https://ukraina.ru/20260531/zakharova-otvetila-na-slova-amerikanskogo-astronavta-o-vorovstve-v-kosmose-1079629085.html
Захарова ответила на слова американского астронавта о "воровстве" в космосе
Захарова ответила на слова американского астронавта о "воровстве" в космосе - 31.05.2026 Украина.ру
Захарова ответила на слова американского астронавта о "воровстве" в космосе
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего астронавта США Марка Келли, который назвал российских космонавтов "ворами". Об этом 31 мая сообщает издание "Известия"
2026-05-31T12:25
2026-05-31T12:25
2026-05-31T12:25
новости
россия
мария захарова
мид
украина.ру
одесса
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1f/1049063818_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_845cd17914fe099e7347687539b1a25a.jpg
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова мая прокомментировала высказывание американского политика и бывшего астронавта Марка Келли, который назвал российских космонавтов "ворами".Келли, выступая на форуме по безопасности в Одессе, заявил, что россиянам якобы важнее "найти что украсть" в космосе, чем добиться там успеха."Единственное, что российские космонавты украли — это победу в космической гонке у США", — отметила Захарова в беседе с "Известиями". Дипломат подчеркнула, что именно СССР первым запустил в космос искусственный спутник Земли и человека.24 апреля, Захарова заявляла, что политика США и их союзников в космосе становится всё более агрессивной. По её словам, Вашингтон готовится разместить в космосе вооружения и открыто заявляет о стремлении к абсолютному доминированию в околоземном пространстве. Российская сторона, как отметила представитель МИД, исследует космос исключительно в мирных целях и не угрожает активности других государств.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Удар по ЗАЭС. Хроника событий на утро 31 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
одесса
сша
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/1f/1049063818_199:0:2930:2048_1920x0_80_0_0_c1320101582d6d7a8e8d3275b0a3a2e7.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, мария захарова, мид, украина.ру, одесса, сша
Новости, Россия, Мария Захарова, МИД, Украина.ру, Одесса, США
Захарова ответила на слова американского астронавта о "воровстве" в космосе
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего астронавта США Марка Келли, который назвал российских космонавтов "ворами". Об этом 31 мая сообщает издание "Известия"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова мая прокомментировала высказывание американского политика и бывшего астронавта Марка Келли, который назвал российских космонавтов "ворами".
Келли, выступая на форуме по безопасности в Одессе, заявил, что россиянам якобы важнее "найти что украсть" в космосе, чем добиться там успеха.
"Единственное, что российские космонавты украли — это победу в космической гонке у США", — отметила Захарова в беседе с "Известиями".
Дипломат подчеркнула, что именно СССР первым запустил в космос искусственный спутник Земли и человека.
24 апреля, Захарова заявляла, что политика США и их союзников в космосе становится всё более агрессивной. По её словам, Вашингтон готовится разместить в космосе вооружения и открыто заявляет о стремлении к абсолютному доминированию в околоземном пространстве. Российская сторона, как отметила представитель МИД, исследует космос исключительно в мирных целях и не угрожает активности других государств.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Удар по ЗАЭС. Хроника событий на утро 31 мая
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру