https://ukraina.ru/20260531/premer-chekhii-babish-sravnil-razvitie-evrosoyuza-s-zakatom-rimskoy-imperii-1079627522.html

Премьер Чехии Бабиш сравнил развитие Евросоюза с закатом Римской империи

Премьер Чехии Бабиш сравнил развитие Евросоюза с закатом Римской империи - 31.05.2026 Украина.ру

Премьер Чехии Бабиш сравнил развитие Евросоюза с закатом Римской империи

Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в интервью Financial Times заявил, что Евросоюз движется по пути, напоминающему закат Римской империи. Об этом 31 мая сообщает телеграм-канал "Украина.ру"

2026-05-31T10:46

2026-05-31T10:46

2026-05-31T10:46

новости

ес

financial times

чехия

украина.ру

украина

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102756/31/1027563174_0:0:1762:991_1920x0_80_0_0_1ab859bb30a315137293612fed1f0ad3.jpg

Председатель правительства Чехии Андрей Бабиш выступил с критической оценкой текущего состояния Европейского союза. В интервью британской газете Financial Times он заявил, что ЕС движется по пути, который напоминает закат Римской империи, не уточнив при этом конкретные признаки этого сходства.Кроме того, чешский премьер выразил сомнение в способности его страны выполнить обязательства перед НАТО. По его словам, в 2026 году Чехия не сможет достичь целевого показателя альянса по расходам на оборону в размере 2% от ВВП.В качестве причины невыполнения этого обязательства Бабиш назвал бюджетный дефицит, с последствиями которого страна продолжает сталкиваться. Он пояснил, что эти проблемы возникли из-за действий предыдущего правительства Чехии.27 мая президент Чехии Петр Павел сообщил в интервью Financial Times, что с декабря количество государств, участвующих в чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины, сократилось в два раза. Подробнее в материале Число спонсоров снарядов для ВСУ сократилось вдвое - президент ЧехииБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Удар по ЗАЭС. Хроника событий на утро 31 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

чехия

украина

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, ес, financial times, чехия, украина.ру, украина, россия