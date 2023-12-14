https://ukraina.ru/20231214/1052110140.html

Геннадий Алёхин: Пока ВСУ точат "зубы дракона" на севере, Россия готовится разрубить узел под Купянском

Геннадий Алёхин: Пока ВСУ точат "зубы дракона" на севере, Россия готовится разрубить узел под Купянском - 14.12.2023 Украина.ру

Геннадий Алёхин: Пока ВСУ точат "зубы дракона" на севере, Россия готовится разрубить узел под Купянском

Даже если противник находится в обороне, это не означает, что он не будет пытаться контратаковать на тех или иных участках, считает руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, военный обозреватель, полковник Геннадий Алёхин

2023-12-14T14:31

2023-12-14T14:31

2023-12-14T14:31

интервью

всу

север

россия

купянск

афганистан

чечня

дроны

запорожье

херсон

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Геннадий Тимофеевич, накануне появились сообщения об упорных боях за Синьковку под Купянском. Что из себя представляет этот населенный пункт в инженерно-фортификационном отношении, почему там идут такие тяжелые бои?- Синьковка – это серая зона, фактически они никем полностью не контролируется. Что такое серая зона? Допустим, туда заходит рота противника, занимает несколько улиц. Наши накрыли их артой, они ушли. Там каждый день все меняется. Поэтому говорить, сколько захвачено нами, сколько контролирует противник в Синьковке, бесполезно.О серьезных фортификационных сооружениях я бы не говорил, там в основном опорники – ротные и взводные опорные пункты. Синьковка в оперативно-тактическом отношении – важный пункт. Но, по моим сведениям, если вести наступательные действия только с Синьковки в сторону Купянска, успеха не будет. Нужен комплексный подход с разных сторон, поэтому наши подразделения и части, в частности Западная группировка войск, поддавливает с разных сторон.Здесь активно работает тактическая единица, которая очень хорошо себя проявила в Афганистане и Чечне, – это ООД (Отряды обеспечения движения). Туда входят мотострелки, бронетехника, инженерно-саперные подразделения и штурмовые группы. ООД ведет разведку, разминирование и минирование. Вообще, в купянской агломерации – очень много минных полей, поэтому наши действуют правильно, применяя здесь ООД. Ведется и воздушная разведка с использованием дронов, когда позволяет погода. Несколько дней там валили снег, ночью промерзает до -5, днём до 0 градусов, поэтому гусеничная техника там движется лучше. Но погода мало влияет на ход боевых действий.Основной упор делается не на захват Синьковки, так или иначе она окажется под нашим контролем. Основная цель – железнодорожная станция Купянск-узловая. Туда еще поступают через Богодухов, Великий Бурлук техника и боеприпасы. Сырский бросает резервы на левый берег реки Оскол, но вряд ли у них получится подготовить такую оборону как в Авдеевке. Если перерезать логистический узел, у нас появятся лучшие возможности для наступления на правый берег. Ближайшая задача декабря-января – нарастить тактический успех именно на Левобережье. Это значит или уничтожить, или вынудить противника уйти на правый берег. Это будет хороший оперативно-тактический успех. Могу предположить, что в ближайшие месяц-два широкомасштабных действий мы там проводить не будем. Мы ограничимся выдавливанием противника на некоторых участках.- Есть мнение, что нам часто приходится ждать плохой погоды с ледяным дождем и снегом, так как это единственная погода, в которой мы можем двигаться и работать, поскольку противник в хорошую погоду активно использует дроны из-за недостатка боеприпасов. Действительно ли это так?- Все завывания и разговоры о погодных условиях появились только в последнее время. Мне приходилось участвовать в нескольких конфликтах. И на Северном Кавказе погода была – мама не горюй. Но на дроны погода, конечно, влияет. Но не стоит же там густой туман двое суток подряд! А артиллерия, и САУ, и РСЗО работают и в таких погодных условиях.Погода сказывается и на противнике. В ВСУ страдают от обморожений в необорудованных окопах из-за недостатка обмундирования. Раненых штабелями везут в Люботин, Богодухов и Харьков. Это подтверждают и местные жители. Наша армия более приспособлена к этим условиям. А у украинцев – проблемы с этим, даже удивляюсь почему. Хотя туда напрочь не ездят волонтёры. Сильно жалуются на холода и иностранные наемники.- Украина строит оборонительные рубежи в Черниговской области, граничащей с российской Брянской областью и Гомельской областью Белоруссии. Каков замысел украинского командования?- Это одни разговоры, что ВСУ воюют по натовским лекалам. Они больше применяют нашу тактику, еще советскую. Закон любой войны – даже если противник находится в обороне, не означает, что он не будет пытаться контратаковать на тех или иных участках. Под Запорожьем, Херсоном и на Купянском направлении они будут пытаться контратаковать, все зависит от сил и средств.- В Купянске был ликвидирован некий Роман Януш, который расстреливал пленных российских военных. Обстоятельства его смерти не разглашаются, но, как вы думаете, это была целенаправленная акция?- Он принимал участие в расстреле наших пленных весной прошлого года на окраине Харькова в районе молокозавода. Солдат умирал в прямом эфире. Я разговаривал с нашими спецами, они сказали, что никто не отменял негласных законов войны. Не одного Януша щелкнули, еще нескольких. Есть негласное правило среди наших разведчиков и спецназовцев, вы понимаете, о чем я говорю… Кстати, Немичев, который тоже расстреливал, на передовой в последнее время уже не появляется.- Ростех передал в войска финальную партию боевых машин пехоты БМП-3 и бронетранспортеров БТР-МДМ. Насколько легкая бронетехника соответствует требованиям современной войны?- Как показали события СВО, легкие бронемашины способны развивать наступление. Украинская армия имела успех осенью прошлого года. Именно на легких бронемашинах они прорвали нашу оборону на двух направлениях. Техника, которая передана в наши войска, доработана с учетом всех боевых действий.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

https://ukraina.ru/20231214/1052064550.html

https://ukraina.ru/20231214/1052096990.html

купянск

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2023

Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, всу, север, россия, купянск, афганистан, чечня, дроны, запорожье, херсон, авдеевка