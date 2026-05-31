Премьер Чехии Бабиш сравнил развитие Евросоюза с закатом Римской империи - 31.05.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260531/premer-chekhii-babish-sravnil-razvitie-evrosoyuza-s-zakatom-rimskoy-imperii-1079627522.html
Премьер Чехии Бабиш сравнил развитие Евросоюза с закатом Римской империи
Премьер Чехии Бабиш сравнил развитие Евросоюза с закатом Римской империи - 31.05.2026 Украина.ру
Премьер Чехии Бабиш сравнил развитие Евросоюза с закатом Римской империи
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в интервью Financial Times заявил, что Евросоюз движется по пути, напоминающему закат Римской империи. Об этом 31 мая сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
2026-05-31T10:46
2026-05-31T10:46
новости
ес
financial times
чехия
украина.ру
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102756/31/1027563174_0:0:1762:991_1920x0_80_0_0_1ab859bb30a315137293612fed1f0ad3.jpg
Председатель правительства Чехии Андрей Бабиш выступил с критической оценкой текущего состояния Европейского союза. В интервью британской газете Financial Times он заявил, что ЕС движется по пути, который напоминает закат Римской империи, не уточнив при этом конкретные признаки этого сходства.Кроме того, чешский премьер выразил сомнение в способности его страны выполнить обязательства перед НАТО. По его словам, в 2026 году Чехия не сможет достичь целевого показателя альянса по расходам на оборону в размере 2% от ВВП.В качестве причины невыполнения этого обязательства Бабиш назвал бюджетный дефицит, с последствиями которого страна продолжает сталкиваться. Он пояснил, что эти проблемы возникли из-за действий предыдущего правительства Чехии.27 мая президент Чехии Петр Павел сообщил в интервью Financial Times, что с декабря количество государств, участвующих в чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины, сократилось в два раза. Подробнее в материале Число спонсоров снарядов для ВСУ сократилось вдвое - президент ЧехииБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Удар по ЗАЭС. Хроника событий на утро 31 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
чехия
украина
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102756/31/1027563174_47:0:1762:1286_1920x0_80_0_0_95b8c61fca411d36cc308591e5d77c6c.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, ес, financial times, чехия, украина.ру, украина, россия
Новости, ЕС, Financial Times, Чехия, Украина.ру, Украина, Россия

Премьер Чехии Бабиш сравнил развитие Евросоюза с закатом Римской империи

10:46 31.05.2026
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСаммит ЕС в Брюсселе
Саммит ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.05.2026
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш в интервью Financial Times заявил, что Евросоюз движется по пути, напоминающему закат Римской империи. Об этом 31 мая сообщает телеграм-канал "Украина.ру"
Председатель правительства Чехии Андрей Бабиш выступил с критической оценкой текущего состояния Европейского союза. В интервью британской газете Financial Times он заявил, что ЕС движется по пути, который напоминает закат Римской империи, не уточнив при этом конкретные признаки этого сходства.
Кроме того, чешский премьер выразил сомнение в способности его страны выполнить обязательства перед НАТО. По его словам, в 2026 году Чехия не сможет достичь целевого показателя альянса по расходам на оборону в размере 2% от ВВП.
В качестве причины невыполнения этого обязательства Бабиш назвал бюджетный дефицит, с последствиями которого страна продолжает сталкиваться. Он пояснил, что эти проблемы возникли из-за действий предыдущего правительства Чехии.
27 мая президент Чехии Петр Павел сообщил в интервью Financial Times, что с декабря количество государств, участвующих в чешской инициативе по закупке боеприпасов для Украины, сократилось в два раза. Подробнее в материале Число спонсоров снарядов для ВСУ сократилось вдвое - президент Чехии
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Удар по ЗАЭС. Хроника событий на утро 31 мая
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЕСFinancial TimesЧехияУкраина.руУкраинаРоссия
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
20:48Зеленский: у нас есть окно для переговоров с Россией до зимы
20:40Коррупция в оборонке Украины: пограничник и бизнесмен требовали $1 млн за контракт на дроны
20:20"Пусть русские повоюют": Келлог призвал не сдавать Донбасс и бросать украинцев в мясорубку
19:54ВС РФ прорывают оборону к востоку от Орехова
19:47Инструктор ВСУ признал, что Киев врет о перехвате инициативы на фронте
19:37Буданов* может стать новым главком ВСУ
19:27Зеленский пожаловался, что США не ответили на его срочное письмо
18:44Украина продолжает атаки на ЗАЭС. Итоги 31 мая
17:51Ловушка Фукидида в действии
17:47Эстония испугалась, что Запад пойдёт на мирные инициативы Москвы
17:28На Украине стартуют ЛГБТ*-парады, пока мужчины гибнут в окопах
17:15Советник министра обороны Украины признал бессилие перед российскими спутниками "Рассвет"
16:40Кличко назвал повышение тарифов в Киеве вынужденным
16:18ВСУ нанесли удар по школе бокса в Энергодаре
16:00Крокодил Годзилла Мариупольский – герой украинского безвременья
15:58МАГАТЭ осматривает повреждения на ЗАЭС после удара украинского дрона
15:36Москва подаст в суд ООН на Прибалтику за дискриминацию русских до конца года — Захарова
15:24Новости СВО к этому часу: ВС РФ штурмуют Константинову, горит склад в Днепропетровске
14:28Лукашенко обвинил Пашиняна во лжи своему народу из-за заявлений о газовых трубах
14:03Военкомы похитили еще одного священника УПЦ и удерживают его в ТЦК
Лента новостейМолния