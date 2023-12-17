Военный обозреватель раскрыл, когда армия РФ перебьет логистику в Купянск-Узловом и отбросит за Оскол ВСУ - 17.12.2023 Украина.ру
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Военный обозреватель раскрыл, когда армия РФ перебьет логистику в Купянск-Узловом и отбросит за Оскол ВСУ
Военный обозреватель раскрыл, когда армия РФ перебьет логистику в Купянск-Узловом и отбросит за Оскол ВСУ - 17.12.2023 Украина.ру
Военный обозреватель раскрыл, когда армия РФ перебьет логистику в Купянск-Узловом и отбросит за Оскол ВСУ
ВСУ бросают резервы на левый берег реки Оскол, но вряд ли у них получится построить там мощную оборону. После того, как армия РФ перережет логистику, появится хорошая возможность для наступления на правый берег. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник Геннадий Алёхин
2023-12-17T05:30
2023-12-17T05:30
новости
купянск
купянское направление
железная дорога
харьковская область
наступление
оборона
вс рф
всу
река
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На Купянском направлении сейчас идут упорные за Синьковку. Это серая зона, которая фактически никем полностью не контролируется. Серьезных фортификационных сооружений там нет, в основном - ротные и взводные опорные пункты ВСУ, рассказал эксперт.Но основная цель — железнодорожная станция Купянск-Узловая. Потому что через Богодухов и Великий Бурлук туда еще поступают техника и боеприпасы для ВСУ, добавил обозреватель.Ближайшая задача декабря-января на Купянском направлении — нарастить тактический успех именно на Левобережье Оскола. Это значит уничтожить противника или вынудить его уйти на правый берег, заключил собеседник Украина.ру.Полный текст интервью можно прочитать здесь
https://ukraina.ru/20231215/1052134079.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, купянск, купянское направление, железная дорога, харьковская область, наступление, оборона, вс рф, всу, река, логистика
Новости, Купянск, Купянское направление, железная дорога, Харьковская область, наступление, оборона, ВС РФ, ВСУ, река, логистика

Военный обозреватель раскрыл, когда армия РФ перебьет логистику в Купянск-Узловом и отбросит за Оскол ВСУ

05:30 17.12.2023
 
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкПодконтрольный России город Купянск в Харьковской области
Подконтрольный России город Купянск в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© РИА Новости . Виктор Антонюк
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ВСУ бросают резервы на левый берег реки Оскол, но вряд ли у них получится построить там мощную оборону. После того, как армия РФ перережет логистику, появится хорошая возможность для наступления на правый берег. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник Геннадий Алёхин
На Купянском направлении сейчас идут упорные за Синьковку. Это серая зона, которая фактически никем полностью не контролируется. Серьезных фортификационных сооружений там нет, в основном - ротные и взводные опорные пункты ВСУ, рассказал эксперт.
Но основная цель — железнодорожная станция Купянск-Узловая. Потому что через Богодухов и Великий Бурлук туда еще поступают техника и боеприпасы для ВСУ, добавил обозреватель.
"[Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр] Сырский бросает резервы на левый берег реки Оскол, но вряд ли у них получится подготовить такую оборону, как в Авдеевке. Если перерезать логистический узел, у нас появятся лучшие возможности для наступления на правый берег", - подчеркнул Алехин.
Ближайшая задача декабря-января на Купянском направлении — нарастить тактический успех именно на Левобережье Оскола. Это значит уничтожить противника или вынудить его уйти на правый берег, заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст интервью можно прочитать здесь
Михаил Онуфриенко интервью
15 декабря, 02:21
Михаил Онуфриенко: Если к лету Россия не разгромит ВСУ двойным ударом, она на 10 лет застрянет у КураховоДостичь совершенства при подготовке к наступлению невозможно. Всегда будет не хватать личного состава, снарядов и качества управления
 
НовостиКупянскКупянское направлениежелезная дорогаХарьковская областьнаступлениеоборонаВС РФВСУрекалогистика
 
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