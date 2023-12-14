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Евросоюз постановил начать переговоры о приёме в ЕС Украины и Молдавии
Евросоюз постановил начать переговоры о приёме в ЕС Украины и Молдавии - 14.12.2023 Украина.ру
Евросоюз постановил начать переговоры о приёме в ЕС Украины и Молдавии
Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил о том, что страны ЕС приняли решение начать переговоры о приёме Украины и Молдавии в сообщество. Он назвал это постановление саммита "символом надежды для народов этих стран и европейского контингента". Соответствующий пост он опубликовал в соцсети Х
2023-12-14T21:01
2023-12-14T21:01
2023-12-14T21:01
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грузия
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Кроме того, он добавил, что в ЕС также приняли решение предоставить Грузии статус кандидата на вступление. Перед Боснией и Герцеговиной откроются новые возможности как только этой страной будет достигнут "необходимый уровень соответствия критериям членства", добавил глава Евросовета. Для принятия решения соответствующий отчёт будет предоставлен к марту 2024 года. Напомним, переговоры о вступлении в ЕС не определяют конкретных сроков для приема страны в Евросоюз. По примеру некоторых стран, они могут длиться неограниченное количество лет.
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, украина, евросоюз, молдавия, членство, грузия
Новости, Украина, Евросоюз, Молдавия, членство, Грузия
Евросоюз постановил начать переговоры о приёме в ЕС Украины и Молдавии
Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил о том, что страны ЕС приняли решение начать переговоры о приёме Украины и Молдавии в сообщество. Он назвал это постановление саммита "символом надежды для народов этих стран и европейского контингента". Соответствующий пост он опубликовал в соцсети Х
"Европейский совет принял решение открыть переговоры о вступлении с Украиной и Молдавией", - написал Мишель.
Кроме того, он добавил, что в ЕС также приняли решение предоставить Грузии статус кандидата на вступление. Перед Боснией и Герцеговиной откроются новые возможности как только этой страной будет достигнут "необходимый уровень соответствия критериям членства", добавил глава Евросовета.
Для принятия решения соответствующий отчёт будет предоставлен к марту 2024 года.
Напомним, переговоры о вступлении в ЕС не определяют конкретных сроков для приема страны в Евросоюз. По примеру некоторых стран, они могут длиться неограниченное количество лет.