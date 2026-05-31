Российские войска взяли под контроль ключевую трассу в Константиновке ДНР

Российские подразделения продолжают продвигаться в ДНР, взята под контроль трасса Дружковка — Константиновка. Об этом 31 мая сообщает телеграм-канал "Фронтовая птичка"

2026-05-31T09:06

Российские подразделения продолжают наступательные действия в городе Константиновка Донецкой области. Телеграм-канал "Фронтовая птичка" отмечает, что украинские военные в основном сосредоточены в промышленной зоне и в нескольких многоэтажных кварталах.По данным канала, ВС РФ взяли под контроль дорогу, соединяющую Дружковку с Константиновкой. По этой трассе украинская бронетехника теперь передвигаться не может, таким образом украинские военные могут заходить в город и покидать его только пешком.К северу от Константиновки с помощью дронов были уничтожены два моста через реку Кривой Торец в посёлке Алексеево-Дружковка — автомобильный и пешеходный. Сообщается, что под одним из мостов украинские военные сами заложили взрывчатку на случай отхода. Второй мост, по данным источника, обрушился после удара авиабомбы.На Краснолиманском направлении подразделения группировки "Запад" ведут наступление севернее села Брусовка, а также наносят удары по позициям ВСУ в лесном массиве на территории национального парка "Святые горы".По мнению политолога Богдана Безпалько, эмоциональные заявления Зеленского в адрес Белоруссии продиктованы стремлением вынудить НАТО увеличить финансирование и ввести войска. Открывать второй фронт Украине невыгодно, так как это приведёт к дополнительным потерям в живой силе и технике. Об этом член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ рассказал в интервью изданию "Украина.ру".Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

