрещено. Тем не менее каким-то образом люди (мне рассказали немецкие коллеги) нашли возможность услышать трансляцию и даже с хорошим переводом на немецкий язык.Поэтому многие в Германии видели выступление Путина в прямом эфире, и все остались очень довольны.— Олафа Шольца воспринимают в мировом сообществе как слабого нерешительного политика. Прибавит ли ему баллов на политической арене ситуация с Орбаном на саммите ЕС?— Шольц ничего не заработает.Очень часто внешне слабые политики ведут жесткую внутреннюю борьбу, потому что обладают мощным бюрократическим ресурсом в силу того, что им не отводится роль сильных персон.К числу таких относится и Шольц. Он производит впечатление тюфяка, из которого можно лепить все что угодно. На самом деле это не так.Шольц — это человек, который обладает железной волей, занимается спортом, бегает, ездит на велосипеде, поддерживает себя в хорошей форме. Он четко знает, что ему говорить.Мнимая неуверенность — его маска. Сейчас же модно, когда комики становятся руководителями государства. У нас в Германии тоже свой — не комик, но [актер] в маске.Немцы называют это «Маппет-шоу» — театр марионеток. Шольц — такая марионетка, которая может позволить себе все, что угодно.Что касается решения с Орбаном, оно не просто остроумное — это решение изощренно антидемократическое.С точки зрения немецкого жителя, немецкого бюргера или европейского бюргера, каким образом можно реагировать на предложения руководителя государства обойти демократические процедуры голосования? Ведь это ни что иное как обман тех людей, которые доверили им власть, руководство Евросоюзом.А тут: Витя Орбан, ты пойди, попей кофе — а поскольку решения в Евросоюзе принимаются единогласно, исходя из присутствующих участников, а не общего числа по списку, то как бы ничего не произойдет. Ты пока попьешь кофе, мы проголосуем — ты не сказал свое «за», и мы ничего не нарушили. Большинство в зале проголосовало единогласно, и все вопросы решились.Я лично расцениваю это как поражение европейской демократии, не более того. То, что будут попытки приписать Шольцу ум, желание или умение найти какой-то выход — это ни что иное как мошенничество.Шольц как человек, который занимался много лет финансами (и на котором не понятно висит или нет дело, исходя из его прежней работы мэром Гамбурга), хорошо знает, как можно обходить законы и не платить налоги. В данном случае он подсказал [Орбану и членам ЕС], как "не платить налоги" — обойти закон и оставить в дураках 500 миллионов жителей Евросоюза.— Владимир Зеленский после поездки в Вашингтон встретился в Германии с американскими генералами. Почему не было визита к Шольцу?— Зеленский показал лишний раз место Германии и ее канцлеру. Он [украинский президент] приземлился во Франкфурте. После этого его пересадили в специальный транспорт и отвезли в Висбаден.Там он посетил Казармы им. Люсиуса Клея, в которых находится штаб командования американскими войсками в Европе и Германии, и встретился с генералами.На самом деле это полное неуважение к государству и его главе. Зеленский, «пролетая над гнездом кукушки» приземлился во Франкфурте, плюнул на Германию, зашел к американцам, с ними поговорил о военных делах и полетел обратно.Это неуважение и продолжение плохого спектакля (уже не водевиля, а трагикомедии), которая разыгрывается последнее время между США, Украиной и Германией.— При этом Берлин планирует финансировать военные поставки Киеву из фонда перевооружения Бундесвера…— Это как раз подтверждение того, за кого держат Германию [в Киеве]. Очень четко и совершенно ясно показано: дескать, нам с вами не о чем говорить. Мы будем говорить с американскими генералами, но денежки отдадите вы, так как об этом договорились с США.Шольц неоднократно подчеркивал, что не работает и не принимает никаких решений в одиночку — все согласовано с США.Теперь из специального фонда на реформирование Бундесвера, из 100 миллиардов евро — 8 миллиардов заберут для Украины. Германия не досчитается какого-то типа вооружения для себя и так далее.Кстати, 6 миллиардов евро на украинских беженцев, которые заложены в решении Шольца, скорее всего тоже пойдут из этого же фонда.Так что Германии дают право вести прокси-войну на стороне Украины, но при этом абсолютно точно дают понять, что никто с Берлином не считается как с серьезным партнером в этой ситуации.— Давайте уберем внешнеполитический аспект и обратимся чисто к экономике. В Германии бюджетный кризис. После отказа от российских ресурсов из-за санкций против Москвы Германия стала получать энергоносители на 30% дороже. Как Берлин собирается спонсировать киевский режим, если самим финансово несладко?— Я тоже страдаю от политики немецкого государства. Недавно получил расчет по квартире на следующий год — моя арендная плата увеличилась примерно на 50 евро в месяц.Деньги, на первый взгляд, небольшие. Но по итогу получается 600 евро в год, и это достаточно приличная сумма — даже при том, что я хорошо зарабатываю, плачу налоги и могу спокойно это пережить.Когда же дело касается простого немецкого бюргера, который экономит каждый цент, то для него подобного рода удорожание серьезно скажется на бюджете семьи. Я упомянул только ситуацию с арендой жилья — а сейчас идёт удорожание по электроэнергии и теплу.Шольц, кстати, нашел «прекрасный» выход. В связи с решением Конституционного суда, запретившего использовать нецелевые фонды для финансирования бюджета, канцлер принял с коалицией следующее решение: мы ничего менять не станем — будем финансировать из того, что есть.Но, поскольку наша ситуация связана с "агрессивной войной" России, то мы имеем право в любой момент объявить об особом положении экономики. Тогда мы сможем использовать другие фонды и увеличить сумму государственного долга, а закон (в котором речь идет об ограничении роста госдолга) просто отменим.То есть сегодня Бундестаг принял решение, что за 2023 год закон отменяется, бюджет за этот период растянут как возможный и засчитают все, что они потратили.— Зачем это нужно Шольцу?— Смысл в этом следующий. Для коалиции, для Шольца война на Украине становится необходимой для того, чтобы сохранить свои кресла. А все собственные неудачи и безуспешность проводимой политики можно списать на "агрессию" России на Украине и объявить особое положение.Тут необходимо отметить важный аспект. Если отменять этот закон через Бундестаг, потребуется 2/3 голосов. В случае же с особым положением, теоретически все может сделать правительство, ни с кем не советуясь.То есть все в руках Шольца. Он может особое положение объявлять сколько угодно. Просто все это будет идти за счет увеличения государственного долга. Соответственно, будет расти инфляция и цены. Денежек будут печатать больше…— У Путина на прямой линии спросили, можете ли вы представить, что в маленьком немецком городе кто-то скажет слова в поддержку русских. На что президент России ответил, что, да, таких людей много и в Германии, и в США. Действительно так?— Сказать-то могут, но при этом будут оглядываться по сторонам и бояться.Сейчас в Германии, в СМИ и вообще в различных обсуждениях и на форумах не принято открыто говорить что-то хорошее о России — вас сразу же причислят к людям, «понимающим Путина».Процесс русофобии, к сожалению, еще не закончен. За многие годы жизни в Германии, я, пожалуй, впервые столкнулся с такой ситуацией, когда отменили русскую литературу, отменили любимых немцами Достоевского, Толстого, Пушкина.Раньше у немцев было помешательство: русская литература, русская культура, русский балет и музыка — все стояло на первых местах. Сегодня этого практически не существует. Настроения пророссийские несомненно есть, но высказывать их небезопасно.Это не значит, что тебя убьют или применят силовые методы, посадят в тюрьму. Но давление будет осуществляться.Что касается представителей нашей профессии, журналистов, то можно говорить все что угодно — если вы не работаете в концерне Шпрингера или какой-то крупной газете.Я, например, могу говорить все, что угодно, что думаю и хочу — они мне зарплату не платят. Я в этом плане свободен.Но как только я туда напишу какую-то большую статью… Например, расскажу, почему в Москве перед Новым годом я ощущаю праздник, а в Берлине нет…— Не опубликуют?— Мало того, что не опубликуют — меня еще обзовут разными нехорошими словами. Скажут: «Ему, видимо, Путин заплатил, поэтому он так рассказывает».— Лидер одной из западных стран трижды за последние полгода по разным каналам посылал Москве сигналы о необходимости провести встречу по Украине и проблемам европейской безопасности, рассказал Сергей Лавров. Имени министр не назвал. Кто бы это мог быть, как думаете?— В числе самых смешных кандидатур — Макрон, который по всей вероятности ведет [игру], наверное, не на прямую.Из тех, кого я могу осторожно назвать — это Папа Римский Франциск, который в принципе официально об этом говорил. Его представитель кардинал Дзуппи уже достаточно давно занимается так называемым миротворческим процессом.Проблема у него была и остается одна. Он был в Москве, встречался и с представителями в Патриархате, и с помощником Путина Юрием Ушаковым — говорили о том, как все это может происходить.Но представители Папы Римского упирают на то, что за основу должен быть принят «мирный план Зеленского». Для России это совершенно неприемлемо. Получается, "мирная" инициатива, которую ведет кардинал Дзуппи полностью бесполезна и ни к чему не приведет.Еще один человек, от которого теоретически такой посыл мог бы исходить (если брать не европейские страны) — это лидер Китая, который предложил в свое время мирное урегулирование украинского конфликта.Мы знаем, что дипломатия не выносит громких голосов — настоящая дипломатия ведется за кулисами: тихо, кулуарно. Это правильно.Поэтому я не исключаю, что где-то есть какие-то телодвижения со стороны Запада, со стороны остального мира.Насколько они реальны? Путин на прямой линии совершенно ясно и однозначно обозначил ситуацию в России: сказал, что цели [спецоперации] будут достигнуты. Исходя из этого, я пока не вижу подтверждения тому, что подобные переговоры где-то ведутся, или будут проводиться в обход России.

https://ukraina.ru/20210922/1032302534.html

https://ukraina.ru/20231215/1052159722.html

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Анна Черкасова

Анна Черкасова

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, германия, олаф шольц, владимир зеленский, владимир путин, россия