Захарова ответила на слова американского астронавта о "воровстве" в космосе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего астронавта США Марка Келли, который назвал российских космонавтов "ворами". Об этом 31 мая сообщает издание "Известия"

2026-05-31T12:25

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова мая прокомментировала высказывание американского политика и бывшего астронавта Марка Келли, который назвал российских космонавтов "ворами".Келли, выступая на форуме по безопасности в Одессе, заявил, что россиянам якобы важнее "найти что украсть" в космосе, чем добиться там успеха."Единственное, что российские космонавты украли — это победу в космической гонке у США", — отметила Захарова в беседе с "Известиями". Дипломат подчеркнула, что именно СССР первым запустил в космос искусственный спутник Земли и человека.24 апреля, Захарова заявляла, что политика США и их союзников в космосе становится всё более агрессивной. По её словам, Вашингтон готовится разместить в космосе вооружения и открыто заявляет о стремлении к абсолютному доминированию в околоземном пространстве. Российская сторона, как отметила представитель МИД, исследует космос исключительно в мирных целях и не угрожает активности других государств.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Удар по ЗАЭС. Хроника событий на утро 31 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

