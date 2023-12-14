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Евросоюз постановил начать переговоры о приёме в ЕС Украины и Молдавии

Евросоюз постановил начать переговоры о приёме в ЕС Украины и Молдавии - 14.12.2023 Украина.ру

Евросоюз постановил начать переговоры о приёме в ЕС Украины и Молдавии

Глава Евросовета Шарль Мишель сообщил о том, что страны ЕС приняли решение начать переговоры о приёме Украины и Молдавии в сообщество. Он назвал это постановление саммита "символом надежды для народов этих стран и европейского контингента". Соответствующий пост он опубликовал в соцсети Х

2023-12-14T21:01

2023-12-14T21:01

2023-12-14T21:01

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Кроме того, он добавил, что в ЕС также приняли решение предоставить Грузии статус кандидата на вступление. Перед Боснией и Герцеговиной откроются новые возможности как только этой страной будет достигнут "необходимый уровень соответствия критериям членства", добавил глава Евросовета. Для принятия решения соответствующий отчёт будет предоставлен к марту 2024 года. Напомним, переговоры о вступлении в ЕС не определяют конкретных сроков для приема страны в Евросоюз. По примеру некоторых стран, они могут длиться неограниченное количество лет.

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2023

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, евросоюз, молдавия, членство, грузия