Интеграция не удалась: украинцы в Польше предпочли русский польскому

Украинские трудовые мигранты в Польше в повседневной работе преимущественно используют русский язык для общения друг с другом. Об этом 31 мая сообщает РИА Новости со ссылкой на владельца одного из варшавских ресторанов

2026-05-31T12:48

Украинские мигранты, работающие в Польше, в основном разговаривают между собой на русском языке, рассказал РИА Новости владелец одного из ресторанов в Варшаве.По его словам, в большинстве рабочих коллективов основную часть сотрудников составляют украинцы. "Русский язык очень часто используется как универсальный для общения между людьми с разным уровнем знания польского. Выбор падает именно на русский потому, что огромная часть трудовых мигрантов прибывает из регионов, где русский язык был или остаётся распространённым в повседневной жизни", — пояснил ресторатор.Он также добавил, что работодатели в первую очередь ориентируются на выполнение рабочих задач, а не на языковую интеграцию сотрудников."В результате в некоторых сегментах рынка труда Польши формируется многоязычная среда, где польский язык используется ограниченно, а основное общение между мигрантами происходит на русском или смешанных языковых формах", — заключил собеседник агентства.31 мая РИА Новости сообщило, что польский парламентарий Влодзимеж Скалик потребовал лишить Зеленского ордена Белого орла и полностью заблокировать транзит оружия на Украину через хаб в Жешуве.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Удар по ЗАЭС. Хроника событий на утро 31 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

