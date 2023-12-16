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Сийярто: Венгрия сможет ветировать реальные переговоры ЕС и Украины
Сийярто: Венгрия сможет ветировать реальные переговоры ЕС и Украины - 16.12.2023 Украина.ру
Сийярто: Венгрия сможет ветировать реальные переговоры ЕС и Украины
Когда переговоры о вступлении будут не гипотетическими как сегодня, а реальными, Венгрия оставляет за собой право наложить вето на этот процесс. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью порталу Mandiner
2023-12-16T00:56
2023-12-16T00:56
2023-12-16T00:56
новости
венгрия
петер сийярто
мид
украина
евросоюз
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По его словам, Будапешт предпринял наиболее правильный шаг, избавив себя от последствий решения ЕС начать переговоры с Киевом. Использовать "жестокое средство вето" Венгрия намерена только в том случае, если "Брюссель захочет навязать что-то невыгодное", пригласив Украину в ЕС, добавил министр. Ранее лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе одобрили рекомендацию Европейской комиссии об открытии переговоров о вступлении с Украиной и Молдавией. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который прежде высказывался против такого решения, отсутствовал при одобрении старта переговоров.Позже политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил, что для вступления Украины в ЕС в последующие годы понадобится ещё не менее 70 голосований, требующих единогласного одобрения.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, венгрия, петер сийярто, мид, украина, евросоюз
Новости, Венгрия, Петер Сийярто, МИД, Украина, Евросоюз
Сийярто: Венгрия сможет ветировать реальные переговоры ЕС и Украины
Когда переговоры о вступлении будут не гипотетическими как сегодня, а реальными, Венгрия оставляет за собой право наложить вето на этот процесс. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в интервью порталу Mandiner
По его словам, Будапешт предпринял наиболее правильный шаг, избавив себя от последствий решения ЕС начать переговоры с Киевом.
"Я думаю, что с нашей стороны было принято наилучшее решение. Мы не принимаем участие в этом решении, не несём за него ответственности и от последствий тоже себя освобождаем", – сказал Сийярто.
Использовать "жестокое средство вето" Венгрия намерена только в том случае, если "Брюссель захочет навязать что-то невыгодное", пригласив Украину в ЕС, добавил министр.
Ранее лидеры стран ЕС на саммите в Брюсселе одобрили
рекомендацию Европейской комиссии об открытии переговоров о вступлении с Украиной и Молдавией. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который прежде высказывался против такого решения, отсутствовал
при одобрении старта переговоров.
Позже политический директор премьер-министра Венгрии Балаж Орбан заявил
, что для вступления Украины в ЕС в последующие годы понадобится ещё не менее 70 голосований, требующих единогласного одобрения.