Нашпигован осколками, но мечтает зачистить Крым. Чем занимается бывший "узник Кремля" Олег Сенцов - 17.12.2023 Украина.ру
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Нашпигован осколками, но мечтает зачистить Крым. Чем занимается бывший "узник Кремля" Олег Сенцов
Нашпигован осколками, но мечтает зачистить Крым. Чем занимается бывший "узник Кремля" Олег Сенцов - 17.12.2023 Украина.ру
Нашпигован осколками, но мечтает зачистить Крым. Чем занимается бывший "узник Кремля" Олег Сенцов
Из уроженца Крыма Олега Сенцова украинская и западная пропаганда долгое время лепила образ мученика. В РФ он был обвинен за терроризм и организацию диверсионной группы "Правого сектора"*. В сентябре 2019 года был передан Украине в рамках обмена. Вернувшийся на Украину Сенцов, был разочарован тем, что "все воевали со всеми".
2023-12-17T10:28
2023-12-17T10:28
эксклюзив
украина
правый сектор
олег сенцов
крым
сво
всу
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Еще до начала СВО Сенцов в интервью "Левому берегу" требовал "возвращать территории, а не людей", утверждая, что население Крыма и Донбасса Украине не нужно, так как оно против НАТО. Иными словами, он предполагал геноцид или депортацию населения этих регионов.С 2022 года он воюет в рядах ВСУ, а в октябре получил уже второе ранение (осколок в левый бок). Воюет он в 47-й бригаде ВСУ в Авдеевке. В интервью в ноябре текущего года он предрекал Авдеевке судьбу Бахмута, утверждая, что российские войска все равно возьмут город.По его словам, еще после первого ранения в июле на запорожском направлении под Работино в нем осталась куча мелких осколков, которые извлечь не смогли. Также после контузии он жалуется на постоянные головокружения и глухоту. В целом же у него есть все шансы погибнуть на Украине, а если бы оставался в российской тюрьме, то был бы целее."Сказать, что мне было страшно? Не совсем так. Я просто четко осознал, что это идет моя смерть. Единственное, что я смог, это скомандовать всем спрятаться в надежде, что нас не заметят, хотя был уверен, что они идут именно за нами", - рассказывает он о боевом столкновении с российской штурмовой группой, в ходе которого получил ранение, потеряв большую часть своей группы.В своих предыдущих интервью он выказывал раздражение по поводу бравурных отчетов в украинских СМИ, пустых обещаниях властей, а также по поводу того, что в Киеве молодые люди сидят в кофейнях и ресторанах, нимало не заботясь о боевых действиях.Его новая супруга Вероника Вельч тем временем находится в Вашингтоне, где позирует в вышиванке. Недавно она родила ему сына, о чем и сообщила мужу на Украину.В Крыму Сенцов во время Евромайдана бросил двоих детей от предыдущего брака, один из которых болен аутизмом и требует постоянного ухода. Воспитывают их его мать и сестра, которая вышла замуж за бывшего офицера СБУ, перешедшего в 2014 году на сторону РФ. Крымские родственники Сенцова его взглядов не разделяют, о чем неоднократно заявляли.Выпускник Крымского филиала Киевского университета в начале 2000х был совладельцем небольшого компьютерного клуба в Симферополе. Насмотревшись на посетителей, в 2011 году он снял малобюджетный фильм "Гамер" в жанре альтернативного кино о геймере, который занимает второе место на чемпионате мира, воплощая мечты миллионов любителей компьютерных игр. Фильм не пользовался никогда популярностью, но был отмечен несколькими кинокритиками.На Украине всегда была беда с режиссерами – молодые талантливые люди, как правило, уезжали в Россию и старались реализовать себя там. Чтобы поддержать украинского режиссера, "преступная власть Януковича" в 2013 году выделила ему почти миллион долларов на съемку нового фильма "Носорог" о детях 1990х. Однако вскоре начался Евромайдан и Сенцов ринулся в Киев, став активистом "Автомайдана", действуя под началом Дмитрия Булатова, которому якобы при пытках отрезали ухо, но оно потом снова отросло. Премьера "Носорога" проходила уже в 2022 году. По сути, это фильм про бандитизм 1990х годов.Весной 2014 года он вернулся в Симферополь вместе с группой националистов, где пытался помешать волеизъявлению крымчан. В мае 2014 года его задержала ФСБ вместе с тремя боевиками "Правого сектора"*. По версии следствия, они планировали теракты. В частности им инкриминировали подготовку подрыва памятников Ленину и мемориала "Вечного огня" в Симферополе, Севастополе и Ялте в ночь на 9 мая. Двое из задержанных (Афанасьев и Чирний) признали вину, еще двое (Сенцов и Кольченко) свою вину не признали. В 2015 году Сенцов был осужден на 23 года, как руководитель этой террористической группы. Отбывал наказание в колонии "Белый медведь", где объявил голодовку.За Сенцова сразу же вступились все европейские правозащитники. Основная мотивировка его защитников сводилась к тому, что РФ не имеет права судить за преступления, совершенные на территории иного государства, а Крым они не признавали частью РФ.После освобождения в рамках обмена Сенцова лично встречали Зеленский и Арсен Аваков. Бывший глава МВД сразу же подключил Сенцова к кампании за освобождение украинского Нацгвардейца Виталия Маркива, осужденного в Италии за убийство фотожурналиста Андреа Рокелли. С 2019 по 2022 год длился звездный час Сенцова, когда он, по его признанию, "везде катался и был всем интересен".В феврале 2022 года он вступил в территориальную оборону Киева, затем – в 47-ю механизированную бригаду ВСУ. На фронте он нередко снимает ролики на камеру GoProо о тяготах фронтовой жизни. С 2022 года он также пишет обращения к западным киноакадемиям и режиссерам с требованием полностью бойкотировать российское кино, даже если оно снято российскими противниками СВО, которые ранее выступали в его защиту.В видеообращениях Сенцова нередко чувствуется ужас перед мощью российской армии, с которой ему пришлось столкнуться на поле боя. Один из его подельников по "крымскому делу", Геннадий Афанасьев, давший признательные показания и тоже освобожденный в 2019 году, погиб на фронте год назад. Сам Сенцов, комментируя его гибель, предположил, что его тоже ожидает такая же участь.* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
https://ukraina.ru/20230822/1048861117.html
https://ukraina.ru/20230715/1048033383.html
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Дмитрий Ковалевич
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эксклюзив, украина, правый сектор, олег сенцов, крым, сво, всу
Эксклюзив, Украина, Правый сектор, Олег Сенцов, Крым, СВО, ВСУ

Нашпигован осколками, но мечтает зачистить Крым. Чем занимается бывший "узник Кремля" Олег Сенцов

10:28 17.12.2023
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / oleg.sentsov
- РИА Новости, 1920, 17.12.2023
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / oleg.sentsov
Читать в
Дмитрий Ковалевич
Дмитрий Ковалевич
автор издания Украина.ру
Все материалы
Из уроженца Крыма Олега Сенцова украинская и западная пропаганда долгое время лепила образ мученика. В РФ он был обвинен за терроризм и организацию диверсионной группы "Правого сектора"*. В сентябре 2019 года был передан Украине в рамках обмена. Вернувшийся на Украину Сенцов, был разочарован тем, что "все воевали со всеми".
Еще до начала СВО Сенцов в интервью "Левому берегу" требовал "возвращать территории, а не людей", утверждая, что население Крыма и Донбасса Украине не нужно, так как оно против НАТО. Иными словами, он предполагал геноцид или депортацию населения этих регионов.
С 2022 года он воюет в рядах ВСУ, а в октябре получил уже второе ранение (осколок в левый бок). Воюет он в 47-й бригаде ВСУ в Авдеевке. В интервью в ноябре текущего года он предрекал Авдеевке судьбу Бахмута, утверждая, что российские войска все равно возьмут город.
По его словам, еще после первого ранения в июле на запорожском направлении под Работино в нем осталась куча мелких осколков, которые извлечь не смогли. Также после контузии он жалуется на постоянные головокружения и глухоту. В целом же у него есть все шансы погибнуть на Украине, а если бы оставался в российской тюрьме, то был бы целее.
Сенцов
22 августа, 14:24
"От нас до Крыма как до Луны": террорист Сенцов разразился тирадой разочарованияБывший украинский режиссер, а ныне военнослужащий ВСУ Олег Сенцов 21 августа опубликовал в своих соцсетях пост, в котором выразил открытое разочарование происходящим на Украине
"Сказать, что мне было страшно? Не совсем так. Я просто четко осознал, что это идет моя смерть. Единственное, что я смог, это скомандовать всем спрятаться в надежде, что нас не заметят, хотя был уверен, что они идут именно за нами", - рассказывает он о боевом столкновении с российской штурмовой группой, в ходе которого получил ранение, потеряв большую часть своей группы.
В своих предыдущих интервью он выказывал раздражение по поводу бравурных отчетов в украинских СМИ, пустых обещаниях властей, а также по поводу того, что в Киеве молодые люди сидят в кофейнях и ресторанах, нимало не заботясь о боевых действиях.
Его новая супруга Вероника Вельч тем временем находится в Вашингтоне, где позирует в вышиванке. Недавно она родила ему сына, о чем и сообщила мужу на Украину.
В Крыму Сенцов во время Евромайдана бросил двоих детей от предыдущего брака, один из которых болен аутизмом и требует постоянного ухода. Воспитывают их его мать и сестра, которая вышла замуж за бывшего офицера СБУ, перешедшего в 2014 году на сторону РФ. Крымские родственники Сенцова его взглядов не разделяют, о чем неоднократно заявляли.
Выпускник Крымского филиала Киевского университета в начале 2000х был совладельцем небольшого компьютерного клуба в Симферополе. Насмотревшись на посетителей, в 2011 году он снял малобюджетный фильм "Гамер" в жанре альтернативного кино о геймере, который занимает второе место на чемпионате мира, воплощая мечты миллионов любителей компьютерных игр. Фильм не пользовался никогда популярностью, но был отмечен несколькими кинокритиками.
На Украине всегда была беда с режиссерами – молодые талантливые люди, как правило, уезжали в Россию и старались реализовать себя там. Чтобы поддержать украинского режиссера, "преступная власть Януковича" в 2013 году выделила ему почти миллион долларов на съемку нового фильма "Носорог" о детях 1990х. Однако вскоре начался Евромайдан и Сенцов ринулся в Киев, став активистом "Автомайдана", действуя под началом Дмитрия Булатова, которому якобы при пытках отрезали ухо, но оно потом снова отросло. Премьера "Носорога" проходила уже в 2022 году. По сути, это фильм про бандитизм 1990х годов.
Сенцов
15 июля, 09:08
Террорист Сенцов получил французский Орден почетного легионаБывший украинский режиссер, а ныне военнослужащий ВСУ Олег Сенцов стал обладателем высшей награды Франции - Ордена почетного легиона. Сообщение об этом вечером 14 июля опубликовало в соцсетях французское посольство на Украине
Весной 2014 года он вернулся в Симферополь вместе с группой националистов, где пытался помешать волеизъявлению крымчан. В мае 2014 года его задержала ФСБ вместе с тремя боевиками "Правого сектора"*. По версии следствия, они планировали теракты. В частности им инкриминировали подготовку подрыва памятников Ленину и мемориала "Вечного огня" в Симферополе, Севастополе и Ялте в ночь на 9 мая. Двое из задержанных (Афанасьев и Чирний) признали вину, еще двое (Сенцов и Кольченко) свою вину не признали. В 2015 году Сенцов был осужден на 23 года, как руководитель этой террористической группы. Отбывал наказание в колонии "Белый медведь", где объявил голодовку.
За Сенцова сразу же вступились все европейские правозащитники. Основная мотивировка его защитников сводилась к тому, что РФ не имеет права судить за преступления, совершенные на территории иного государства, а Крым они не признавали частью РФ.
- РИА Новости, 1920, 11.08.2022
11 августа 2022, 10:36
Сенцов показал украинцам, как воюет в кустахОдиозный украинский режиссер Олег Сецов. который был приговорен в РФ к тюремному сроку за терроризм, сообщил, что воюет в составе ВСУ в районе Бахмута (Артёмовска) в Донбассе, фото он разместил на своей странице в Facebook* 11 августа
После освобождения в рамках обмена Сенцова лично встречали Зеленский и Арсен Аваков. Бывший глава МВД сразу же подключил Сенцова к кампании за освобождение украинского Нацгвардейца Виталия Маркива, осужденного в Италии за убийство фотожурналиста Андреа Рокелли. С 2019 по 2022 год длился звездный час Сенцова, когда он, по его признанию, "везде катался и был всем интересен".
В феврале 2022 года он вступил в территориальную оборону Киева, затем – в 47-ю механизированную бригаду ВСУ. На фронте он нередко снимает ролики на камеру GoProо о тяготах фронтовой жизни. С 2022 года он также пишет обращения к западным киноакадемиям и режиссерам с требованием полностью бойкотировать российское кино, даже если оно снято российскими противниками СВО, которые ранее выступали в его защиту.
В видеообращениях Сенцова нередко чувствуется ужас перед мощью российской армии, с которой ему пришлось столкнуться на поле боя. Один из его подельников по "крымскому делу", Геннадий Афанасьев, давший признательные показания и тоже освобожденный в 2019 году, погиб на фронте год назад. Сам Сенцов, комментируя его гибель, предположил, что его тоже ожидает такая же участь.
* Организация, деятельность которой запрещена на территории РФ
 
ЭксклюзивУкраинаПравый секторОлег СенцовКрымСВОВСУ
 
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