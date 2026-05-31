Депутат Сейма призвал лишить Зеленского ордена Белого орла и заблокировать транзит оружия через Польшу
Польский парламентарий Влодзимеж Скалик потребовал немедленно лишить Владимира Зеленского высшей государственной награды Польши — ордена Белого орла, а также полностью заблокировать транзит западного оружия на Украину через ключевой хаб в Жешуве. Об этом 31 мая сообщает РИА Новости
Депутат Сейма Польши Влодзимеж Скалик призвал лишить Владимира Зеленского ордена Белого орла и заблокировать транзит оружия на Украину через Жешув. Своё заявление он опубликовал в социальной сети X, комментируя участие украинского лидера в церемонии перезахоронения одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника в Киевской области."Это неслыханный скандал. Если Владимир Зеленский останется среди лиц, удостоенных этой высшей польской награды, он будет позорить данный список. Он оскверняет этот особый орден", — написал политик.По мнению Скалика, Варшава не должна останавливаться на лишении награды. "Необходимо лишить Украину финансирования и закрыть Ясенку. Перестать вмешиваться в эту войну. Это не наша война", — подытожил Скалик.Орден Белого орла — высшая государственная награда Польши. Зеленский получил её 5 апреля 2023 года во время официального визита в Варшаву.Напомним, после участия Зеленского в перезахоронении деятеля ОУН* президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что крайне возмущён и разочарован героизацией преступников Киевом, и предложил рассмотреть вопрос о лишении украинского лидера награды.*ОУН — организация, запрещённая в России
*ОУН — организация, запрещённая в России
