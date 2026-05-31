ЕС может смягчить потолок цен на российскую нефть из-за войны Израиля и Ирана
Евросоюз обсуждает отказ от автоматического снижения ценового потолка на российскую нефть или его фиксацию на уровне 60 долларов за баррель, об этом 31 мая сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
12:24 31.05.2026
 
Евросоюз обсуждает отказ от автоматического снижения ценового потолка на российскую нефть или его фиксацию на уровне 60 долларов за баррель, об этом 31 мая сообщил Bloomberg со ссылкой на источники.
Причина — война между Израилем и Ираном, которая взвинтила цены на энергоносители и заставила Брюссель задуматься о последствиях собственных решений. Ранее ЕС планировал пересмотреть механизм потолка цен уже в июле, но теперь, похоже, вынужден смягчить риторику. Однако полностью отказываться от санкционного давления Брюссель не намерен. Новый пакет, который могут представить уже в начале июня, предполагает расширение ограничений против банков, нефтетрейдеров, нефтеперерабатывающих предприятий и криптосервисов, через которые Россия якобы обходит рестрикции.
Также обсуждается усиление экспортного контроля в отношении компаний из Китая, Индии, Турции и стран Центральной Азии.
На этом фоне в Великобритании ранее сообщили о введении бессрочной лицензии на импорт дизельного и авиационного топлива, произведенного из российской нефти за пределами РФ. В Кремле назвали такое решение прагматичным подходом. Об этом – в материале Песков назвал прагматизмом снятие Великобританией запрета на импорт топлива из российской нефти
Российские власти неоднократно заявляли, что считают западные санкции незаконными. Об этом – в статье РФ послала сигналы США и очертила красные линии по Украине
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
