Дмитриев связал беспорядки в Париже с бесконтрольной иммиграцией, которую не могут признать в ЕС

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев прокомментировал массовые беспорядки в Париже после победы "Пари Сен-Жермен" в Лиге чемпионов, назвав их следствием "бесконтрольной иммиграции". Об этом 31 мая он написал в соцсети Х

2026-05-31T12:40

Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев назвал бесконтрольную иммиграцию одной из проблем, которую "бюрократы ЕС" не могут признать и решить. Так он отреагировал на беспорядки в Париже, вспыхнувшие после победы футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" в финале Лиги чемпионов.Дмитриев опубликовал в социальной сети X видео, выложенное испанским журналистом Хавьером Негре. На кадрах видны разбитые витрины магазинов и повреждённые автомобили. В публикации Негре утверждается, что на видео запечатлены "сцены гражданской войны" во французской столице после триумфа ПСЖ."Бесконтрольная иммиграция — это одна из многих ошибок, которую бюрократы ЕС не могут признать и исправить", — говорится в сообщении Дмитриева.Ранее газета Le Figaro со ссылкой на главу МВД Франции Лорана Нуньеса сообщала, что по всей стране правоохранительные органы задержали 416 болельщиков в ходе беспорядков, вспыхнувших после финала Лиги чемпионов.30 мая "Пари Сен-Жермен" обыграл лондонский "Арсенал" и второй год подряд стал победителем турнира.

