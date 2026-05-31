https://ukraina.ru/20260531/ukraina-uzhe-ne-strana-a-poligon-uezzhayte-eksperty-i-politiki-o-situatsii-v-strane-1079625338.html

Украина уже не страна, а полигон, уезжайте! Эксперты и политики о ситуации в стране

Украина уже не страна, а полигон, уезжайте! Эксперты и политики о ситуации в стране - 31.05.2026 Украина.ру

Украина уже не страна, а полигон, уезжайте! Эксперты и политики о ситуации в стране

В экспертном сообществе обсуждают, зачем Владимиру Зеленскому нужны тыловые "барбершоп войска", смогут ли они справиться с подавлением недовольства в обществе. Думают и о том, как теперь будет действовать Россия для принуждения Киева к миру

2026-05-31T07:51

2026-05-31T07:51

2026-05-31T07:51

эксклюзив

россия

украина

владимир зеленский

дональд трамп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/04/1b/1078357590_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_4cc7925da34199e77fbd30f61ce6c5a1.png

Украина ради своего же блага должна добиваться прочного мира с Россией, заявил бывший глава правительства Украины Николай Азаров. Он в своём телеграм-канале задал вопрос, устраивает ли украинцев сохранение Украины как анти-России? Ведь это означает бесконечную войну.И обратился к украинцам: "Неужели вы хотите свою жизнь, жизнь своих детей и внуков посвятить беспрерывной войне с Россией? Мы хотим добиться долговременного мира? Или мы хотим жить в условиях постоянных бомбёжек, сидеть по 12-20 часов без света воды и отопления".Многим и многим украинцам никакая война не нужна, они не поклоняются Бандере, Мельнику и Петлюре, они знают, что Зеленский, обещавший мир, обманул их. Но сегодня никто на Украине без риска для себя и для своих близких не может завить о необходимости мира с Россией.В Кременчуге Полтавской области неонацисты "наехали" на рэпера, записавшего трек с критикой силовой мобилизации и действий ТЦК. Видео мгновенно стало вирусным в сети. Наци-радикалы явились на концерт рэпера и в нецензурной форме потребовали удалить трек и принести публичные извинения тэцэкашникам. Видеозапись этого визита тыловых "патриотов" тоже широко разошлась по сети.Режим держит в тылу на зарплате "барбершоп войска" охранителей именно для того, чтобы кошмарить "мирняк", который вдруг "вздумает открыть рот и критиковать политику партии", описывает ситуацию популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный".Авторы канала советуют украинцам уезжать из страны и не верить обещаниям политиков: "Никакой "европейской жизни" вам никто не сделает и в ЕС рабов брать не будут, но обещать будут всегда, чтобы вы продолжали дохнуть за их интересы"."Легитимный" пишет, что "Украина — это уже не страна, это полигон, где нет места для нормальной жизни в ближайшие годы".Вот только уехать могут далеко не все, не у всех есть куда ехать, на какие деньги, а для многих граница — на замке.Зеленскому и его клике нужна именно вечная война, на войне и на крови они обогащаются, только в таких условиях они могут продлевать время своего пребывания во власти.Чтобы продолжать воевать, Киеву нужна помощь Запада. На днях Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу и Конгрессу с открытым письмом, в котором просит, в частности, срочно нарастить поставки Киеву ракет для системы ПВО Patriot.Болгарский политик и политолог Пламен Пасков, комментируя эту просьбу Зеленского, отметил, что вряд ли он получит ракеты до конца года, поскольку США в войне с Ираном за неделю потратили свой годовой запас этих ракет и быстро восполнить запасы не получится при всём желании.А что Россия? Удар ВС РФ по Киеву в ночь на прошлое воскресенье Пасков назвал "странным ударом возмездия", но подчеркнул, что эта атака выявила недостаток в ПВО столицы Украины.Почему удар "странный"? Утверждается, что били и будут бить по командным пунктам и по центрам принятия решений. Но самый большой вопрос — что именно в Москве считают центрами принятия решений, сказал болгарский политолог в эфире интернет-канала Politeka. Он напомнил, что ни Кабмин Украины, ни Банковая, ни Конча-Заспа не пострадали, у них, вероятно, "есть какой-то энергетический щит". И добавил, что настоящие центры принятия решений находятся в Брюсселе и в Вашингтоне, вероятно, в России это знают.Пасков подверг критике звучащие иногда призывы применить ТЯО на территории Украины, отметив, что это приведёт к многочисленным жертвам среди мирного населения. Однако выразил опасение, что эскалация с применением других средств практически неизбежна.О неизбежности обострения конфликта говорит и директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин.По его мнению, раз Киев не устраивает "дух Анкориджа", раз противник не соглашается даже на щадящие условия, то к миру его будут принуждать путём именно эскалации боевых действий."Речь может пойти об уничтожении ключевых правительственных зданий на определенном этапе при дальнейшей эскалации. Это могут быть внезапные удары в дневное время. Это будет сопровождаться гибелью какого-то количества чиновников. Возможны удары по местам проживания украинской элиты. Это будет примерно так, как это делали США в отношение иранского руководства", - сказал Кашин в интервью изданию Украина.ру.Он добавил, что это не приведёт к быстрому коллапсу киевского режима, но тут важна последовательность в действиях — инфраструктура Украины создавалась в советские годы "в расчёте на локальную вону в Европе", потому с ней "так непросто".Но что с ракетами для Киева? Экс-советник Леонида Кучмы, украинский политолог и экономист Олег Соскин полагает, что Зеленский написал письмо Трампу уже "в полном отчаянии".Экс-советник в очередном выпуске своего видеоблога заявил, что Зеленскому не удалось реализовать ни один из его планов и не удалось сохранить поставки западного оружия на Украину.С точки зрения дипломатии это обращение Зеленского к Трампу "является просто криком", заявил украинский политолог Руслан Бортник. По его словам, это открытое публичное обращение, что позволяет считать его формой политического давления на администрацию Белого дома. Поскольку письмо адресовано не только Трампу, но и Конгрессу и даже "всем американцам" — можно утверждать, что поставлена цель оказать давление и на общественное мнение в США. Получится ли? Увидим.Обсуждают и положение дел на информационном и культурном фронтах.Кто-то на Украине считает российскую пропагандистскую и — шире — информационную машину малоэффективной, а кто-то, напротив, называет её работу "филигранной". Такую оценку дал на киевском StratCom Forum 2026 представитель "Культурных сил Украины", военнослужащий ВСУ Виталий Охрименко.Он в своём выступлении назвал направления такой эффективной работы РФ по влиянию на умы на Украине."Они работают на демонизацию нашей власти, они работают на разрыв внутри нас, то есть гражданские-военные, военные-ТЦК, тема мигрантов", - заявил украинский военный, слова которого приводит издание "ПолитНавигатор".Кроме того, добавил Охрименко, идёт успешная работа и по другим направлениям, например, в плане восприятия украинцами международной поддержки и формирования у них ощущения беспомощности. Всё это проявляется в культурной сфере, где "мы видим очень филигранную работу России против нас" (против киевского режима и его сторонников — ред.).При этом, по мнению украинского военного пропагандиста, работа эта идёт, "в первую очередь, не через информационную историю, они (россияне — ред.) работают гораздо глубже, работая с акторами на нашем поле..."Охрименко при этом отметил, что в РФ к этой работе подходят стратегически, "потому что у них есть институции, у них есть опыт".Но и без всякого вмешательства российских бойцов культурного и информационного фронта внутри Украины начинают происходить события, которые должны бы серьёзно насторожить власть имущих. Об одном из таких знаковых событий рассказал популярный блогер, известный как "Колобок из Одессы".Он со ссылкой на свои источники поведал, что один из депутатов от правящей партии "Слуга народа" крайне неудачно пообщался с работягами на одном из своих предприятий в Николаеве, которым сообщал классическое, что "денег нет, но вы..." — и в итоге даже охрана ему не помогла, пришлось по возвращении в Киев гримировать лицо, дабы скрыть следы "общения".Народ уже ничего не боится, понимает, что дальше будет только хуже, сделал вывод блогер. По его словам, депутаты-"слуги народа" это тоже хорошо понимают. И боятся они не столько российских ракет, от них им есть где прятаться - в построенных ещё при Советском Союзе надёжных бункерах. А боятся они "своего народа, которого ещё 22 миллиона, и могут они где-нибудь на Троещине (окраинный район Киева — ред.) кортеж депутатский обступить, из машинки выколупать и задать вопрос".Самые проворные депутаты уже убежали, но никто не забудет, за что они жали кнопки в Верховной Раде, потому их достанут и в Вене, и в Милане, и где бы то ни было ещё, предрекает "Колобок". По его мнению, достанут депутатов-беглецов не беженцы, а сами же украинские военные, бывшие бусифицированные, у которых есть веские причины поискать встречи с ними.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористовПодробнее о происходящем на Украине и вокруг — в материале Сергея Зуева "Кто на самом деле убивает Украину как нацию и государство. Эксперты о ситуации в стране и вокруг неё"

https://ukraina.ru/20260531/zapadnaya-ukraina-za-minuvshuyu-nedelyu-mobilizatsiya-mertvykh-dush-i-korruptsionnyy-skandal-1079624172.html

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Сергей Зуев

Сергей Зуев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Сергей Зуев

эксклюзив, россия, украина, владимир зеленский, дональд трамп