Метеор мощностью 300 тонн прогремел над американским штатом
Метеор, из-за которого жители американского штата Массачусетс слышали громкий грохот, распался в земной атмосфере со взрывом мощностью около 300 тонн в тротиловом эквиваленте. Об этом 31 мая заявили в американском космическом агентстве НАСА
Метеор, вызвавший громкие звуки в американском штате Массачусетс, распался в атмосфере на высоте около 64 километров. Мощность взрыва при этом составила примерно 300 тонн в тротиловом эквиваленте, сообщили в НАСА."Метеор, по-видимому, распался на высоте около 40 миль (64 километра) над северо-востоком Массачусетса и юго-востоком Нью-Гэмпшира. Энергия, высвободившаяся при разрушении, оценивается примерно в 300 тонн в тротиловом эквиваленте, что и объясняет громкий звук", — говорится в сообщении НАСА, опубликованном в соцсети X.Ранее агентство Associated Press со ссылкой на специалистов Американского метеорного общества передавало, что причиной сильного грохота в Массачусетсе стал вход метеора в атмосферу Земли. Данные НАСА подтвердили эту версию и уточнили параметры явления.
