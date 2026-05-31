Захарова ответила на слова американского астронавта о "воровстве" в космосе - 31.05.2026 Украина.ру
Захарова ответила на слова американского астронавта о "воровстве" в космосе
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление бывшего астронавта США Марка Келли, который назвал российских космонавтов "ворами". Об этом 31 мая сообщает издание "Известия"
2026-05-31T12:25
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова мая прокомментировала высказывание американского политика и бывшего астронавта Марка Келли, который назвал российских космонавтов "ворами".Келли, выступая на форуме по безопасности в Одессе, заявил, что россиянам якобы важнее "найти что украсть" в космосе, чем добиться там успеха."Единственное, что российские космонавты украли — это победу в космической гонке у США", — отметила Захарова в беседе с "Известиями". Дипломат подчеркнула, что именно СССР первым запустил в космос искусственный спутник Земли и человека.24 апреля, Захарова заявляла, что политика США и их союзников в космосе становится всё более агрессивной. По её словам, Вашингтон готовится разместить в космосе вооружения и открыто заявляет о стремлении к абсолютному доминированию в околоземном пространстве. Российская сторона, как отметила представитель МИД, исследует космос исключительно в мирных целях и не угрожает активности других государств.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Удар по ЗАЭС. Хроника событий на утро 31 маяВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
12:25 31.05.2026
 
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова мая прокомментировала высказывание американского политика и бывшего астронавта Марка Келли, который назвал российских космонавтов "ворами".
Келли, выступая на форуме по безопасности в Одессе, заявил, что россиянам якобы важнее "найти что украсть" в космосе, чем добиться там успеха.
"Единственное, что российские космонавты украли — это победу в космической гонке у США", — отметила Захарова в беседе с "Известиями".
Дипломат подчеркнула, что именно СССР первым запустил в космос искусственный спутник Земли и человека.
24 апреля, Захарова заявляла, что политика США и их союзников в космосе становится всё более агрессивной. По её словам, Вашингтон готовится разместить в космосе вооружения и открыто заявляет о стремлении к абсолютному доминированию в околоземном пространстве. Российская сторона, как отметила представитель МИД, исследует космос исключительно в мирных целях и не угрожает активности других государств.
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
