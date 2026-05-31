Премьер Чехии Бабиш сравнил развитие Евросоюза с закатом Римской империи
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в интервью Financial Times заявил, что Евросоюз движется по пути, напоминающему закат Римской империи. Об этом 31 мая сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-05-31T10:46
Председатель правительства Чехии Андрей Бабиш выступил с критической оценкой текущего состояния Европейского союза. В интервью британской газете Financial Times он заявил, что ЕС движется по пути, который напоминает закат Римской империи, не уточнив при этом конкретные признаки этого сходства.Кроме того, чешский премьер выразил сомнение в способности его страны выполнить обязательства перед НАТО. По его словам, в 2026 году Чехия не сможет достичь целевого показателя альянса по расходам на оборону в размере 2% от ВВП.В качестве причины невыполнения этого обязательства Бабиш назвал бюджетный дефицит, с последствиями которого страна продолжает сталкиваться. Он пояснил, что эти проблемы возникли из-за действий предыдущего правительства Чехии.27 мая президент Чехии Петр Павел сообщил в интервью Financial Times, что с декабря количество государств, участвующих в чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины, сократилось в два раза. Подробнее в материале Число спонсоров снарядов для ВСУ сократилось вдвое - президент ЧехииБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Удар по ЗАЭС. Хроника событий на утро 31 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
