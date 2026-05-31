Интеграция не удалась: украинцы в Польше предпочли русский польскому
2026-05-31T12:48
2026-05-31T12:50
Интеграция не удалась: украинцы в Польше предпочли русский польскому

12:48 31.05.2026 (обновлено: 12:50 31.05.2026)
 
Украинские мигранты, работающие в Польше, в основном разговаривают между собой на русском языке, рассказал РИА Новости владелец одного из ресторанов в Варшаве.
По его словам, в большинстве рабочих коллективов основную часть сотрудников составляют украинцы.
"Русский язык очень часто используется как универсальный для общения между людьми с разным уровнем знания польского. Выбор падает именно на русский потому, что огромная часть трудовых мигрантов прибывает из регионов, где русский язык был или остаётся распространённым в повседневной жизни", — пояснил ресторатор.
Он также добавил, что работодатели в первую очередь ориентируются на выполнение рабочих задач, а не на языковую интеграцию сотрудников.
"В результате в некоторых сегментах рынка труда Польши формируется многоязычная среда, где польский язык используется ограниченно, а основное общение между мигрантами происходит на русском или смешанных языковых формах", — заключил собеседник агентства.
31 мая РИА Новости сообщило, что польский парламентарий Влодзимеж Скалик потребовал лишить Зеленского ордена Белого орла и полностью заблокировать транзит оружия на Украину через хаб в Жешуве.
