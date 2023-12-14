Евросоюз постановил начать переговоры о приёме в ЕС Украины и Молдавии - 14.12.2023 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20231214/1052132089.html
Евросоюз постановил начать переговоры о приёме в ЕС Украины и Молдавии
Евросоюз постановил начать переговоры о приёме в ЕС Украины и Молдавии - 14.12.2023 Украина.ру
Евросоюз постановил начать переговоры о приёме в ЕС Украины и Молдавии
Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил о том, что страны ЕС приняли решение начать переговоры о приёме Украины и Молдавии в сообщество. Он назвал это постановление саммита "символом надежды для народов этих стран и европейского контингента". Соответствующий пост он опубликовал в соцсети Х
2023-12-14T21:01
2023-12-14T21:01
новости
украина
евросоюз
молдавия
членство
грузия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103398/78/1033987835_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_5912c2fffee22f1e7df4a146496395cf.jpg.webp
Кроме того, он добавил, что в ЕС также приняли решение предоставить Грузии статус кандидата на вступление. Перед Боснией и Герцеговиной откроются новые возможности как только этой страной будет достигнут "необходимый уровень соответствия критериям членства", добавил глава Евросовета. Для принятия решения соответствующий отчёт будет предоставлен к марту 2024 года. Напомним, переговоры о вступлении в ЕС не определяют конкретных сроков для приема страны в Евросоюз. По примеру некоторых стран, они могут длиться неограниченное количество лет.
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2023
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103398/78/1033987835_0:0:1708:1280_1920x0_80_0_0_36914b4a6bf552be7c5a90835eba0e5f.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, евросоюз, молдавия, членство, грузия
Новости, Украина, Евросоюз, Молдавия, членство, Грузия

Евросоюз постановил начать переговоры о приёме в ЕС Украины и Молдавии

21:01 14.12.2023
 
© Фото : CC0, Pixabay
- РИА Новости, 1920, 14.12.2023
© Фото : CC0, Pixabay
Читать в
Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил о том, что страны ЕС приняли решение начать переговоры о приёме Украины и Молдавии в сообщество. Он назвал это постановление саммита "символом надежды для народов этих стран и европейского контингента". Соответствующий пост он опубликовал в соцсети Х
"Европейский совет принял решение открыть переговоры о вступлении с Украиной и Молдавией", - написал Мишель.
Кроме того, он добавил, что в ЕС также приняли решение предоставить Грузии статус кандидата на вступление. Перед Боснией и Герцеговиной откроются новые возможности как только этой страной будет достигнут "необходимый уровень соответствия критериям членства", добавил глава Евросовета.
Для принятия решения соответствующий отчёт будет предоставлен к марту 2024 года.
Напомним, переговоры о вступлении в ЕС не определяют конкретных сроков для приема страны в Евросоюз. По примеру некоторых стран, они могут длиться неограниченное количество лет.
 
НовостиУкраинаЕвросоюзМолдавиячленствоГрузия
 
Архив
RSS
© 2022 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
21:21Зеленский в ФРГ встретился с командованием армии США
21:01Евросоюз постановил начать переговоры о приёме в ЕС Украины и Молдавии
20:47Ставки высоки, и может дойти до ядерной войны: Ищенко о страхах Европы и рисках для России
20:43В США одобрили оборонный бюджет: $300 млн в нём - для Украины
20:25В Германии судят шпиона, который продал ФСБ данные о тактике и потерях ВСУ – Bild
19:59Данилов отчитал журналиста за вопрос о неудачах ВСУ
19:46Пикирующая нация
19:38Ветеран спецподразделений МВД о "Слове пацана", московских бандах и перестроечном криминале Кривбасса
19:35Зеленский прибыл с неанонсированным визитом в Германию
19:17В Днепропетровске гремят взрывы
19:05Конгресс ушёл на каникулы не согласовав помощь Киеву – Белый дом
18:43В Германии могут ввести чрезвычайную ситуацию из-за победы РФ на Украине
18:37Реакция на итоги года с Владимиром Путиным. Итоги 14 декабря на Украине
18:19Зеленского не позвали на саммит ЄС из-за Орбана — Politico
18:09"Люди в Европе не поймут": Зеленский попытался напугать европейцев Путиным
17:54Украина как серая зона, фронт после освобождения Марьинки. О чём говорили эксперты 14 декабря
17:42Участникам СВО в Крыму бесплатно дадут 730 земельных участков - Аксенов
17:39Петр Скоробогатый: Владимир Путин назвал причину сумасшествия, которое ВСУ устроили на Днепре
17:37Западу придётся отказаться от идеи победы над Россией - Нарышкин
17:29Владимир Мамонтов о прямой линии Путина: Президент точно знает, что нужно делать на Украине
Лента новостейМолния