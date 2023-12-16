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Сийярто: Венгрия сможет ветировать реальные переговоры ЕС и Украины

Сийярто: Венгрия сможет ветировать реальные переговоры ЕС и Украины - 16.12.2023 Украина.ру

Сийярто: Венгрия сможет ветировать реальные переговоры ЕС и Украины

Когда переговоры о вступлении будут не гипотетическими как сегодня, а реальными, Венгрия оставляет за собой право наложить вето на этот процесс. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью порталу Mandiner

2023-12-16T00:56

2023-12-16T00:56

2023-12-16T00:56

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венгрия

петер сийярто

мид

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евросоюз

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По его словам, Будапешт предпринял наиболее правильный шаг, избавив себя от последствий решения ЕС начать переговоры с Киевом. Использовать "жестокое средство вето" Венгрия намерена только в том случае, если "Брюссель захочет навязать что-то невыгодное", пригласив Украину в ЕС, добавил министр. Ранее лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе одобрили рекомендацию Европейской комиссии об открытии переговоров о вступлении с Украиной и Молдавией. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который прежде высказывался против такого решения, отсутствовал при одобрении старта переговоров.Позже политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что для вступления Украины в ЕС в последующие годы понадобится ещё не менее 70 голосований, требующих единогласного одобрения.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, венгрия, петер сийярто, мид, украина, евросоюз