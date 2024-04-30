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"Почему 300 тысяч героев должны отдуваться за всех?" Герой СВО о мобилизации

"Почему 300 тысяч героев должны отдуваться за всех?" Герой СВО о мобилизации - 30.04.2024 Украина.ру

"Почему 300 тысяч героев должны отдуваться за всех?" Герой СВО о мобилизации

Новая волна мобилизации в России желательна для перелома в военных действиях и ротации ранее мобилизованных, но государство может не пойти на это по политическим причинам, считает историк, политик, координатор движения "Русский Союз", военнослужащий ВС РФ Сергей Григоров. Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру

2024-04-30T06:53

2024-04-30T06:53

2024-04-30T06:53

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"Я считаю, что частичная мобилизация осенью 2022 года запоздала. Ее надо было проводить еще весной. Понятно, что властям пришлось ее откладывать по политическим причинам. Мобилизованными воевать никто не хочет. Всегда хочется воевать добровольцами и контрактниками. Но мы столкнулись с тем, что Украина мобилизует всех.Надо понимать, что в России от мобилизации спокойно можно было уклониться. Государство не пошло на то, чтобы людей ловили на улицах", — выразил свое мнение военнослужащий.При этом для стратегической операции по освобождению Харьковской области и перелома в спецоперации, провести новую волну мобилизации желательно: нужно больше людей для контроля территорий, считает он."Есть такое мнение, что необходимо провести еще одну мобилизацию для ротации ранее мобилизованных. Люди устали. Сейчас очень мало людей вытягивают войну целой страны. Почему эти 300 тысяч героев должны отдуваться за всех?Мое мнение такое: мобилизация была бы желательна, но государство по политическим причинам на нее не пойдет", — резюмировал военнослужащий.Полную версию интервью Герой СВО Сергей Григоров: ВСУ пытаются заманить Россию в пустыню, где она не выживет без больших колес читайте на сайте Украина.ру.

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новости, россия, украина, харьковская область, сергей григоров, мобилизация