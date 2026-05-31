Владимир Джаралла: Россия прорвет дроновую блокаду Крыма, когда технологически победит Украину и Европу

2026-05-31T07:00

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал крымский политолог Владимир ДжараллаСейчас поступают много панических сообщений о том, что Украина фактически приступила к дроновой блокаде Крыма. Говорится и об охоте беспилотников за бензовозами на сухопутной трассе через Мариуполь, и о многочасовых пробках на Керченском мосту. Общие настроения наблюдателей таковы, что без своевременно предпринятых мер нас может ждать очень "веселое" лето.- Владимир, как вы на бытовом уровне воспринимаете весь этот ажиотаж в СМИ?- Спокойно.Крым уже не раз сталкивался с подобными трудностями. Достаточно вспомнить энергетическую блокаду зимой 2015 года, когда почти четыре месяца мы в прямом смысле жили без электричества. Для нас это было знаковое событие. Во-первых, мы сплотились на уровне личностного общения. Во-вторых, это показало, что наш выбор был верным. Россия блестяще справилась с этим вызовом при помощи своего энергомоста, который вернул Крым к нормальной жизни. Поэтому сегодняшние трудности были ожидаемы. Жаловаться на них было бы тоже самое, что жаловаться на погоду.Что происходит на практике?Заметны колебания даже не цен, а поставок бензина на АЗС. В этом плане указ севастопольского губернатора об ограничении в 20 литров на один бак сыграл даже более отрицательную, чем реальная нестабильность на различных заправках. Почему я так думаю? Потому что на практике пока нет жалоб на то, что кто-то стоял в громадной очереди или вообще не смог заправиться. То есть пока тот уровень, который был и в обычной жизни, сохраняется.Продукты в магазинах находятся в прежнем количестве. Да, все жалуются на рост цен, но это можно назвать обычным бытовым ворчанием, потому что то же самое происходит по всей России.Что действительно беспокоит? Это то, что все чаще и чаще мы становимся свидетелями работы ПВО и ночных налетов дронов. Это тревожно. Женщины эмоционально реагируют. Правда, потом все успокаиваются: "Хорошо, что наши все сбивают".К сожалению, в силу интенсивности атак происходят трагедии. Гибель людей воспринимается со скорбью. На бытовом уровне действительно чаще всего обсуждается, что ранее безопасный сухопутный мост в Крым оказывается под ударом. Мои знакомые рассказывали, что когда они были в поездке, обломки летевшего над ними беспилотника (к счастью, без заряда) упали на крышу автобуса. Мягко говоря, это неприятно.Особенно с тревогой это обсуждают те, кто рассчитывал на курортный сезон. Понятно, что туристы сейчас задумываются о личной безопасности. Но тут можно вспомнить лето 2023 года, когда Украина вовсю кричала о контрнаступе и о ракетных ударах по Крымскому мосту, но никакого срыва курортного сезона не произошло. А к пробкам на мосту все привыкли. Они неизбежны, поскольку это связано с работой ПВО и безопасностью на море.То есть в целом все в Крыму спокойно. Атаки беспилотников воспринимаются с тревогой. Но это в очередной раз убеждает нас в правоте нашего выбора и личностной солидарности для решения бытовых вопросов. А все разговоры о панике и топливном голоде относятся к дезинформации. Пока серьезных неудобств не наблюдается.- Есть ли смысл сравнивать, где сейчас сложнее: в Крыму или на территории подконтрольных нам Запорожской/Херсонской областей?- Примерно одинаково. Просто Запорожская и Херсонская области уже довольно долго существуют в таком же режиме, в котором сейчас существуем мы. То есть тут речь не о том, кому тяжелее, а о том, как к этому адаптироваться. Они к этому привыкли, а для Крыма это в новинку.- Что делать с обстрелами наших трасс? Это техническая проблема или организационная?- Я не эксперт по ПВО. Но очевидно, что мы наблюдаем очередной виток противостояния меча и щита. Украина при поддержке европейцев наладила производство дронов и организационно отрабатывает их применение. Следующим шагом будет выработка мер противодействия со стороны России. Именно так мы должны это оценивать: с холодной головой и рациональным образом.- Обсуждаются ли в Крыму на полном серьезе некоторые экзотические идеи, чтобы доставлять топливо по трубопроводам или с помощью больших грузовых беспилотников?- Большие грузовые беспилотники бесполезны. Пока они не могут доставлять топливо в таких объемах, чтобы что-то существенно обеспечить. Идея с трубопроводом получше, но это возможно только в том случае, если все остальные пути снабжения будут полностью отрезаны на длительный срок. Пока такой опасности не видно. Повторюсь, все будет зависеть от того, насколько быстро будут выработаны контрмеры.- Вы в целом как чувствуете, сумеем ли мы избежать "веселого" лета для Крыма?- А что мы имеем в виду под словом "веселое"?Массовой паники в Крыму точно не будет. Я понимаю, что эта фраза заезженная, но мы сделали свой выбор еще в 2014 году, и за все эти 12 лет каждый раз убеждались в правильности своего выбора. Более того, ради нашего выбора мы прошли тяжелые испытания, которые были преодолены при поддержке всей остальной России.Конечно, у нас есть и вечные внутренние сложности, и накопившиеся внутрироссийские проблемы. У нас тоже не всем нравится ограничения доступа в интернет. Но все эти общие рассуждения сейчас отходят на второй план. Мы понимаем, что вопросы безопасности и боевых действий сейчас важнее всего.Возможна ли паника среди желающих поехать в Крым на отдых? Тут, к сожалению, мы не можем ничего предугадать и кого-то успокоить. Но, как я уже сказал, в 2023 году на фоне информационной паники по поводу контрнаступа курортный сезон прошел неплохо. И самое главное, что туристы ничего подобного тут не ощущали. И сейчас все зависит от того, как долго продлится эта дроновая волна Украины при поддержке Евросоюза.Повторюсь, у крымчан все недовольство местными властями отошло на второй план. Мы понимаем, что все мы в одной лодке под названием "Крым". Может быть, это звучит пафосно. Но именно эти моменты включаются в регионе во время тяжких испытаний.- Я еще должен задать традиционный вопрос, как на это отвечать. Может ли дойти дело до соревнования, между тем, кто больше сожжет бензовозов на дорогах в Крым и кто больше разбомбит зданий в центре Киева?- Более простым решением является ликвидация Зеленского по примеру того, как это делали США со своими внешнеполитическими противниками. Если Зеленского не будет, то это запустит следующий сценарий.Согласно конституции Украины, в случае гибели президента власть переходит к премьер-министру. Эту должность сейчас занимает женщина, имя которой никто не может вспомнить (Юлия Свириденко-ред.). Это свидетельствует о ее нулевом политическом весе. Поэтому реальная власть будет у Буданова*. Учитывая, что он тесно связан и с США, с и европейскими элитами, это открывает возможность перемирие и организация выборов, после которых к власти придет либо он, либо Залужный.Понятно, что это будет передышка перед возобновлением боевых действий. Но мы можем воспользоваться этой паузой и получше к ним подготовиться.В условиях, когда Украина сформировала стену дронов, разговоры о большом летнем наступлении отходят на задний план. Тем не менее, во многих вопросах даже сейчас Россия обладает значительным преимуществом над Украиной. Схватка продолжается.Более того, до сих пор непонятно, почему морские дроны могут атаковать наши суда у берегов Турции? Очевидно, что это делается под прикрытием западных спецслужб. Запуски осуществляются с кораблей, которые проходят там транзитом. Также существуют серьезные подозрения, что атаки беспилотников по Уралу осуществляются либо с территории соседних стран, либо диверсионными группами на российской территории.То есть за кулисами идет ожесточенная схватка спецслужб, о победах в которых мы узнаем гораздо позже, чем о нападениях на нас.Пока мы имеем дело с рутиной боевых действий. А о масштабе ударов по Киеву и о том, началась ли охота за Зеленским, мы узнаем позднее.* Внесен в РФ в список экстремистов и террористов.

Кирилл Курбатов

