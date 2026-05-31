Грязная бомба или удар по Мозырскому НПЗ: эксперт о "черных лебедях" агонизирующей Украины
Условия, при которых противник пойдет на неконтролируемую эскалацию — это ситуация "черного лебедя", которую невозможно предугадать. Пока все развивается постепенно, и представить большой взрыв сложно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
Условия, при которых противник пойдет на неконтролируемую эскалацию — это ситуация "черного лебедя", которую невозможно предугадать. Пока все развивается постепенно, и представить большой взрыв сложно. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте РФ Богдан Безпалько
Отвечая на вопрос журналиста о том, пойдет ли Украина на неконтролируемую эскалацию потому, что терпит поражение, эксперт заявил : это ситуация "черного лебедя", которую невозможно предугадать.
"Черный лебедь" — это непредсказуемое событие, которое имеет огромные последствия, но после своего наступления кажется закономерным. Термин популяризировал экономист Нассим Талеб, назвав его в честь открытия черных лебедей в Австралии, которое опровергло европейское убеждение, что лебеди бывают только белыми. Примерами "черных лебедей" считаются Первая мировая война, распад СССР и теракты 11 сентября.
"Пока все развивается постепенно. Темпы нашего наступления несколько возросли, но представить, что мы начнем какой-то большой ба-ба-бум, сложно", — заявил собеседник Украина.ру.
По мнению политолога, если Украина решит, что проигрывает, она может пойти на необдуманные действия. "Скажем, взорвать грязную бомбу или атаковать Мозырский НПЗ. Но это будет повод для того, чтобы дали ответ всеми возможными силами и ресурсами", — добавил Безпалько.
"Пока Зеленский не рассчитывает на резкие изменения в боевых действиях. Он призвал украинские элиты настраиваться на войну в течение двух-трех лет", — резюмировал политолог.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Богдан Безпалько: Если ВСУ станут обстреливать Белоруссию, "Герани" смогут бить по Украине с севера на юг" на сайте Украина.ру.
Украинские военные и эксперты паникуют по поводу скорого падения Константиновки. Подробнее об этом — в статье Дмитрия Ковалевича "Неизбежность падения Константиновки и "ослепление" ВСУ. Что говорят на Украине о ситуации на фронте" на сайте Украина.ру.
