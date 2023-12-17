Военный обозреватель раскрыл, когда армия РФ перебьет логистику в Купянск-Узловом и отбросит за Оскол ВСУ
© РИА Новости . Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкПодконтрольный России город Купянск в Харьковской области
ВСУ бросают резервы на левый берег реки Оскол, но вряд ли у них получится построить там мощную оборону. После того, как армия РФ перережет логистику, появится хорошая возможность для наступления на правый берег. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный обозреватель, полковник Геннадий Алёхин
На Купянском направлении сейчас идут упорные за Синьковку. Это серая зона, которая фактически никем полностью не контролируется. Серьезных фортификационных сооружений там нет, в основном - ротные и взводные опорные пункты ВСУ, рассказал эксперт.
Но основная цель — железнодорожная станция Купянск-Узловая. Потому что через Богодухов и Великий Бурлук туда еще поступают техника и боеприпасы для ВСУ, добавил обозреватель.
"[Командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр] Сырский бросает резервы на левый берег реки Оскол, но вряд ли у них получится подготовить такую оборону, как в Авдеевке. Если перерезать логистический узел, у нас появятся лучшие возможности для наступления на правый берег", - подчеркнул Алехин.
Ближайшая задача декабря-января на Купянском направлении — нарастить тактический успех именно на Левобережье Оскола. Это значит уничтожить противника или вынудить его уйти на правый берег, заключил собеседник Украина.ру.
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