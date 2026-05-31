Болельщики ПСЖ устроили беспорядки во Франции: полиция задержала 416 человек

Победа футбольного клуба Пари Сен-Жермен в Лиге чемпионов спровоцировала беспорядки в нескольких городах Франции. Об этом 31 мая сообщает газета Le Figaro со ссылкой на данные правоохранительных органов

2026-05-31T12:18

Массовые беспорядки, вызванные победой футбольного клуба ПСЖ в Лиге чемпионов, охватили ряд городов Франции, пишет газета Le Figaro.В результате беспорядков пострадали четыре человека. Один из них получил ножевое ранение, уточняет издание.Полиция задержала 416 участников беспорядков. Эту цифру, как передаёт агентство AFP, назвал глава Министерства внутренних дел Франции Лоран Нуньес.Победа футбольного клуба Пари Сен-Жермен в престижном европейском турнире привела к массовым празднованиям болельщиков, которые в ряде случаев переросли в столкновения с силами правопорядка и акты вандализма. Подробности о масштабах разрушений и других возможных пострадавших на данный момент не уточняются.7 мая телеграм-канал "Украина.ру" сообщил, что вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов стал первым россиянином, вышедшим в финал Лиги чемпионов дважды.

