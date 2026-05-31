Замполит батальона Андрей Кудря: бойцу на войне очень важно чувствовать себя нужным

О важности работы военных водителей, профессиональном празднике, мотивации личного состава, а также о ситуации на военных дорогах журналисту издания Украина.ру рассказал замкомандира ремонтно-восстановительного батальона по военно-политической работе 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр", старший лейтенант Андрей Кудря

2026-05-31T12:04

- Предлагаю начать с приятного. У вас профессиональный праздник – День военного автомобилиста. Что он значит для вас?- Да, есть такое. Военный автомобилист – это ну очень нужная на фронте профессия. Все грузы, необходимые фронту, включая боеприпасы и продукты питания, доставляются именно нашими ребятами. Благодаря их отваге на позиции попадает все то, без чего нельзя обойтись. Причем доставляется точно и в срок. Так мы вместе приближаем победу.- Сегодня эта профессия является еще и одной из наиболее опасных на фронте…- Да, противник стал применять заметно больше разнообразных беспилотных летательных аппаратов. В том числе и по тыловым районам. По участкам, где, казалось бы, можно немного расслабиться, будучи уверенным, что уж там все спокойно. На самом же деле расслабляться нельзя нигде. Очевидно, что враг пытается "резать" нашу логистику, дестабилизировать фронт.Наша задача – не дать ему такой возможности. Потому "обвариваем" транспортные средства, укрепляем рабицей и так далее, устанавливаем средства РЭБ. В общем, делаем все, чтобы обезопасить водителя и защитить автомобиль.- Перед записью интервью мы поприсутствовали на церемонии награждения личного состава. Расскажете об этом?- Ежегодно, 29 мая мы отмечаем День военного автомобилиста и стараемся в этот день поощрить отличившихся ребят, дополнительно замотивировать их. Сегодня наградили парней нагрудными знаками "Отважный", объявили благодарность наиболее достойным, вручили грамоты, а особо отличившимся вручили в подарок часы "Армия России".Бойцу на войне очень важно чувствовать себя нужным, полезным. Ему важно знать, что Родина видит и ценит его нелегкий ежедневный труд. Это придает военнослужащему сил.- За двенадцать лет на войне я приблизительно миллион раз слышал от бойцов, что не за награды воюют. Однако же награды – это еще и способ показать военнослужащему, что он все делает правильно. Верно?- Я думаю, что любая награда, как поощрение, бойцом ценится. Притом, что не за награды воюют, конечно. Он же чувствует, что в подразделении его ценят, уважают. К тому же солдат, получая награды, делится хорошей новостью с близкими. Мама, отец, жена, дети… Все понимают, что их отец, муж, сын хорошо делает свое дело в интересах Родины. Это ведь тоже немаловажно.- Вы ранее заговорили о контрмерах, которые применяются, чтобы обезопасить водителя и защитить автомобиль. Но еще каких-то четыре года назад в армии ничего подобного не использовалось. Как вы разрабатывали защитные средства? Как выясняли, что работает, а что – нет?- Благодаря военнослужащим, которые прибывают к нам из разных подразделений. У нас постоянно идет обмен опытом. Кто-то делает так, а кто-то иначе. Плюс – у нас же есть контингент не только водителей, но и мастеров по ремонту техники. Люди собираются вместе, планируют, предлагают. Утверждаем, производим "обварку".Кто-то попадает под атаку, возвращается на базу, делится наблюдениями. Бывает, что защита выдерживает и по пять, и по десять ударов. Если повезет, конечно.- Коллективное творчество?- Естественно. Тем более, что коллектив у нас грамотный. Люди служат не первый год, все уже довольно опытные. Работают качественно, думают головой.- Давно воюете?- На СВО я зашел командиром автомобильного взвода, в звании прапорщик. Еще в Черниговскую область, под Киев. Это январь 2022 года. В марте 2022 года мы сменили направление и тогда мне предложили должность командира танкового взвода. Я согласился, поскольку до СВО уже был командиром танка. Получил звание лейтенант, выполнял боевые задачи. Дальше предложили должность командира танкового взвода, но уже в штурмовом отряде. И снова я согласился. Получил новую технику. Это первые танки Т-90М "Прорыв". Отличные танки, зарекомендовали себя наилучшим образом. Надежная, качественная техника.Через какое-то время предложили возглавить танковую роту и я опять согласился. Там уже были и танки Т-62М, и Т-80. Затем стал заместителем командира батальона по военно-политической работе. Сейчас работаю в маленько другой структуре, но также стараюсь приближать победу.- То есть вы являетесь одним из молодых офицеров поколения СВО, на которых многие сегодня возлагают большие надежды?- Да, можно и так сказать. Я был сержантом, командиром танка. В 2021 году стал прапорщиком и уже на войне, когда нужно было, так сказать, драться, я согласился на боевую должность и пошел драться. Мне всегда нравилось управлять танком, командовать людьми. Вся моя служба была связана с этой вот командирской стезей, поэтому все воспринял как есть. Семья поддержала. Стою вот перед вами, живой и невредимый. Работаю дальше.- Есть ли награды? Получали ли ранения?- За время службы был награжден Медалью Суворова, Медалью Жукова, а также ведомственными: медаль "За боевые отличия", медаль "За воинскую доблесть" II степени, медаль "Участник СВО", а также благодарность от Верховного Главнокомандующего. Ну и нагрудный знак "Отважный" у меня тоже есть.Ранений как таковых не было. Были легкие контузии при подрыве на минах и, так сказать, увечья. Осколков, к счастью, не получал, поскольку танкист и сижу за броней. Мы обычно получаем контузии.

Игорь Гомольский

