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"Конь - хороший": судьба одного киевского памятника

"Конь - хороший": судьба одного киевского памятника - 30.04.2024 Украина.ру

"Конь - хороший": судьба одного киевского памятника

Памятник легендарному красному командиру Николаю Щорсу был первой значимой киевской формой, которая встречала гостей столицы Украины. Просто мимо него ведёт дорога к Крещатику от железнодорожного вокзала и автостанции. Так что памятник этот по умолчанию воспринимался как лицо города. Сейчас город этого лица лишился

2024-04-30T08:05

2024-04-30T08:05

2024-04-30T08:05

история

история

история украины

киев

щорс

леонид кравчук

скульптура

декоммунизация

памятник

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Установка памятника 30 апреля 1954 года была приурочена к масштабному празднованию 300-летия воссоединения Украины с Россией, хотя решение о его создании было принято ещё в 1936 году.Созданием памятника занимался целый авторский коллектив в составе скульпторов Василия Бородая (один из наиболее именитых украинских советских скульпторов, которому, например, было поручено возведение монумента Октябрьской революции на центральной площади Киева), Николая Суходолова и Михаила Лысенко, а также архитекторов Алексея Заварова и Александра Власова (последний руководил созданием комплексных ансамблей Крещатика и Ленинского проспекта в Москве в стиле "сталинского ампира").ЩорсНиколай Щорс к воссоединению прямого отношения не имел по причинам совершенно объективным. Родился он в городе Сновск (в советское время — Щорс) в нынешней Черниговской области в 1895 году. Участвовал в Первой мировой войне, дослужился до подпоручика императорской армии. Партизанил против оккупационных немецких войск в 1918 году, потом выехал в Россию и вернулся уже в качестве командира Первого Украинского советского полка имени Богуна. Считается, что речь идёт о соратнике Богдана Хмельницкого — Иване Богуне, но позже в названии полка появилось слово "товарищ", которое заставляет думать, что речь идёт об одном из руководителей большевистского подполья на Украине (например – об Андрее Богуне, работавшем на Украине).Щорс был, безусловно, одарённым военачальником, командовал дивизией, был военным комендантом Киева. Воевал против петлюровцев, белогвардейцев и погиб в августе 1919 года в бою с одним из подразделений Украинской Галицкой армии. В 1960 году была проведена эксгумация могилы Щорса в Куйбышеве и установлено, что он был застрелен в затылок с близкого расстояния. Скорее всего, руководство советской армии на Украине было обеспокоено популярностью Щорса. Опять же, большинство соратников Щорса вскоре погибли, причём Василий Боженко умер, как считается, от отравления.Современные украинские "историки" пытаются представить его идейным украинским националистом, которого застрелил агент ЧК. Такие фантазии легко обосновать — очень многие украинские коммунисты мало отличались по системе взглядов от, например, одного из создателей Центральной Рады Владимира Винниченко, который имел все шансы возглавить СНК УССР.Настоящая посмертная слава пришла к Щорсу накануне войны — в 1939 году Александр Довженко по прямому заказу Иосифа Сталина снял фильм об "украинском Чапаеве", а ещё раньше, в 1936 году, появилась "Песня о Щорсе" (стихи — Михаила Голодного, музыка — Матвея Блантера). Сталин много внимания уделял Украине, и ему обязательно надо было показать революционную борьбу украинского народа с опять же обязательным украинским колоритом (в фильме Довженко постоянно звучит украинская речь и украинская народная музыка). В этой связи принято считать, что биография героя во многом вымышленная. Однако сотрудники Музея Щорса на его родине убеждены, что реальная история гораздо интересней довженковского сценария, а его роль в Гражданской войне, и военная, и политическая, недооценены.МестоМесто для установки памятника было выбрано не случайно.Это перекрёсток бульвара Шевченко (Бибиковского) с улицей Коминтерна (Игнатьевская, Безаковская, а сейчас, видимо, не случайно, — Петлюры). Это примерно половина длины бульвара, круто спускающегося в площади Победы, а улица Коминтерна спускается к центральному железнодорожному вокзалу.Понятно, что свято место пусто не бывает — ранее, в 1872 году, почти на этом месте находился памятник графу Алексею Бобринскому (1800-1868) — тоже значимому персонажу в истории Киева. Военным комендантом он не был (хотя при дворе дослужился до должности шталмейстера), в Киеве бывал редко, жил в основном в городе Смела нынешней Черкасской области.Вклад его в историю Киева был другой — он был одним из создателей сахарной промышленности в Российской империи, а также приложил руку к созданию железнодорожного сообщения (в 1835 году он был одним из инициаторов строительства Царскосельской железной дороги). Надо понимать, что Киев начала XX века был построен на деньги сахарных промышленников. Именно сахарные магнаты, вроде сказочно богатых Терещенко, строили в Киеве дворцы в стиле модерн и создавали картинные галереи. Так что граф был достоин всяческого уважения.Кстати, памятник, созданный скульптором Иваном Шрёдером на средства киевлян, оказался первым в городе, воздвигнутым не самодержцу или военному деятелю, а человеку, сделавшему большой вклад в социально-экономическую жизнь региона. Надо заметить, что первым памятником лицу не царского достоинства стал памятник Александру Суворову, установленный в Петербурге на Марсовом поле в 1801 году, по инициативе императора Павла I.Памятник Бобринскому был демонтирован в 1926 году и на протяжении последующих почти трёх десятилетий на этом месте находился газон.ПамятникМонумент представляет собой конную статую высотой 13,8 метра, установленную на гранитном постаменте высотой 6,5 метра. Вверху постамент декорирован карнизом и фризом с барельефами с изображениями эпизодов Гражданской войны на Украине.Леонид Кравчук любит рассказывать (эта информация попала даже в "Википедию"), что это именно он, будучи студентом, позировал при создании памятника. Отсюда одно из народных названий памятника — "Лёня Кравчук на лихом коне" (в грубой форме — "едет на вокзал, чтобы умотать в своё Ровно").Правда, сами скульпторы эту версию не подтверждают. Николай Суходол совершенно точно помнит, что ему позировал студент консерватории по фамилии Носенко. Михаил Лысенко утверждает, что делал свою модель с помощью натурщика Антона Божко (эти воспоминания друг другу не противоречат — модель Лысенко была "черновая"). Так или иначе, но никто из причастных к созданию памятника никакого Кравчука не помнит, но, что характерно, не помнил этого и сам Кравчук! Хитрый "фарбованный лис" утверждал, что он сидел на деревянном козле в той самой позе, но "в то время я не знал, что это будет памятник Щорсу, мне почему-то не говорили". А потом, получается, узнал…Специалисты к памятнику относились строго. Например, авторы монографии "Советское изобразительное искусство: 1941-1980" отмечали "дробную пластику памятника и однозначность его силуэта, что мешает в полной мере раскрыть романтическую тему по мере обхода монумента". Критиковалась и непонятность позы — сам Щорс вроде бы поднимает солдат в атаку, но конь его идёт шагом (на самом деле скульпторы изображали торжественное вступление красных в Киев, и Щорс приветствует киевлян).Киевлянам, однако, памятник полюбился. Тем более что Щорс, пусть даже будучи большевиком, безусловно, представляет собой значимого украинского военного деятеля.ДекоммунизацияНападать на памятник начали ещё до принятия законов о декоммунизации, весной 2015 года. Ночью 10 апреля 2008 года он был подорван, при акте вандализма (вообще-то это скорее был теракт — центр города, рядом центральные железнодорожные кассы….) был отбит фрагмент гранитного памятника величиной 50х50 сантиметров. Ночью 4 марта 2010 года вандалы написали на постаменте белой краской имя националиста Евгения Коновальца.Несмотря на то что сам Щорс подлежит декоммунизации, памятник под действие закона не подпадает — в 2009 году постановлением Кабмина он был внесён в реестр недвижимых памятников (по мнению Владимира Вятровича, "это означает, что его нельзя уничтожить, — он должен быть демонтирован и храниться в каком-то городе как музейный экспонат"). Кравчук, правда, против его сноса не возражал: "Если город решит снести Щорса, я не буду против, и защищать не буду. Но я против того, чтобы его сносили верёвками, по-варварски. Пусть всё будет цивилизованно".15 марта 2017 года секретарь Киевсовета Владимир Прокопив заявил о намерении властей города обратиться в Министерство культуры Украины относительно переноса памятника Щорсу в Музей пропаганды СССР (он, правда, так и не создан), чтобы уберечь его от актов вандализма.Такие попытки действительно предпринимались. Инициатором был командир ТОЗР "батальон ОУН"* Николай Коханивский, имевший отношение к повреждению памятника Ленину на бульваре Шевченко в 2009 году и, вполне возможно, к нападениям на памятник Щорсу. Однако самовольные попытки сноса в 2016 году были пресечены полицией, а сам памятник был закрыт сеткой в цветах украинского флага, чтобы не травмировать тонкие души патриотов.В марте 2017 года у памятника исчезла передняя правая нога коня. При каких обстоятельствах нога была отпилена, неизвестно. В сентябре её, правда, "восстановили" в гипсе безымянные художники (они, наверное, действительно художники — нога похожа на лошадиную) из группы "Крок". По их словам, "нога лошади, восстановленная нашей группой, — это метафора, которая олицетворяет успешные шаги нашего государства в сторону процветания. Государство помнит прошлое, делает правильные выводы и верит в будущее. Она выполнена в белом цвете, который символизирует мир, сплочённость и веру. На подкову нанесён государственный герб Украины".В 2018 году Виталий Кличко вполне определённо выразил позицию городских властей по этому поводу: "Что касается меня, этот памятник мне очень нравится. (…) Я лично против его переноса. (…) Этот памятник является одним из самых красивых памятников в Европе".22 марта 2023 года министр культуры Александр Ткаченко сообщил о ходе дискуссии вокруг памятника – Щорса убрать, лошадь оставить. "Это тоже вариант, потому что лошадь всеми искусствоведами признается как выдающаяся художественная лошадь. (…) Мы не можем просто сказать, что есть памятник, перенесите его. При всех нюансах конфликта мы должны воспитывать в себе уважение закона и понимание того, что мы не варвары. Лошадь же хорошая".Лошадь, как и всякий другой рабочий скот, по-польски – быдло… Актуальный памятник получится бы. Но, снимать Щорса с лошади сочли слишком сложным и 9 декабря 2023 года скульптура была демонтирована полностью - остались только копыта. Тоже символично, если подумать. * запрещённая в России экстремистская организация.

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история, история украины, киев, щорс, леонид кравчук, скульптура, декоммунизация, памятник