https://ukraina.ru/20260531/bolelschiki-pszh-ustroili-besporyadki-vo-frantsii-politsiya-zaderzhala-416-chelovek-1079628804.html
Болельщики ПСЖ устроили беспорядки во Франции: полиция задержала 416 человек
Болельщики ПСЖ устроили беспорядки во Франции: полиция задержала 416 человек - 31.05.2026 Украина.ру
Болельщики ПСЖ устроили беспорядки во Франции: полиция задержала 416 человек
Победа футбольного клуба Пари Сен-Жермен в Лиге чемпионов спровоцировала беспорядки в нескольких городах Франции. Об этом 31 мая сообщает газета Le Figaro со ссылкой на данные правоохранительных органов
2026-05-31T12:18
2026-05-31T12:18
2026-05-31T12:18
новости
лига чемпионов
украина.ру
россия
франция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/1b/1048295588_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_85ea737746987e0854cb54b953a7e149.jpg
Массовые беспорядки, вызванные победой футбольного клуба ПСЖ в Лиге чемпионов, охватили ряд городов Франции, пишет газета Le Figaro.В результате беспорядков пострадали четыре человека. Один из них получил ножевое ранение, уточняет издание.Полиция задержала 416 участников беспорядков. Эту цифру, как передаёт агентство AFP, назвал глава Министерства внутренних дел Франции Лоран Нуньес.Победа футбольного клуба Пари Сен-Жермен в престижном европейском турнире привела к массовым празднованиям болельщиков, которые в ряде случаев переросли в столкновения с силами правопорядка и акты вандализма. Подробности о масштабах разрушений и других возможных пострадавших на данный момент не уточняются.7 мая телеграм-канал "Украина.ру" сообщил, что вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов стал первым россиянином, вышедшим в финал Лиги чемпионов дважды.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Удар по ЗАЭС. Хроника событий на утро 31 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
франция
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/1b/1048295588_250:0:2981:2048_1920x0_80_0_0_a5e2306367ecf993c09923466468ea1e.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, лига чемпионов, украина.ру, россия, франция
Новости, Лига Чемпионов, Украина.ру, Россия, Франция
Болельщики ПСЖ устроили беспорядки во Франции: полиция задержала 416 человек
Победа футбольного клуба Пари Сен-Жермен в Лиге чемпионов спровоцировала беспорядки в нескольких городах Франции. Об этом 31 мая сообщает газета Le Figaro со ссылкой на данные правоохранительных органов
Массовые беспорядки, вызванные победой футбольного клуба ПСЖ в Лиге чемпионов, охватили ряд городов Франции, пишет газета Le Figaro.
В результате беспорядков пострадали четыре человека. Один из них получил ножевое ранение, уточняет издание.
Полиция задержала 416 участников беспорядков. Эту цифру, как передаёт агентство AFP, назвал глава Министерства внутренних дел Франции Лоран Нуньес.
Победа футбольного клуба Пари Сен-Жермен в престижном европейском турнире привела к массовым празднованиям болельщиков, которые в ряде случаев переросли в столкновения с силами правопорядка и акты вандализма. Подробности о масштабах разрушений и других возможных пострадавших на данный момент не уточняются.
7 мая телеграм-канал "Украина.ру" сообщил, что вратарь французского "Пари Сен-Жермен" Матвей Сафонов стал первым россиянином, вышедшим в финал Лиги чемпионов дважды.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Удар по ЗАЭС. Хроника событий на утро 31 мая
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру